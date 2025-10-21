Javier Altamirano ha sido una de las figuras de Universidad de Chile. A medida de que fue tomando ritmo competitivo, el mediocampista formado en Huachipato se fue transformando en una referencia para el funcionamiento de los azules, que llegaron a tomar una decisión clave: ejercer la opción de compra que tenían sobre su pase. "Ha sido un año muy positivo en lo personal. Lo que más me costó fue encontrar regularidad, pero hoy me siento pleno. Llegué a un grupo humano increíble y eso me da estabilidad”, resalta.

El rendimiento del exjugador de Estudiantes de La Plata será clave para el equipo de Gustavo Álvarez en una semana crucial: el jueves, los estudiantiles reciben a Lanús, en el partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana. El domingo, enfrentarán a Universidad Católica, en el Claro Arena.

La promesa de Javier Altamirano ante el doble desafío de la U: “Vamos a ir con todo ante Lanús y la UC”

El volante es categórico. En su visión no está priorizar un encuentro sobre otro. “Vamos a ir con todo a Lanús y con todo ante Católica”, establece en la conferencia de prensa en la que compareció en esta jornada.

Eso sí, en función de la cronología, partió por analizar al conjunto transandino, sin dejar de manifestar confianza en las opciones propias. "Lanús viene bien en la liga. Es un equipo intenso, pero tenemos nuestras herramientas“, sostiene.

“Estamos felices de llegar a este tipo de partidos, a este nivel de competencia. Es un pasito para crecer al fútbol nacional. El año pasado estuvo el equipo rival, así que estamos equipos chilenos ahí compitiendo. Es un paso para que, ojalá, en un futuro tener más equipos en esta instancia”, valora respecto de la trascendencia que tiene entreverarse entre los cuatro mejores del certamen continental. “Este tipo de partidos hace que salga el fueguito que uno tiene adentro. Como jugador me motiva eso, llegar a una final”, añade.

Javier Altamirano, en el partido ante Unión Española (Foto: Photosport) JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Eso sí, evitó caer en el recuerdo de lo que sucedió a mediados de agosto, en el partido frente a Independiente, en Avellaneda. “Lo que pasó en Argentina fue algo muy fuerte. Los jugadores no queremos caer en ese círculo, nos centramos solamente en el partido, lo que nos importa hoy en día y en la fase. Es la prioridad”, explica.

La motivación adicional

Respecto del duelo ante los cruzados, admite que hubiese esperado una reprogramación. “Nos hubiese gustado tener un par de días más”, puntualiza respecto del descanso. Sin embargo, puesto en el escenario de que el duelo no se recalendarizará, advierte cuál es el objetivo azul. “La motivación de quitarle el invicto en su estadio”, sostiene.

También valora el aprecio que le han dado los hinchas universitarios. “Me gusta que los niños y la hinchada me tengan cariño. Eso habla bien de uno como persona y me hace muy feliz generar algo positivo en la gente de este club”, concluye.