“Atenté contra mi vida”: el duro recuerdo de Cristóbal Campos sobre el grave accidente que le costó la amputación del pie

Cristóbal Campos es visto como un caso milagroso. El futbolista sufrió la amputación de su pie izquierdo hace ocho meses, producto de un accidente automovilístico. Actualmente, con una prótesis, ha logrado entrenar en las canchas del Sifup. Este jueves, el arquero formado en la U se refirió al choque que cambió su vida. Y reveló que se trato de una decisión propia, producto de una depresión que arrastraba desde 2022.

“Me tocó jugar durante bastante tiempo en la U con esto que no me dejaba dormir en los días de concentración, porque estaba con medicación psiquiátrica. Llegaba al camarín y también era una locura porque tomaba café, guaraná, mucha Red Bull, para poder encenderme. Llegaba el momento de salir a calentar y tenía pánico escénico. Calentar era muy difícil”, dio a conocer, en entrevista con TNT Sports.

En esa línea, el exguardameta recuerda que en un momento tuvo que transparentar la situación. “Me tocó hablar de la situación de mi depresión también ante los medios, ante mis compañeros que también me hizo mal porque me hizo muy vulnerable y así fui bajando mi tema emocional”, dijo.

Campos ha entrenado en los campos del Sifup. . Por @cristobalcamposoficial

El accidente

Si bien en San Antonio Unido tuvo un renacer futbolístico, mentalmente, Campos seguía entrampado. “Va a ser fuerte quizás lo que voy a decir. Atenté contra mi vida. No es algo que yo quisiera transmitirle a la gente, pero siempre hablo con la verdad. No era la primera vez que lo hacía, he tenido dos episodios más. Creo que hoy en día la salud mental es muy importante. Las cosas suceden por algo. Tuve muchos detonantes, como mi relación, en lo futbolístico. No conseguía estar bien, había tocado fondo”, reveló.

Mirando en perspectiva, el ex SAU indica que hoy encontró un propósito para mantenerse. “Busco ayudar mucho a la gente. Si hoy en día pudiera cambiar también esa imagen que tenía, lo haría. Quiero poder salir adelante con todo esto y ser un ejemplo para la gente”, comentó.

En su testimonio, Campos descarta que hubiera factores externos en el momento del accidente. “Era un sube y baja de mi estado emocional que al final no lo pude controlar. Cuando tomo la decisión de atentar contra mi vida se habló de que que iba con alcohol, que iba con droga. Me hicieron el test de alcoholemia y salió negativo. Hoy en día estoy con exámenes todas las semanas, me he cuidado mucho. Claramente iba a un exceso de velocidad que no correspondía que me llevó a hacer lo que hice”, señaló.

Actualmente, el exarquero está recibiendo ayuda. “Estoy todas las semanas con tratamiento psiquiátrico y psicológico, con la ayuda del Sifup y la clínica Meds, todas las semanas tengo que ir y me ha hecho bien porque es algo fundamental”, enfatizó.

Claro que no todo lo que se le prometió en su momento ha llegado. “Estoy muy afectado con el tema económico, me rechazan las licencias. Se me prometió un sueldo vitalicio en San Antonio. Guillermo Lee mediáticamente lo dijo y creo que fue un error por hacerlo público. En cuatro meses de este año no he tenido comunicación con el presidente de San Antonio y me ha afectado mucho en lo económico”, da a conocer.