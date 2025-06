La mano detrás de la nueva Jurassic World: “Esta es una película enorme, pero pasas todo el tiempo tratando de ignorar eso”

Gareth Edwards hizo su primer largometraje, Monsters (2010), bajo la premisa de “hacer la película de monstruos más realista del mundo”. Con un presupuesto ajustado y un reducido grupo de colaboradores, viajó por distintas ciudades registrando imágenes que le permitieran recrear un paisaje postapocalíptico, el espacio devastado que –en la historia– recorren dos jóvenes para llegar a una zona segura de la costa de Estados Unidos. Él mismo ejerció como operador de cámara y director de fotografía de la cinta y creó los efectos visuales.

Puede que hayan pasado 15 años desde su elogiada ópera prima y Edwards haya dado vida a algunas de las superproducciones más grandes de Hollywood, pero algunas cosas se mantienen intactas. En varias secuencias de Jurassic World: Renace, la nueva entrega de la franquicia, que llega este jueves 3 a cines nacionales, el director británico optó por manipular personalmente la cámara. Instalado en un hotel de Ciudad de México a fines de mayo, comparte los motivos a Culto.

Jasin Boland/Universal Pictures

“Creo que una de las razones por las que trato de operar la cámara es porque en realidad me estoy escondiendo y, si sostengo la cámara, sólo veo lo que ve el público. Sólo veo a cinco o tres personas y me digo a mí mismo: bien, este es sólo un filme pequeño, haz lo que sientas correcto, no te preocupes por el mundo. Entonces simplemente haces la película, pero de vez en cuando tienes que descansar y te giras y hay 300 personas”, explica.

Tras haber hecho títulos como Godzilla (2014) y Rogue One: Una historia de Star Wars (2016), parece haber descubierto un método para sobrevivir a esa clase de experiencias bajo presión. “Este es un filme enorme, y te pasas todo el tiempo tratando de ignorar eso, tratando de imaginar que sólo eres tú y tus amigos, y cada elección que haces es la que tú querrías ver, no la que crees que deberías hacer. Siento que cuando haces eso el resultado es mejor que si tratas de complacer a todos los demás”.

Fanático de Jurassic Park (1993) y de todo el cine de Steven Spielberg, no lo pensó dos veces cuando olfateó la posibilidad de tomar las riendas de una nueva cinta de Jurassic World, la primera sin Chris Pratt y Bryce Dallas Howard en los roles principales. Tras enterarse de que la saga aún estaba en búsqueda de un director, le escribió a su agente para que tanteara terreno. Eso derivó en que pudiera leer el guión completo –escrito por el veterano David Koepp, el mismo de las dos primeras partes– y se reuniera personalmente con el productor Frank Marshall y Spielberg, su ídolo de infancia.

“Lo que me llamo la atención de inmediato, que se sintió muy bien, fue que me importaron mucho los personajes. Cada uno era muy peculiar, tenía sus propias agendas y había mucho conflicto, pero en realidad me gustaron todos y quería seguirlos en su viaje, algo muy poco común en un guión. Puede que experimentes eso al terminar el filme, pero cuando lees un documento de 120 páginas normalmente no te genera ningún sentimiento. Llegué al final y pensé: genial, esto tiene toda la emoción; si pudiera transmitir ese entusiasmo, podría ser una buena película. Así que no lo dudé, la verdad. Tenía que hacerla”, cuenta.

Jasin Boland/Universal Pictures

Tal como sugiere el título, Jurassic World: Renace es una suerte de reinicio de la franquicia. Ambientada cinco años después de la criticada Jurassic World: Dominio (2022), en un momento en que los dinosaurios han comenzado su declive, sigue a un grupo de personajes que viajan a una isla con la misión de capturar el ADN de las bestias más grandes de la tierra, el mar y el aire.

Proponiendo una dinámica que él mismo ha comparado con la de Tiburón (1975), el largometraje junta a tres figuras disímiles: Zora Bennett (Scarlett Johansson), una experta en operaciones encubiertas; el paleontólogo Henry Loomis (Jonathan Bailey), y Duncan Kincaid (Mahershala Ali), el líder del escuadrón de Zora. Y también está la segunda referencia al clásico que por estos días festeja cinco décadas de existencia.

“En esta película hay una sección completa ambientada en el océano. Me pareció que era muy única, como si no la hubiera visto antes en un filme de Jurassic. Y también me pareció un gran guiño a Tiburón. Como gran fan de Spielberg, la idea de hacer algo con Tiburón en una película era muy emocionante, pero también me pareció un poco sacrílego, como si no debiera hacerse, porque Tiburón es buenísima. Pero como Spielberg me dijo que hiciera esta película, sentí que tenía licencia”, afirma.

Aún impactado con haber tenido la oportunidad de tener como mentor al septuagenario cineasta, describe la experiencia como “surrealista”. “Hubo un momento en que hicimos un corte de la película y lo enviamos, Spielberg lo vio, y luego me llamó por teléfono. Terminé hablando por teléfono con él durante una hora y media. Él me daba un montón de pequeñas ideas y cosas, y yo las escribía tan rápido como podía, porque todo era oro. Pensaba: bien, haré todo esto, porque, ya sabes, es Spielberg”, detalla.

Jasin Boland/Universal Pictures

Por ahora es una incógnita si habrá nuevas Jurassic World (probablemente sí, porque todas se han convertido en rotundos éxitos comerciales) o si Edwards estaría dispuesto a hacer otra (antes de involucrarse en esta cinta acababa de estrenar Resistencia y se quería tomar un descanso). Pero ya cumplió un viejo anhelo.

“Creo que haber podido hacer un filme como este como cineasta es demasiado bueno para ser verdad. Siento que lo soñé, que no pudo haber sucedido. Ver de niño Jurassic Park, uno de los mejores filmes de la historia, y luego querer ser cineasta, y luego poder hacer una entrega de Jurassic donde Spielberg es como tu gurú, tu figura paterna en esa situación... Parece que estoy en la Matrix, que voy a despertar y todo fue solo un sueño o algo así”.