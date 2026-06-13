SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Debuta el eterno candidato: a qué hora juega Brasil y quién transmite la primera jornada sabatina del Mundial 2026

    Los pentacampeones salen a la cancha para enfrentar a la selección de Marruecos. La programación completa de la jornada en la siguiente guía.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Brasil debuta este sábado en el Mundial. pc

    “Queremos ser los campeones y estamos al mismo nivel que el resto de grandes selecciones. No importa quién haya ganado la Eurocopa o la Copa América, el Mundial acaba de empezar”. Las palabras pertenecen a Vinicius Junior y reflejan el espíritu que tienen los brasileños en la cita planetaria.

    El eterno candidato debuta este sábado en la fiesta universal y lo hace ante una de las selecciones que más ha crecido futbolísticamente en este tiempo, Marruecos. “Obviamente han mejorado mucho en los últimos años. Lo han hecho bien en los últimos años...tienen grandes jugadores jugando en equipos grandes. Brasil está preparado para eso y para volver al top”, lanzó el delantero del Real Madrid.

    Pero los sudamericanos no son los únicos que saltan a la cancha en esta jornada, por lo que la guía completa de los encuentros sabatinos, con horarios y transmisiones televisivas, la puedes leer a continuación.

    A qué hora juega Brasil y quién transmite la jornada del Mundial

    Qatar vs. Suiza

    El Grupo B completa su primera jornada con el duelo entre asiáticos y europeos. Los puntos en disputa son muy importantes, pues -en el papel- este es uno de los apartados más parejos de la cita planetaria. Se podrá ver en Directv, Chilevisión y Paramount+. Y está programado a las 15 horas de este sábado.

    Brasil vs. Marruecos

    Los dirigidos por Carlo Ancelotti debutan en la fiesta norteamericana y se enfrentan a una de las selecciones llamadas a ser una de las sorpresas del evento. El partido comenzará a las 18 horas y se jugará en Nueva York. Transmiten Directv, Chilevisión, ESPN, Paramount+ y Disney+.

    Haití vs. Escocia

    Tras 52 años de ausencia, Haití regresa a un Mundial y lo hace ante una de las selecciones europeas presentes en el evento. El duelo es válido por el Grupo C, se jugará en Boston y está programado para las 21 horas. Va sólo por las pantallas de Directv y Paramount+.

    Más sobre:Mundial 2026MundialBrasilGuía del MundialFútbolVinicius Jr

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Decretan prisión preventiva a seis carabineros que conformaban una asociación criminal en Talca

    Condenan a presidio perpetuo a autor de homicidio calificado en pub de subida Ecuador de Valparaíso

    Irán descarta firmar con EEUU este domingo y aplaza el acuerdo preliminar a “los próximos días”

    Ataques israelíes dejan al menos dos muertos tras orden de evacuación en el sur del Líbano

    Primer ministro de Pakistán por acuerdo entre Estados Unidos e Irán: “Probablemente se finalizará en las próximas 24 horas”

    Operativo en Algarrobo culmina con la detención de cinco personas con órdenes de aprehensión vigentes

    Lo más leído

    1.
    Mal estreno sudamericano en el Mundial: Estados Unidos arma una fiesta y le propina una dura goleada a Paraguay

    Mal estreno sudamericano en el Mundial: Estados Unidos arma una fiesta y le propina una dura goleada a Paraguay

    2.
    ¿La medida más llamativa del Mundial? Ecuador baja el precio de la cerveza para seguir al equipo de Sebastián Beccacece

    ¿La medida más llamativa del Mundial? Ecuador baja el precio de la cerveza para seguir al equipo de Sebastián Beccacece

    3.
    Con ocho sobrevivientes de 2022: la estelar formación que prepara Carlo Ancelotti en Brasil para el debut ante Marruecos

    Con ocho sobrevivientes de 2022: la estelar formación que prepara Carlo Ancelotti en Brasil para el debut ante Marruecos

    4.
    The Guardian critica a Gianni Infantino por su postura frente a Estados Unidos: “Uno de los mayores cobardes del deporte”

    The Guardian critica a Gianni Infantino por su postura frente a Estados Unidos: “Uno de los mayores cobardes del deporte”

    5.
    La postura de la FIFA sobre el veto a jugador de Ghana por parte de Canadá

    La postura de la FIFA sobre el veto a jugador de Ghana por parte de Canadá

    6.
    Ministra Duco aborda la grave denuncia que sacude a O’Higgins: “Utilizaremos todas las herramientas que la ley contempla”

    Ministra Duco aborda la grave denuncia que sacude a O’Higgins: “Utilizaremos todas las herramientas que la ley contempla”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Qatar vs. Suiza en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Qatar vs. Suiza en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 13 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 13 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Decretan prisión preventiva a seis carabineros que conformaban una asociación criminal en Talca
    Chile

    Decretan prisión preventiva a seis carabineros que conformaban una asociación criminal en Talca

    Condenan a presidio perpetuo a autor de homicidio calificado en pub de subida Ecuador de Valparaíso

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Cobresal en TV y streaming

    Javier Salinas, LarrainVial: “Aún creemos que la economía chilena puede crecer más de 2% este año”
    Negocios

    Javier Salinas, LarrainVial: “Aún creemos que la economía chilena puede crecer más de 2% este año”

    El mercado que, según la FNE, se repartieron las francesas Pluxee y Edenred

    La trampa demográfica

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista
    Tendencias

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    ¿Dulce o salado? Cómo prefieren sus snacks los chilenos

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía

    Debuta el eterno candidato: a qué hora juega Brasil y quién transmite la primera jornada sabatina del Mundial 2026
    El Deportivo

    Debuta el eterno candidato: a qué hora juega Brasil y quién transmite la primera jornada sabatina del Mundial 2026

    Escándalo en el Mundial 2026: Inglaterra sufre el robo de su equipamiento y su preparación corre peligro

    La voz de los 80: el notable rendimiento con que Colo Colo puede terminar la primera rueda

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato
    Tecnología

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    El enigma Udo Berger: así es la adaptación de una novela póstuma de Roberto Bolaño
    Cultura y entretención

    El enigma Udo Berger: así es la adaptación de una novela póstuma de Roberto Bolaño

    En busca del tiempo perdido: Proust y el relanzamiento de un clásico que se resiste a envejecer

    Descifrando el fenómeno de Candelabro (y Chile como nuevo paraíso del rock)

    Irán descarta firmar con EEUU este domingo y aplaza el acuerdo preliminar a “los próximos días”
    Mundo

    Irán descarta firmar con EEUU este domingo y aplaza el acuerdo preliminar a “los próximos días”

    Ataques israelíes dejan al menos dos muertos tras orden de evacuación en el sur del Líbano

    Primer ministro de Pakistán por acuerdo entre Estados Unidos e Irán: “Probablemente se finalizará en las próximas 24 horas”

    Ser madre con trastorno bipolar
    Paula

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia