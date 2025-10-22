SUSCRÍBETE
El Deportivo

El plan de Gustavo Álvarez en la U para darle el primer golpe a Lanús en el sueño de meterse en la final de la Sudamericana

El técnico de la U aseguró que han preparado todos los escenarios posibles para el duelo con los argentinos y estableció su objetivo para el Clásico Universitario.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Futbol, Guarani vs Universidad de Chile. Play off, Octavos de final, Copa Sudamericana 2025. El entrenador de Universidad de Chile Gustavo Alvarez es fotografiado durante el partido de vuelta de los play offs de octavos de final de la Copa Sudamericana contra Guarani disputado en el estadio La Nueva Olla de Asuncion, Paraguay. 24/07/2025 Cesar Olmedo/Photosport Football, Guarani vs Universidad de Chile. Play off, Round of 16, 2025 Copa Sudamericana Championship. Universidad de Chile head coach Gustavo Alvarez is pictured during a round of 16 play off, second leg match, of the Copa Sudamericana Championship against Guarani at the La Nueva Olla stadium in Asuncion, Paraguay. 24/07/2025 Cesar Olmedo/Photosport CESAR OLMEDO/PHOTOSPORT

Universidad de Chile vivirá una de sus semanas más intensas del año. Este jueves enfrentará Lanús por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana (19 horas), el domingo se medirá con Universidad Católica por la Liga de Primera (12:30 horas) y el jueves 30, cerrará la llave contra los argentinos (19 horas).

Seguidilla de partidos que para el técnico de los estudiantiles, Gustavo Álvarez, deben enfrentar con actitud ganadora. “Me parece que el tema de la mentalidad es lo más importante en un proceso deportivo. Por ahí se parte, porque según pensamos, actuamos y según actuamos, tenemos resultados. Pensar en positivo, pensar en crecer, tener grandes objetivos y al mismo tiempo nivelarlos con humildad, es lo que yo llamo grandeza”, aseguró el transandino.

Luego agregó que “nosotros nos vamos a enfocar siempre en el próximo partido, entregando lo máximo y a eso se le puede llamar mentalidad responsable. Siempre centrarse en dar lo mejor en el día a día, sabiendo que en la medida que avanzamos, aumenta la relevancia de los partidos”. Y sin duda, el choque ante los granates es el más importante de su carrera, por lo que Álvarez lo asume con “gran responsabilidad, sabiendo que un privilegio y sintiendo un gran orgullo de lo que fuimos construyendo con este plantel y espero poder coronarlo de la mejor forma”.

Por lo mismo, ha estudiado mucho a su rival en el torneo continental y aseveró que ”se adapta muy bien en diferentes escenarios, pero nosotros estamos preparados para los diferentes momentos del partido, pues se cambia con un gol y allí comienza una adaptación nuestra que no debe ser improvisada, sino entrenada para los diferentes escenarios. Por lo que esperamos dominar el trámite, controlar las acciones, atacar y defender bien en el espacio que sea".

No tuvo en problemas para elogiar a Lanús. “Todos sus jugadores tienen virtudes. Es un muy buen equipo, organizado y práctico.Saben muy bien a lo que juegan, con un proceso largo con su entrenador. Hay virtudes en los defensas, mediocampistas y delanteros que hacen que el equipo funcione”. Al mismo tiempo, destacó a su entrenador, Mauricio Pellegrino. "Nos enfrentamos en Argentina y después acá en Chile. Es una muy buena persona, correcta. Nos hemos saludado de forma afectuosa y respetuosa siempre. Respeto mucho su trabajo", destacó.

El duelo será sin público. Los estudiantiles enfrentarán su segundo duelo de local sin sus seguidores, luego del castigo de la Conmebol por lo graves incidentes ocurridos frente a Independiente, por la Copa Sudamericana. “Nosotros ya hemos jugado clásicos sin público nuestro, nos tocó el año pasado ganar un clásico de visita y el equipo tiene personalidad. De local es una pena que el hincha de la U no disfrute de este momento del equipo y contribuya con su apoyo presencial en el estadio”, explicó el estratega. “Nosotros sentimos el cariño de la gente, por más que no estén en el estadio y nosotros vamos a jugar una final como si el estadio estuviera lleno, para darle una alegría a la gente de la U”, señaló.

Finalmente, el nacido en Lomas de Zamora se refirió al cotejo que tendrá con los cruzados y que será clave para ambos en la lucha por el Chile 2, cupo que entrega pasajes directos para la fase de grupos de la Copa Libertadores. La razón de ello es que hoy los dirigidos por Garnero son los que se están quedando con dichos pasajes pues son los escoltas del líder Coquimbo Unido, con 45 puntos, y la U tiene 42, pero un partido menos.

Además, Azul Azul realizó varias gestiones para suspender la cita con sus pares académicos, pero tanto la ANFP, como el presidente de la UC, Juan Tagle, se negaron al hecho. “Mientras que los partidos están en programación uno puede opinar y dar un punto de vista, pero cuando los partidos están programados hay que aceptarlos, prepararse y ganar y es lo que vamos a hacer este domingo”, fue el fuerte recado que le mandó Álvarez a la UC.

Más sobre:La UUniversidad de ChileGustavo ÁlvarezLanúsCopa SudamericanaUniversidad CatólicaUCClásico Universitario

