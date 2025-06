Taron Egerton: “A los 30 se desvanece esa extraña sensación de inmortalidad que tienes de joven”

En un incendio portar un arma no es de ninguna utilidad, advierte el narrador. Tampoco acumular mucho dinero en la cuenta del banco, ni poseer una gran suma de seguidores en redes sociales. Luego, en los últimos instantes del primer capítulo, la reflexión es más específica: el fuego no es sólo un elemento, es un organismo que espera y observa.

Ese tipo de apuntes son comunes a lo largo de los nueve capítulos de Humo, la serie que debuta este viernes 27 en la plataforma Apple TV+. También es una constante la presencia de Taron Egerton, el actor de 35 años que gran parte del público reconoce por haber interpretado a Elton John en Rocketman (2019), la película biográfica del cantante y pianista británico, por la que fue premiado en los Globos de Oro de esa temporada.

Foto: Apple TV+

Egerton, también asociado a la saga de acción Kingsman, se pone en la piel de Dave Gudsen, un investigador de incendios provocados que no ha tenido éxito intentando detener a dos pirómanos que aterrorizan a su comunidad. Bajo escrutinio de su jefe y otras fuerzas involucradas, debe aprender a trabajar con una recién llegada, la detective Michell Calderon (Jurnee Smollett), y rastrear incluso entre sus excompañeros bomberos.

Es un personaje de alta demanda física y emocional que alarga su colaboración con el reputado novelista y guionista Dennis Lehane. Si en la miniserie Black bird, estrenada en 2022 en Apple TV+, actor y showrunner se internaron en los códigos del true crime, ahora navegan por aguas más espesas de la psique humana. En ambos casos Egerton se involucró como protagonista y como productor ejecutivo, lo que le aseguró una participación en las diferentes etapas de cada ficción.

“Dennis y yo hablamos por primera vez sobre este proyecto hace tres años y medio o cuatro años. Ser productor es una gran oportunidad para comprender mejor lo que sucede antes de que se elija a los actores, así que lo disfruto muchísimo. Obviamente, al haber hecho Black bird con Dennis y el resto de este equipo, tenemos una norma establecida y una forma de trabajar, por lo que ha sido genial hacer esta segunda entrega juntos”, indica a Culto a través de videollamada.

Foto: Apple TV+ Copyrighted

Basada en un podcast sobre un caso real de los años 80 y 90, la serie confirma que Egerton es uno de los talentos más fiables cuando se trata de encarnar a hombres con un perturbado mundo interior. En esta entrevista también se exhibe como un artista consciente de sus miedos y fortalezas.

“En cuanto a qué es lo que más me gusta hacer ahora, todo me parece difícil. Sinceramente todo me parece difícil. Y me parece más difícil a medida que me hago mayor. Esa extraña sensación de inmortalidad que tienes de joven, y que tanto te ayuda como actor, se está desvaneciendo durante mis 30. Ahora le doy demasiadas vueltas y me preocupo. Pero aún así me encanta (la actuación). De verdad que me encanta. Y quiero dedicarme a esto para siempre”, expresa.

-Sabemos que Dave era bombero, pero se convirtió en investigador de incendios provocados tras quedar atrapado en un incendio. Ese fue su punto de inflexión. ¿Hubo algún punto de inflexión en su vida que le hizo querer convertirse en un gran actor?

No, creo que siempre lo tuve (ese sueño). Quizás de niño tenía otras aspiraciones, pero creo para cuando subí a un escenario... Creo que el punto de inflexión fue probablemente la primera vez que lo hice, que fue a los 15, o sea, hace 20 años. Creo que todo terminó a partir de ese momento y supe que quería ser actor. Y que me encantaría ser un gran actor algún día. Sigo trabajando en ello y todavía tengo mucho tiempo. Aparte de eso, creo que esta una historia que ya he contado antes: hice mi primera obra de teatro juvenil en mi ciudad natal a los 15 años. Interpreté al personaje de una obra de Shakespeare muy conocida, El sueño de una noche de verano, que me obligaba a vestirme de mujer. Me puse un vestido de cóctel rojo con una corona de flores en el pelo. Sentí mucha ansiedad antes de hacer la obra, pero cuando la hice, en la noche de estreno, el público respondió de maravilla y les pareció muy divertida. Me enamoré enseguida. Supe que era lo que quería hacer. Y aquí estoy, 20 años después, con vestuarios divertidos, pretendiendo ser otras personas.

Foto: Courtesy of Apple. CJ Rivera/MOVI Inc.

-Ud. se ha vuelto muy bueno encarnando a personajes maliciosos como Dave. ¿Cómo cree que logra ser convincente al interpretar roles tan moralmente ambiguos?

Bueno, la verdad es que él soy yo. Esa es la cuestión. A veces cuando los actores hablan de lo lejos que llegan para convertirse en otra persona, hay algo que me parece un poco falso. O no falso, porque eso suena a prejuicio. Mi experiencia como actor no se trata de convertirme en otra persona. Se trata de expresarte a través del prisma de un personaje con rasgos diferentes a los tuyos. Sigues siendo tú. Sigues siendo Taron existiendo en unas circunstancias imaginarias que son diferentes a las que han caracterizado mi propia vida. Así que, aunque no soy lo que es él, estoy ejercitando los músculos de mi imaginación para ser una versión de mí mismo en esa situación. Esos son papeles que me atraen bastante. Creo que tengo algunos de esos en camino para los próximos 18 meses, algunos personajes moralmente ambiguos o quebrados. Y por alguna razón estoy entrando en una fase de mi vida en la que esos son los papeles que interpreto, y me siento muy bien con ello. Es interesante. Creo que, como alguien que empezó su carrera interpretando papeles más arquetípicamente heroicos, hay un verdadero atractivo en causar un poco de caos.

-¿Diría que su colaboración creativa con Dennis Lehane lo ha convertido en un mejor actor? ¿Cuál ha sido el aspecto más intimidante de estos dos proyectos que han hecho juntos?

Creo que como actor sólo eres tan bueno como las palabras en el papel y sólo eres tan bueno como la persona que tienes enfrente en la escena. Realmente pienso eso. Y creo que, en el caso del trabajo que he hecho con Dennis, Jimmy y Dave son personajes muy, muy ricos y bien definidos, y son personajes definidos por Dennis. Me siento muy privilegiado de poder colaborar con él. Mientras quiera contratarme, trabajaré con él porque escribe papeles fantásticos. No siempre será así, él querrá hacer cosas sin mí, y eso está bien, pero si quiere que haga algo, estoy disponible. Me encanta trabajar con Dennis. Hemos forjado una gran amistad y colaboración durante los últimos cinco años.

Foto: Apple TV+ Copyrighted

-La dinámica del gato y el ratón está presente en varios de sus proyectos, incluyendo Humo, Black bird e incluso la película Equipaje de mano (2024). Independientemente de qué lado esté tu personaje, ¿qué le atrae de profundizar en ese tipo de dinámica?

Creo que obviamente hay una tensión tremenda en la dinámica del gato y el ratón y la sensación de que hay mucho en juego. Supongo que eso es importante para una buena narrativa. Habiendo sido el ratón en la dinámica del gato y el ratón de Equipaje de mano, hay algo agradable en interpretar a Dave, que probablemente sea un poco de ambos. Creo que él probablemente se presenta como un hombre perseguido en cierto punto de la serie. Pero, como sabemos, él es todo menos una víctima. Pero eso es fundamental para su patología. Creo que es un hombre que se define como debe ser en cada momento. A Dave probablemente le conviene que a veces lo consideren una víctima, un ratón.

-¿Qué tipo de preparación realizó para trabajar con fuego en el rodaje? ¿Cómo fue estar en la habitación en llamas de la primera escena?

Es interesante. Cuando leí los guiones por primera vez, no anticipé que Dennis iba a decidir filmar el fuego de manera práctica. Es una secuencia realmente asombrosa. Creo que eligió hacerlo de esa forma porque ese momento para Dave, la secuencia inicial de la serie, es más que un momento turbulento de su pasado. Es una especie de momento existencial en el que algo lo cambió. Ni siquiera yo entiendo del todo qué fue, pero tiene que ver con la relación consigo mismo, tiene que ver con su propia imagen. La importancia de ese evento significaba que debía ser particularmente cinematográfico y casi visualmente poético. El fuego se ve impresionante en esa secuencia. Es realmente hermoso de contemplar, y diría que está mejor ejecutado que cualquier cosa que se pudiera haber hecho con imágenes generadas por computadora. Me encanta esa secuencia. En cuanto a la preparación, practiqué un poco con el equipo de respiración para asegurarme de que estuviera seguro y listo para entrar, porque no se puede entrar a un set como ese sin un regulador y sin que todo el equipo esté alerta. Pero más allá del ensayo que hicimos, que fue bastante riguroso porque es un set peligroso, no hice ningún entrenamiento especial de bombero ni nada por el estilo.

Foto: Apple TV+

-De todos las escenas o momentos de Humo, ¿hay alguno que recuerde como particularmente loco?

Sí, los hay. Hay algunos momentos en esta serie que se me vienen a la mente rápidamente como extremos o extraños. Y, para ser sincero, me encanta interpretar esos momentos. Me considero un artista, pero en el fondo sigo siendo el niño que quería subirse a su pupitre y que todos lo miraran. Así que como actor disfruto esos momentos. Y Dave es un papel extremo y fascinante. Si tuviera que elegir una, creo que es la escena del final del episodio cuatro, donde mi mujer me echa de casa. Voy al supermercado, conozco a una mujer muy atractiva y me dirijo a su casa. Puede que no hayas visto la serie entera, así que no la arruinaré, pero hago cosas bastante raras en esa escena con esa mujer. Es una escena que... No es aburrida.

-En 2014 estrenó The smoke, una serie que posee más o menos el mismo trasfondo que Humo. ¿Qué usó de esa experiencia anterior? ¿Podría comparar su carrera de entonces con la de ahora?

Fue un momento raro. Cuando empecé a trabajar en esto, les envié una foto usando el uniforme de bombero a Rhashan Stone y Jamie Bamber, dos actores con los que trabajé en esa serie de televisión, The smoke, diciéndoles que era raro. En realidad son más de diez años, porque la filmé en 2012 o 2013. La vida de un actor es extraña por muchas razones, pero es muy extraño tener una cronología en video de tu propia vida. A veces pongo Netflix y aparecen cosas en las que he estado. De repente me veo a los 24 años y me parece muy raro. Y es bastante espeluznante porque en mi cabeza me veo igual que cuando tenía 24. Luego veo un poco de Kingsman y digo: no, definitivamente no. Es raro. Hasta ahora no reflexiono mucho sobre mi carrera. Me siento enormemente agradecido de seguir trabajando y realmente agradecido de interpretar papeles protagónicos y de trabajar con la gran gente con la que tengo la oportunidad de trabajar. Y no doy nada por sentado. Nunca. Soy una persona muy afortunada. Estoy muy contento de seguir trabajando. Me alegra haber trabajado lo suficiente como para terminar haciendo dos series con el mismo nombre. Eso tiene que ser un éxito en algún sentido, ¿no?