Debuta el eterno candidato: a qué hora juega Brasil y quién transmite la primera jornada sabatina del Mundial 2026

“Queremos ser los campeones y estamos al mismo nivel que el resto de grandes selecciones. No importa quién haya ganado la Eurocopa o la Copa América, el Mundial acaba de empezar”. Las palabras pertenecen a Vinicius Junior y reflejan el espíritu que tienen los brasileños en la cita planetaria.

El eterno candidato debuta este sábado en la fiesta universal y lo hace ante una de las selecciones que más ha crecido futbolísticamente en este tiempo, Marruecos. “Obviamente han mejorado mucho en los últimos años. Lo han hecho bien en los últimos años...tienen grandes jugadores jugando en equipos grandes. Brasil está preparado para eso y para volver al top”, lanzó el delantero del Real Madrid.

Pero los sudamericanos no son los únicos que saltan a la cancha en esta jornada, por lo que la guía completa de los encuentros sabatinos, con horarios y transmisiones televisivas, la puedes leer a continuación.

A qué hora juega Brasil y quién transmite la jornada del Mundial

Qatar vs. Suiza

El Grupo B completa su primera jornada con el duelo entre asiáticos y europeos. Los puntos en disputa son muy importantes, pues -en el papel- este es uno de los apartados más parejos de la cita planetaria. Se podrá ver en Directv, Chilevisión y Paramount+. Y está programado a las 15 horas de este sábado.

Brasil vs. Marruecos

Los dirigidos por Carlo Ancelotti debutan en la fiesta norteamericana y se enfrentan a una de las selecciones llamadas a ser una de las sorpresas del evento. El partido comenzará a las 18 horas y se jugará en Nueva York. Transmiten Directv, Chilevisión, ESPN, Paramount+ y Disney+.

Haití vs. Escocia

Tras 52 años de ausencia, Haití regresa a un Mundial y lo hace ante una de las selecciones europeas presentes en el evento. El duelo es válido por el Grupo C, se jugará en Boston y está programado para las 21 horas. Va sólo por las pantallas de Directv y Paramount+.