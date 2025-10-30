En vivo: la U enfrenta a Lanús por un cupo en la final de la Copa Sudamericana
El equipo dirigido por Gustavo Álvarez igualó 2-2 en Santiago. Ahora, en Argentina, la U sueña con clasificar a su segunda definición continental y repetir la hazaña de 2011. Sigue aquí el relato del partido.
Minuto a Minuto
Lanús 0-0 U. de Chile
Global: 2-2
23′. Tiro de Lanús. Medina termina una contra, pero su disparo va muy desviado.
El gol anulado a Lanús.
17′. Prueba la U. Salomoni ve al portero adelantado y le pega desde el centro del campo. Se fue por poco ese balón.
Se anula el gol. Moreno estaba un centímetro adelantado y se salva la U. Todo sigue igualado en Argentina.
VAR. Se está revisando el gol de Lanús, parece que Moreno está adelantado.
12′. Gol de Lanús. La contra de los argentinos es mortal y Moreno no falla frente a Castellón. Será revisada su posición.
10′. Avisa la U. La pelota le queda a Aránguiz, pero su remate sale a las manos del portero de Lanús.
8′. Primera aproximación de Lanús. Carrera gana la banda, pero su centro es muy desmedido.
5′. Tarjeta Amarilla. Cardozo le entra con todo a Altamirano y es amonestado en Lanús.
3′. Salomoni al suelo. El jugador de la U reclama un codazo, pero el juez Herrera nada cobra.
Comenzó el partido. Lanús y Universidad de Chile ya juegan su paso a la final de la Copa Sudamericana.
El 11 de Universidad de Chile.
Así forma Lanús.
¿Quién es el otro finalista? Atlético Mineiro, dirigido por Jorge Sampaoli, espera al ganador del partido entre Lanús y Universidad de Chile.
La U jugará con su camiseta alternativa.
El masivo recibimiento de Lanús.
El juez del encuentro será el venezolano Alexis Herrera y tiene una mala estadística para los equipos chilenos: sólo hay una victoria de los nacionales en los 12 encuentros que ha dirigido.
Lanús también ya está en su estadio.
La U ya está en el estadio de Lanús.
Pese a que a la Conmebol prohibió el ingreso de los hinchas de la U al estadio, algunos llegaron hasta Lanús. Pincha aquí para ver la nota.
En la ida, jugada en el Estadio Nacional, el partido terminó igualado a dos. Por lo que la llave está abierta para cualquiera.
Hoy llevamos a sus pantallas, el duelo definitivo entre Universidad de Chile y Lanús por un cupo en la final de la Copa Sudamericana.
Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
