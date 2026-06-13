El lamento de Gustavo Alfaro tras la goleada de Estados Unidos a Paraguay: “Mientras nos quede un minuto, vamos a pelear”

Fue un verdadero descalabro en el debut sudamericano en el Mundial 2026. El local Estados Unidos armó una verdadera fiesta y le propinó una durísima goleada a Paraguay. Los norteamericanos se impusieron por 4-1 ante un irreconocible equipo guaraní.

En ese sentido, el técnico Gustavo Alfaro se refirió al golpe que recibieron y realizó una potente autocrítica: “Nos superaron en todo, en el plano táctico, en el técnico y también en el físico”, declaró tras el encuentro disputado en Los Ángeles.

“Sabíamos que era un rival complejo, que te podía hacer doler si no estábamos bien ajustados y hubo un montón de detalles que tenemos que ajustar”, aseguró, también pensando en los siguientes partidos contra Australia y Turquía.

Alfaro también lamentó algunos goles norteamericanos y el momento del partido en el que llegaron: “Lástima del autogol en el arranque del partido, porque habíamos empezado bien”, señaló sobre autogol de Damián Bobadilla en el minuto 7. “Y luego, el tercer gol, justo antes del entretiempo...”, añadió.

El análisis de Alfaro

Alfaro negó que el contexto emocional les pesara, pero asumió que la selección paraguaya quedó al debe en diferentes materias: “No te puedo decir si pesó o no pesó el debut, porque eso va interiormente en lo que siente cada jugador. Yo creo que no. Yo les dije que las emociones obviamente son importantes y nosotros estábamos cargados emocionalmente por todo lo que traía el equipo en la previa, pero en un Mundial las emociones tienes que dejarlas de lado. Ahí es la toma de decisiones, el acertar, la concentración, los detalles, son un montón de aspectos que son trascendentes en el destino o desarrollo de un partido”, aseguró.

“Me habrán escuchado un montón de oportunidades hacer énfasis en la parte física, técnica y futbolística, porque sabemos que hay determinados niveles donde con el orden defensivo, con la garra, la templanza con correr; no te alcanza. Ahí es donde todavía tenemos cosas al debe, son cosas que tenemos que incrementar, incorporar y entender que son clave para seguir en la competencia”, complementó.

Alfaro fue tajante: “Más allá de si pesaron las cuestiones emocionales, hubo cuestiones tácticas, físicas y futbolísticas donde nos superaron y por eso la diferencia en el resultado”, dijo.

Por otra parte, el técnico de la Albirroja generó demasiada expectación tras clasificar al Mundial después de 16 años: “Se ha creado una expectativa en todo el país que estaba en otro lugar y no puedo pedir a los paraguayos que sean racionales, pero nosotros tenemos que ser racionales”.

En tanto, finalmente aseguró que no dejarán de pelear hasta el final: “Mientras nos quede un minuto, vamos a pelear”, indicó.