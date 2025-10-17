SUSCRÍBETE
El Deportivo

El polémico perfil del árbitro del partido entre la U y Lanús por la Copa Sudamericana

El juez brasileño Anderson Daronco impartirá justicia en el encuentro de las semifinales del certamen continental.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
El polémico perfil del árbitro del partido entre la U y Lanús por la Copa Sudamericana. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Anderson Daronco vuelve a estar en el centro de la escena. El árbitro brasileño, de 44 años, será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Universidad de Chile y Lanús, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, un nombramiento que no pasa inadvertido. Su nombre siempre genera ruido. Posee un historial de decisiones que no dejan indiferente a nadie.

Nacido en Santa Maria, estado de Rio Grande do Sul, Daronco es profesor de educación física y árbitro FIFA desde 2014. Es un habitual en el Brasileirao y los torneos de la Conmebol.

Daronco ya dirigió a la U en la edición actual de la Copa Sudamericana. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

No es la primera vez que su designación levanta polémica. En Argentina aún se recuerda su actuación en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018, donde River Plate eliminó a Independiente en un partido marcado por un penal no cobrado y reclamos desde Avellaneda. Por eso, de hecho, hizo ruido que dirigiera el encuentro de ida entre el Rojo y la U, en el mismo certamen.

En Chile, en tanto, ya ha dirigido partidos de la Roja. Primero, ante Argentina, por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, y luego en el camino al Mundial 2026, en el enfrentamiento ante Uruguay.

Para el choque entre azules y granates, la terna será completamente brasileña: además de Daronco, estarán Danilo Man y Bruno Boschilia como asistentes, Rafael Klein como cuarto árbitro, Rodolpho Toski en el VAR, acompañado por Pablo Gonçalves y Rodrigo Corrêa en el apoyo tecnológico, mientras que Leandro Vuaden será el asesor de árbitros y Ednilson Corona el Quality Manager.

