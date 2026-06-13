“El resultado terminó siendo corto”: prensa paraguaya critica duramente a la Albirroja tras la goleada ante Estados Unidos

Mucha decepción causó en Paraguay la derrota de la Albirroja por 4-1 ante Estados Unidos en su estreno en el Mundial de Norteamérica 2026. El resultado es la peor derrota de toda la era de Gustavo Alfaro, una actuación que fue bastante criticada por los medios de ese país.

“Duro golpe en el estreno mundialista: Paraguay cayó 4-1 ante Estados Unidos”, tituló el diario ABC Color, que agregó que “el conjunto norteamericano mostró contundencia desde el inicio y aprovechó las desatenciones defensivas para construir rápidamente una amplia ventaja en el marcador. La Albirroja, sin reacción, dejó una imagen preocupante en su aparición luego de 16 años”.

Última Hora también fue crítico con el nivel de la selección guaraní. “Decepción y caras largas se vieron la madrugada de este sábado en el microcentro de Asunción, la capital de Paraguay, después de la dura derrota de la Albirroja ante Estados Unidos por 4-1 en la Copa del Mundo, a la que el país suramericano regresó tras 16 años de ausencia”, escribieron.

Eso sí, trataron de verle el lado amable con el autor del descuento. “La derrota de Paraguay por 4-1 ante Estados Unidos en su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó un hecho histórico para el fútbol paraguayo. Maurício Magalhães se convirtió en el primer futbolista naturalizado en marcar un gol con la camiseta albirroja en una Copa del Mundo”, advirtieron.

¡Para el olvido!

Más duro fue el diario La Nación. “¡Para el olvido! Pésimo reestreno de Paraguay en un Mundial", titularon en sus páginas.

“Paraguay, que volvió a aparecer en el escenario mundial después de 16 años y tras estar ausente en las últimas tres ediciones, sufrió una catastrófica goleada de 4-1 ante Estados Unidos, este viernes en Los Ángeles, en el inicio del Grupo D del Mundial Norteamérica 2026. ¡Y el resultado terminó siendo corto!“, agregaron.

Y no se quedaron ahí. “Buscar algún futbolista rescatable va a ser una faena más rápida y sencilla que empezar a apuntar los puntos flojos de los que estuvieron en cancha. Paraguay fue irreconocible. ¡El peor partido en la era Gustavo Alfaro!“, concluyeron.

Asimismo, destacaron el gran nivel de Christian Pulisic, quien hizo vivir “una noche de terror” al defensa Juan José Cáceres. “El atacante del AC Milán fue una pesadilla para el fondo paraguayo y especialmente para Cáceres, cuyo sector fue el más utilizado por la escuadra estadounidense para incursionar hacia el arco de Orlando Gill”, determinaron.