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    A menos de 500 días de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales: las siete claves de Santiago 2027

    El encuentro reunirá a más de 170 países en octubre del próximo año, convirtiéndose en el evento social y deportivo más grande en la historia del país. Conoce las cifras que impactarán positivamente al país.

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    Los Juegos Mundiales se disputarán el próximo año en Santiago.

    A menos de 500 días de su inauguración, los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales se preparan para su primera versión en Chile. A continuación, siete claves de este megaevento de inclusión y fraternidad.

    1. Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales son el evento deportivo y social más grande del mundo de personas con discapacidad intelectual. Santiago 2027, será la primera edición en América Latina en sus casi 70 años de historia.

    2. Santiago 2027 será un evento país que, a través del deporte, impulsará un legado sostenible para las personas con discapacidad, que representan al 17% de la población chilena. El proyecto Escuelas Unificadas, en conjunto con el Ministerio de Educación, instalará la inclusión en más de 1.000 escuelas públicas del país. También, se fortalecerán las capacidades de instituciones, comunidades y profesionales para construir entornos más inclusivos y accesibles.

    3. El evento recibirá a más de 6 mil atletas provenientes de más de 170 países, lo que lo convertirá en el evento deportivo con mayor representación internacional en la historia de Chile. Se estiman otros 10 mil visitantes entre entrenadores, familias de los atletas e invitados, además de 10 mil voluntarios. Chile estará representado por una delegación de cerca de 500 atletas.

    4. El sello del movimiento Olimpiadas Especiales es el Deporte Unificado, donde personas con y sin discapacidad intelectual compiten en un mismo equipo y en igualdad de condiciones. Un total de 14 de los 23 deportes de Santiago 2027 se realizará en dicha modalidad.

    5. El Programa de Ciudad Anfitriona se desplegará por las 16 regiones del país, alcanzando a más de 100 comunas. Los atletas llegarán días antes de la ceremonia de inauguración para recorrer el territorio nacional y conocer la diversidad geográfica y cultura local.

    6. Reconocido por el Comité Olímpico Internacional desde 1988, Olimpiadas Especiales es uno de los tres movimientos deportivos más relevantes del mundo, junto al Olimpismo y el Paralimpismo. Tiene presencia en 192 países y realiza eventos cada día, mejorando la calidad de vida de millones de personas con discapacidad intelectual, tanto dentro como fuera del ámbito del deporte.

    7. Berlín 2023 -versión anterior de los Juegos- reportó aproximadamente 255 millones de dólares en beneficios para Alemania, repartidos entre deporte, salud, trabajo, turismo, educación y desarrollo social. Además, fue visto en más de 190 países en diversas plataformas y por más de 100 millones de personas.

    Más sobre:Juegos Mundiales de Olimpiadas EspecialesOlimpiadas EspecialesSantiago 2027

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