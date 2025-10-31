Las múltiples burlas de Lanús contra la U tras el polémico partido en la Copa Sudamericana

La U se despide con polémica de la Copa Sudamericana. El elenco estudiantil cayó por la mínima ante Lanús en un duelo marcado por la mano de Eduardo Salvio en el inicio de la jugada del único gol de la tarde. Las reacciones fueron variadas. “Sin verlo en video es muy difícil, porque es una jugada muy rápida, y yo no llego a observar la mano que los muchachos observan, que si la mayoría de los que estaban cerca lo vio es porque fue así, pero yo desde mi lugar no sentencio un juicio tan definitivo”, dijo Gustavo Álvarez tras el partido.

Michael Clark, en tanto, reclamó, pero sin mucha convicción. “Yo efectivamente creo que el arbitraje no fue bueno. En mi opinión era más que amarilla al principio del partido (la patada contra Altamirano) y después en la mano creo que es bastante cobrable. El arbitro decidió que no y bueno, está en su derecho”, afirmó el presidente de Azul Azul.

En Lanús exponen su visión más positiva. “Estoy muy feliz por esta final, hoy salimos a pasear un rato en la mañana y todos los hinchas de los equipos argentinos nos estaban apoyando, nos mandaban su fuerza, nos deseaban lo mejor. Es lindo vivir una situación así”, afirmó Carlos Izquierdoz.

A su vez, en las redes sociales, el elenco granate ha utilizado sus cuentas oficiales para burlarse de la eliminación estudiantil. Son múltiples los mensajes que han posteado.

Manden fotos de búhos🦉 — Club Lanús (@clublanus) October 31, 2025