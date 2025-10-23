SUSCRÍBETE
El Deportivo

El envión azul tuvo premio en el final: la U se repone a un mal inicio y le saca un empate a Lanús en el último minuto

Después de un primer tiempo para el olvido, quedando 2-0 abajo, el equipo de Gustavo Álvarez reaccionó en el complemento hasta llegar al 2-2. Con un penal en el tiempo añadido, Charles Aránguiz acertó para dejar a su elenco en mejor pie de cara a la revancha por la Copa Sudamericana. En la previa, ocurrieron incidentes: el bus del Granate fue apedreado llegando al estadio.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
La U se repuso a la desventaja del primer tiempo y le empató a Lanús en el último minuto. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Tan lejos y tan cerca. Universidad de Chile despertó y le alcanzó justo para corregir sus propias fallas. Terminó empatando 2-2 con Lanús, en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. La final del 22 de noviembre, en Asunción, aún está en el horizonte.

Después de 14 años, la U jugaba una semifinal en la segunda competencia en relevancia que tiene la Conmebol. Claro, desde aquel inolvidable 2011 cuando el trofeo se quedó en el CDA. Mientras tanto, los resabios de la tragedia sucedida en Avellaneda permanecen. No solo por el hecho de jugar a puertas cerradas una instancia decisiva. Otra situación puede generar consecuencias.

Antes del juego, el bus de Lanús fue apedreado en su llegada al Nacional, lo que registró y viralizó Eduardo Salvio, el capitán granate. “¿Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar?“, posteó el exseleccionado transandino. La U, que ya está castigada por la Conmebol, se expone a nuevas sanciones.

El reencuentro de Mauricio Pellegrino con el club laico planteó un partido de posturas marcadamente distintas, pero no por ello menos efectivas. Los azules tomaron una posición dominante de inmediato, desde la posesión del balón, más no desde la eficiencia en el área rival. Con tres en el fondo, Gustavo Álvarez apostó con Poblete y Aránguiz en el eje, y Nicolás Guerra como un ariete que no fijara a los centrales, como si puede ser Lucas Di Yorio. Por su parte, el Granate no cedió en su postura pragmática y conservadora, pero con la pólvora encendida en cada ataque.

La U registró una tenencia de pelota del 79% en el primer tiempo. Como en los mejores tiempos del City de Guardiola. No obstante, la métrica se hacía inútil ante la incapacidad de generar peligro real en el área rival y dar con el marco ante cada acercamiento. El cuadro local movía el balón en el afán de encontrar espacios, posicionándose en terreno contrario, ante un Lanús que no se desesperó en salir ni en presionar.

Una grosera falla defensiva de la U le abrió la puerta a un Lanús que se encontró de sorpresa con la ventaja. En los 25′, Rodrigo Castillo convierte un golazo a través de un remate de distancia que le pasa por arriba a Castellón, luego de un error en la salida: mal pase de Hormazábal y presión sobre Calderón. En cuatro minutos, los argentinos quedaron 2-0 arriba. En los 29′, repite el delantero Castillo, definiendo en área chica tras una gran acción de Salvio por la banda derecha, superando con facilidad a un Matías Zaldivia condicionado por una amarilla.

Castillo hizo los dos goles de Lanús. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

De repente, el partido se puso cuesta arriba para la U. Fue similar a lo que le pasó ante Estudiantes, por la Libertadores. Dos llegadas de Lanús y dos goles. Efectividad envidiable. De a poco, los azules se fueron sacudiendo de los golpes. En los 33′, un tiro libre de Sepúlveda fue rechazado por el golero Losada. En los 42′, un zurdazo de Hormazábal se fue elevado. El local finalizó mejor la primera mitad.

La U requería movimientos más veloces, para tratar de desencajar a una ordenada doble línea de cuatro. Álvarez esperó 15′ en el segundo lapso para mover el equipo. Entró Lucas Di Yorio por un opaco Guerra, y también Salomoni, en lugar de un Sepúlveda que salió lesionado. Lo bueno para los laicos es que el exdelantero de Everton ingresó y marcó el descuento. En los 63′, luego de un córner, aprovechó el rebote de Losada para el 1-2.

Después de anotar, se vieron buenos momentos de los laicos, donde supo hilar para ser profundo en ofensiva y quedar de cara a la portería. Casi llega al empate con un remate de Hormazábal que dio en el travesaño, en los 67′. Ese orden que había mostrado Lanús empezó a mostrar grietas y la U acechaba. En la otra área, un tapadón de Castellón mantuvo a su elenco en el partido, porque evitó el 1-3.

La recta final tuvo una importante dosis de incertidumbre. Perfectamente podía llegar el empate de la U, para ubicarla en una mejor posición después de un primer tiempo cuesta arriba. En el tiempo añadido, con lo justo, se sanciona un penal por mano. Charles Aránguiz toma la misión de ejecutar y cumple como siempre lo hace. En el 99′, anotó el 2-2 para dejar a su escuadra en otra posición de cara a la vuelta.

El próximo jueves 30 se juega la revancha, en Buenos Aires. Mientras tanto, la otra serie se abrió con un empate 1-1 entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro, en Ecuador.

Ficha del partido

U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal, F. Calderón, M. Zaldivia; M. Guerrero (79′, L. Fernández), I. Poblete, C. Aránguiz, M. Sepúlveda (61′, F. Salomoni); J. Altamirano, L. Assadi; y N. Guerra (61′, L. Di Yorio). DT: G. Álvarez.

Lanús: N. Losada; G. Pérez (90’+4, E. Muñoz), C. Izquierdoz, J. Canale, S. Marcich; A. Medina (90′+4, J. Ramírez), A. Cardozo; E. Salvio (83′, A. Méndez), M. Moreno (85′, A. Canelo), R. Carrera; y R. Castillo (85′, W. Bou). DT: M. Pellegrino.

Goles: 0-1, 25′, Castillo, remate de distancia que sorprende a Castellón tras error defensivo; 0-2, 29′, Castillo, define en área chica tras jugada de Salvio; 1-2, 63′, Di Yorio, captura rebote de Losada tras remate de Calderón a un córner; 2-2, 90′+9, Aránguiz, de penal.

Árbitro: A. Daronco (BRA). Amonestó a Zaldivia (U); Pérez, Marcich, Carrera, Bou, Izquierdoz, Losada (L).

Estadio Nacional. Sin público.

