El triunfo de Parasite, la poca presencia latina y las omisiones: lo que dejó la lista de las mejores cintas del siglo XXI

La lista de The New York Times de las 100 mejores películas del siglo XXI fue el fruto de las preferencias de “más de 500 directores, actores y figuras influyentes de Hollywood y del mundo entero”. Entre los encuestados se encuentran Sofia Coppola, Stephen King, Pedro Almodóvar, Sean Baker, Barry Jenkins, Luca Guadagnino, Mel Brooks, Julianne Moore, Casey Affleck y Toni Collette, entre otros.

El resultado es una selección predominantemente hollywoodense, pero el director que abre y cierra el listado proviene de Corea del Sur: Bong Joon-ho. El cineasta aparece en el puesto 99 con Memorias de un crimen (2003) y en el número uno con Parasite (2019).

Esta última, la cinta sobre ricos y pobres con la que arrasó en los Oscar hace cinco años, ya había demostrado su poderío en 2023, cuando apareció en el puesto 90 del listado que elaboró la revista británica Sight and Sound con los mejores filmes de toda la historia.

“Bong, un maestro del género sin estar limitado a las convenciones, oscila con fluidez entre la comedia general y la sátira social mordaz, para luego encenderlo todo con un paroxismo de violencia trágica tan impactante como inevitable”, señaló The New York Times.

En tanto, el recientemente fallecido David Lynch se apoderó del número dos con Mulholland Drive (2001). La película aparece en el top 10 de actores como Brian Cox, John Lithgow y Ebon Moss-Bachrach, de renombrados cineastas europeos (Joaquim Trier, Christian Petzold, Cristian Mungiu, Joanna Hogg) y hasta del músico James Murphy, líder de LCD Soundsystem.

En tanto, Petróleo sangriento (2008), la cinta de Paul Thomas Anderson sobre el petrolero interpretado por Daniel Day-Lewis, se quedó con el número tres del listado. El mismo director logró aparecer con otros tres largometrajes de su rúbrica.

También aparecen con cuatro filmes el mexicano Alfonso Cuarón y los hermanos Joel y Ethan Coen. Por encima de todos se ubicó Christopher Nolan, que figura con Interestelar (89°), Oppenheimer (65°), Memento (62°), El origen (55°) y Batman: El caballero de la noche (28°). Curiosamente fue excluida Dunkerque (2017), la película que le dio su primera nominación a Mejor director en los Oscar.

¿Omisiones? Siempre las hay. Desde Amores perros (2000), de Alejandro González Iñárritu hasta Uncle Boonmee who can recall his past lives (2010), de Apichatpong Weerasethakul. O la ausencia de grandes cintas de directores que sí están en el top 100 con otros títulos: Caché (2005) y La profesora de piano (2001), ambas de Michael Haneke, o El Irlandés (2019) y Los asesinos de la Luna (2023), ambas de Martin Scorsese.

Y, en una lista tan cargada a Hollywood, no dejan ser curiosas las exclusiones de Avatar (2009), de James Cameron, o de Dune (2021), de Denis Villeneuve. También es llamativo que El señor de los anillos sólo logre aparecer con una película y recién en el lugar 87.

La (casi) nula presencia latina

Alfonso Cuarón aparece con cuatro películas en el listado (dos filmadas en México y dos en Hollywood) y su compatriota y amigo Guillermo del Toro logra colar El laberinto del fauno (2006) en el puesto 54. El brasileño Fernando Meirelles aparece en el lugar 15 con Ciudad de Dios (2002).

Fuera de esos títulos, el cine latinoamericano no figura en el top 100 y para encontrar otros títulos de la región hay que rastrear en el top 10 de los consultados.

Nostalgia de la luz, el documental en que Patricio Guzmán reflexiona en torno a los astrónomos y los familiares de detenidos desaparecidos, fue incluido por el actor Will Sharpe. Una mujer fantástica, la película de Sebastián Lelio que ganó el Oscar, fue seleccionada por la reconocida diseñadora de producción Judy Beker.

Tres cintasde Lucrecia Martel aparecen mencionadas: dos veces La ciénaga (2001) –una de ellas en la lista de Pedro Almodóvar– y una vez La niña santa (2004) y Zama (2017). También suman dos menciones las brasileñas La vida invisible de Eurídice Gusmão (2019) y Aún estoy aquí (2024), y una para la argentina El secreto de sus ojos (2009).

Nada para títulos como Whisky (2004), Jauja (2014), El club (2015), Aquarius (2016), La flor (2018), por nombrar algunas películas latinoamericanas de renombre.