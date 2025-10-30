La mano que el árbitro Alexis Herrera no consideró en el gol de Lanús ante la U
Rodrigo Castillo marcó la apertura de la cuenta. Sin embargo, una mano ocurrida al inicio de la jugada desató la molestia de los azules.
Corría el minuto 62 del duelo entre Lanús y Universidad de Chile, por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana. Los azules atacaban y hacían daño. De hecho, minutos antes le habían anulado un gol a Felipe Salomoni por fuera de juego.
En ese momento, Eduardo Salvio cortó un ataque del elenco chileno, pero el balón le dio en la mano. Ahí, nació un contragolpe comandado por Marcelino Moreno, quien pasó las marcas azules por la banda derecha y habilitó hacia el centro a Rodrigo Castillo, que quedó solo con Gabriel Castellón. El artillero, se sacó al meta y marcó la apertura de la cuenta.
Los futbolista de la U de inmediato corrieron donde el árbitro venezolano Alexis Herrera para reclamarle la mano previa. El juez de inmediato hizo señas de que la jugada estaba siendo revisada por el VAR. Luego de un minuto, pitó que el tanto era válido, ante la molestia de los estudiantiles.
