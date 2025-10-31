Capitán de Lanús y la resistencia hacia la U: “Hinchas de todos los equipos argentinos nos estaban apoyando”

Lanús está otra vez en una final regional, después de ganar la Sudamericana 2013 y caer en la definición de la Libertadores 2017. El polémico triunfo sobre Universidad de Chile, en el sur de Buenos Aires, permitió al equipo transandino celebrar su pase al partido del 22 de noviembre ante Mineiro, en Asunción.

Pero el equipo azul, al margen de la derrota, vivió evidente hostigamiento en el estadio de los granates. La parcialidad local no olvida los bochornosos incidentes en la llave frente a Independiente, que terminaron con el Rojo descalificado y con los estudiantiles sancionado con 14 partidos sin público.

Y es la que resistencia hacia la escuadra chilena es evidente. Incluso, en medio de los festejos, los jugadores de Lanús no se olvidaron de aquella polémica serie de octavos de final. Así quedó claro en las declaraciones del zaguero central Carlos Izquierdoz.

En la misma alocución, el exjugador de Boca Juniors reconoció que ganarle a la U tiene un sabor especial, sobre todo, para el resto de los clubes del país que no olvidan lo que ocurrió ante el Rojo de Avellaneda.

“Estoy muy feliz por esta final, hoy salimos a pasear un rato en la mañana y todos los hinchas de los equipos argentinos nos estaban apoyando, nos mandaban su fuerza, nos deseaban lo mejor. Es lindo vivir una situación así”, afirmó el capitán del cuadro transandino.

Otra final

Consultado sobre la definición ante Atlético Mineiro de Brasil, el defensor aseguró que “Lanús estaba representando al fútbol argentino. Por suerte pudimos pasar a esa final. Es una definición, es a todo o nada y es normal que te toquen equipos complicados como los que hemos enfrentado hasta ahora”.

Incluso, Izquierdoz se refirió a la pelea final que protagonizaron futbolistas chilenos y argentinos. Aseguró que los azules “me fueron a buscar”, pero que evitó el conflicto para no perderse la definición del título.

“El equipo chileno juega bien, pero hoy propusimos otras cosas, jugamos hacia adelante y fuimos justos ganadores. Sabía que hoy no me podían amonestar. No me podía meter en una pelea insignificante, pero me fueron a buscar. Me tuve que dar vuelta y comerme los mocos. Pero ya está”, afirmó el central.