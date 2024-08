Jorge Almirón saca cuentas positivas de la dosificación en Colo Colo, elogia a De Paul y llama a tener paciencia con Correa

Colo Colo no tenía un desafío fácil este viernes, por la fecha 20 del Campeonato Nacional. En el estadio Monumental, el mismo recinto en el que venció a Junior este martes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, recibía a Coquimbo Unido, un equipo que arribaba a Santiago como el líder de la competencia. Jorge Almirón dispuso de una alineación que mezcló suplentes con titulares, pensando también en la vuelta ante los colombianos la próxima semana, y la arriesgada apuesta le resultó, porque el Cacique se impuso por 2-0 a los Piratas y son, a la espera del partido de la UC, los escoltas del líder, la Universidad de Chile.

Por lo mismo, una vez finalizado el encuentro ante los de la Cuarta Región, el DT albo sacó cuentas más que positivas de su dosificación, que fue una de las primeras cosas que se le consultó en la conferencia de prensa: “Era un partido importante de ganar. Salvo (Gonzalo) Castellani, los demás terminaron bien. La dosificación funcionó. Contento por el resultado, por el rendimiento. La ventaja el equipo la manejo bien, pudimos hasta haber aumentado. Terminar sin goles en la portería es importante”, comenzó diciendo.

Luego el estratega elogió el trabajo defensivo, en una jornada en la que la apertura de la cuenta la marcó el central Ramiro González y en donde el meta Fernando de Paul tuvo buena intervenciones: “Emiliano (Amor), bien; muy seguros los centrales, los dos. Lo de Fernando (De Paul), es un arquero de equipo grande, te saca una pelota espectacular, da seguridad. No me sorprende porque es un arquero muy solvente”.

Pide paciencia con Correa

Además, tuvo palabras para la gran contratación del Cacique en este mercado de pases, el argentino Javier Correa, quien sigue sin anotar goles. Almirón pidió paciencia: “Javier (Correa) tiene poco tiempo con nosotros, va sumando conocimiento con los compañeros. Los delanteros necesitan que les generen juego y el primer tiempo no generamos tanto. Paiva está un poco más asentado”.

Javier Correa ya suma su tercer encuentro con la camiseta de Colo Colo. Foto: Marcelo Hernández/Photosport

Incluso, reconoció que consideró la opción de que el ex Estudiantes y el paraguayo estuvieran juntos en el campo: “En algún momento pensé en dejar a los dos para que jugarán, pero estábamos 2-0, y le daríamos la mitad de la cancha. Tuvimos buen manejo y no terminamos sufriendo el partido”.

De Paul y sus deseos de jugar

Precisamente uno de los mencionados por Almirón, Fernando De Paul, fue entrevistado después del partido, instancia en la que recalcó la solidez del plantel para afrontar las tres competencias en las que los de Macul siguen con chances: “En nuestra cabeza sabemos que jugamos tres campeonatos y le puede tocar a cualquiera. Eso te hace llegar mejor. Y estos partidos nos dan más confianza a todos. Nos conocemos muy bien, si jugamos o no no va a variar el rendimiento”, dijo a TNT Sports.

Fernando De Paul. Foto: Marcelo Hernández/Photosport

No obstante, el excapitán de la U dejó en claro que a nadie le gusta ser banca: “Uno trata de sumar siempre. A veces responder estas cosas a uno lo saca de contexto. No me gusta no jugar. Ni a mí, ni a Brayan, ni a cualquiera de los chicos”.

¿Cuándo se juega la revancha ante Junior?

Cabe destacar que el domingo, temprano, el Cacique viaja en un vuelo privado rumbo a Barranquilla, una ciudad en la que el martes 20 de agosto, a las 20.30 horas de Chile, afrontará el compromiso de vuelta de los octavos de final de la Libertadores ante el mencionado Junior.