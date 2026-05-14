Dimite el ministro de Salud de Reino Unido y pide a Starmer “facilitar” el proceso para sucederlo

El secretario de Estado de Salud y Asistencia Social, Wes Streeting, se dirige al número 10 de Downing Street para su primer día como ministro del gabinete. Foto: Archivo

El ministro de Salud de Reino Unido, Wes Streeting, ha presentado este jueves su dimisión a medida que crece la tensión y el cerco en torno al primer ministro, Keir Starmer, al que buscan presionar para que dimita tras la debacle electoral del Partido Laborista en las pasadas elecciones locales.

Así, ha pedido a Starmer “facilitar” el proceso para sucederle al frente del Gobierno ahora que “está claro que no liderará el Partido Laborista” de cara a las próximas elecciones generales, tal y como ha indicado Streeting en una carta difundida a través de redes sociales.

“Los diputados y sindicatos laboristas desean que el debate sobre el futuro sea una batalla de ideas, no de personalidades ni de mezquinas luchas internas. Debe ser un debate amplio y con la mejor selección posible de candidatos. Apoyo este enfoque y espero que usted lo facilite”, ha apuntado.

“Servir como su ministro de Salud ha sido la mayor alegría de mi vida y, a pesar de nuestras diferencias esta semana, le sigo profundamente agradecido por la oportunidad de servirle y lamento enormemente dejar el Gobierno de esta manera”, ha aseverado, antes de expresar que “no cabe duda de la impopularidad del Gobierno, un factor determinante en las derrotas sufridas en Inglaterra, Escocia y Gales”.

“Los buenos militantes laboristas perdieron sin tener culpa alguna. Hay muchas razones que podríamos señalar: desde errores individuales en materia de política, como la decisión de recortar la ayuda para la calefacción en invierno, hasta la libertad de expresión de los ciudadanos, todo lo cual ha provocado que el país desconozca quiénes somos y qué representamos realmente”, ha explicado.

Buenos resultados para su ministerio

Streeting, que ha dicho haber perdido la confianza en el mandatario, ha destacado los buenos resultados obtenidos por su Ministerio con él al frente de la Cartera, y ha dicho haber “cumplido” con su misión.

“Las cifras confirman que hemos superado nuestro objetivo de reducción de tiempos de espera a pesar de las huelgas, y que las listas de espera han disminuido en 110.000 personas en marzo, la mayor reducción mensual desde 2008, sin contar con la pandemia de coronavirus”, ha aclarado.

“Esto significa que estamos en la senda para lograr la mejora más rápida en los tiempos de espera de la Salud en la historia. La única cuestión que importa en el gobierno es si dejamos a nuestros sucesores una situación mejor que la que heredamos. Los tiempos de respuesta de las ambulancias para infartos e ictus son ahora los más rápidos de los últimos cinco años”, ha resaltado.

Por su parte, el propio Starmer ha asegurado que “hará frente a cualquier desafío de liderazgo que se le presente”, tal y como han indicado desde Downing Street. Así, han confirmado que su postura no ha variado a lo largo de la semana y que seguirá al frente del Ejecutivo a pesar de esta última dimisión, la quinta en el seno de su gabinete desde que comenzó la crisis.