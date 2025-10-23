“¿Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar?”: bus de Lanús es apedreado en su camino para jugar ante la U

Los efectos de los piedrazos en el bus de Lanús.

Un nuevo episodio de violencia hacia un equipo de fútbol fue denunciado por el plantel de Lanús, en la víspera de su encuentro de semifinales de ida por la Copa Sudamericana. El bus que trasladaba al equipo granate al Estadio Nacional sufrió las consecuencias.

En sus redes sociales, Eduardo Salvio, una de las grandes figuras del cuadro argentino, mostró mediante un video los daños que causó el ataque a piedrazos que recibió la máquina. En el registro se pueden apreciar los vidrios rotos y los proyectiles en el pasillo del vehículo.

El volante compartió una reflexión sobre lo ocurrido. “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable”, comenzó escribiendo.

“¿Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar?“, agregó el Toto.

✍️ El micro que trasladaba al plantel de Lanús fue agredido en la llegada al estadio para enfrentar a U. de Chile, por las semis de la #CopaSudamericana, y el Toto Salvio expresó toda su bronca en las redes… pic.twitter.com/tK6Kb9Snji — TyC Sports (@TyCSports) October 23, 2025

Cabe señalar que el partido entre la U y Lanús se disputará sin público, por la sanción que arrastran los azules tras los graves incidentes ocurridos en su visita a Independiente, por los octavos de final.

En aquella ocasión, lo estudiantiles recibieron una sanción de 14 partidos sin público, siete de local y siete de visita, de los cuales se han cumplido los dos de la llave ante Alianza Lima.

Incidentes en Av. Grecia

La prohibición de jugar sin hinchas en el Nacional no fue tomada bien por algunos simpatizantes del cuadro laico, pues un importante número se tomó Avenida Grecia y en el ingreso del bus que llevaba al cuadro argentino al Estadio Nacional comenzaron a apedrearlo.

También hay registros de incidentes en el hotel de concentración de Universidad de Chile, donde tuvo que intervenir carabineros para disuadir a un numeroso grupo que estaba provocando disturbios.