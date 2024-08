El polémico prontuario del árbitro que dirigirá la vuelta entre Colo Colo y Junior

Colo Colo espera dar el gran golpe del año y eliminar a Junior en la Copa Libertadores, para meterse en la ronda de los cuartos de final. A mitad de semana, el Cacique se impuso por la mínima en Macul en el duelo de ida. “Las sensaciones buenas, fue un partido duro, contra un rival cerrado que juega muy bien. Nos costó abrirlo, tuvimos llegadas, cinco remares al arco, la posesión y algo más. Hicimos el gasto para ganar”, señaló Jorge Almirón tras el partido.

En el encuentro a disputarse en Colombia, los albos esperan contar con Arturo Vidal, quien anticipó que podrá decir presente en Barranquilla. “Quiero jugar, voy a llegar”, dijo a la pasada un sonriente Vidal en la zona mixta, después de la victoria de su escuadra ante Coquimbo Unido.

Colo Colo venció a Junior en la ida. Foto: Photosport

“Vidal se está recuperando, todavía no se hizo una evaluación tan precisa. Ya veremos como va eso. Arturo es así, siempre tiene ese ímpetu. Hoy probó y no pudo. No arriesgó en el partido, tuvo una dureza. Para el martes todavía hay tiempo, Está haciendo todo para llegar. Si está bien va a jugar seguro”, complementó, por su parte, Almirón.

Un viejo conocido

Para el duelo clave, el árbitro será Anderson Daronco, quien cuenta con un polémico historial reciente. El juez dirigirá por primera vez luego de una sanción de tres meses que le propinó la Conmebol tras una cuestionada dirección en el choque entre River Plate y Nacional. En aquella oportunidad, Paulo Díaz recibió un golpe de puño en el rostro y el silbante solo le mostró tarjeta amarilla al agresor. Se generó una gresca y fueron dos las expulsiones que se le pasaron al brasileño.

Claro que no será la primera vez que Daronco pite en un duelo de Colo Colo. Antes ya lo había hecho en otras tres oportunidades. El año pasado, también en la Copa Libertadores, impartió justicia en los encuentros contra Monagas y Boca Juniors. Sin embargo, el caso más reciente fue ante Sportivo Trinidense, donde el Cacique se impuso por 2-1.