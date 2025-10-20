Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana

Esta semana, Universidad de Chile juega uno de sus partidos más importantes de este año. Reciben a Lanús, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana en el Estadio Nacional, en un encuentro que se jugará sin público a raíz del castigo que arrastran los estudiantiles por los graves incidentes ocurridos en el duelo en Avellaneda ante Independiente.

Este lunes, en el CDA, Gustavo Álvarez ya probó una oncena pensando en este compromiso. El exestratega de Huachipato continuará con tres futbolistas en la defensa, un mediocampo poblado con dos carrileros que se pueden integrar a la última línea y un único delantero centro.

De esta manera, la formación que practicó Universidad de Chile estuvo compuesta por Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano y Lucas Assadi en el mediocampo; Lucas Di Yorio en la delantera.

Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“Estamos con muchas ganas de enfrentar el desafío, todos con la misma ilusión. Llegamos en un buen momento con el objetivo claro. El equipo está muy bien”, dijo Lucas Di Yorio hace unos días en conferencia de prensa sobre el duelo ante Lanús.

Además, destacó la dificultad del rival: “Conocemos la jerarquía de los defensores de Lanús y nos hemos estado preparando muy bien. Sabemos que será muy duro como todo partido internacional. Tenemos dos partidos en esta llave y haremos todo lo posible por clasificar a la final”.

¿Cuándo y dónde ver a la U vs. Lanús?

El partido entre azules y argentinos será el jueves 23 de octubre a las 19.00 horas de Chile, en el Estadio Nacional.

Además, ya se confirmó que se podrá ver por dos cadenas televisivas pagadas: ESPN y DSports. Por último, sus respectivas plataformas online, Disney+ y DGO, también transmitirán el compromiso.