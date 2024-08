El plan B de Colo Colo hace los deberes con la cabeza puesta en la Copa Libertadores

Tres días después de su triunfo sobre Junior de Barranquilla, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Colo Colo volvió a la cancha, esta vez por el Torneo Nacional. Si bien la arena internacional se convierte en prioritaria, tampoco había que ceder terreno en la ajustada pelea por el título a nivel local.

Precisamente es que el duelo ante Coquimbo Unido era una arma de doble filo para el Cacique: un rival directo por las primeras posiciones, y con el foco apuntando más hacia la visita a Colombia. Lo cierto es que los albos hicieron los deberes sin esforzarse demasiado y terminaron ganando 2-0, para no bajarse de la pelea.

Jorge Almirón dispuso de un equipo mixto, mezclando algunos titulares como suplentes. El DT cuidó a Mauricio Isla, Erick Wiemberg y Vicente Pizarro, mientras que fueron a la banca Maximiliano Falcón y Esteban Pavez. Por la riqueza de su plantilla, Colo Colo puede darse estas licencias de recurrir de elementos que no tienen tantos minutos. A esto se suma la suspensión de Brayan Cortés, que le permitió volver al arco a Fernando De Paul.

Antes del pitazo inicial, el club popular le realizó un reconocimiento a Francisca Crovetto y Yasmani Acosta, los medallistas del Team Chile en los Juegos Olímpicos de París 2024. En el caso de la ganadora del oro en tiro skeet, es una reconocida hincha colocolina.

No hay que ser un erudito para darse cuenta que la Copa Libertadores tiene otro ritmo si se compara con el campeonato doméstico. Aquello quedó tan de manifiesto en un primer tiempo lento y falto de atrevimiento. Todo se hizo en una sintonía distinta, obviamente más pesada. Al Coquimbo de Fernando Díaz no le incomoda ceder la iniciativa y apostar al ataque directo con transiciones rápidas. Claro, teniendo a Luciano Cabral es todo más fácil. Pero el hábil volante ya no está y los piratas sienten su ausencia. Juan Manuel Vázquez, su relevo, todavía no entra en el tono.

En los primeros 45′, el local no creó ocasiones de peligro en la portería de Diego Sánchez. Faltaba vigor, una mayor dosis de sorpresa para un equipo que registró el 75% de posesión de balón. De hecho, la más clara fue de los aurinegros, a través del juvenil Martín Mundaca, cuyo remate fue despejado por el exportero de la U.

Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Una ráfaga en el arranque del segundo tiempo le alcanzó al Cacique para construir la victoria, que después administró ante un rival que no demostró los galones que le han permitido soñar con la primera posición. En los 47′, un cabezazo de Ramiro González abrió la cuenta para Colo Colo, conectando un tiro de esquina de Gil. Uno de los más cuestionados aprovechó su oportunidad. Luego, en los 55′, llegó el 2-0 gracias a Cristián Zavala, quien definió de frente al ‘Mono’ Sánchez. Un zaguero rival quedó enganchado y dejó habilitado al ex Curicó.

Con el 2-0, el partido se terminó. Almirón empezó a cuidar elementos y a administrar cargas. Salieron Amor, Palacios, Correa y Bolados, pasada la hora de partido. Coquimbo esbozó una respuesta sin demasiado efecto. Hacia los 78′, se ilusionó porque se cobró un penal por mano de Leo Gil. Pero el árbitro José Cabero se comunica con el VAR, revisa la acción y recula en su cobro. Anula la pena máxima.

La victoria le permite a los albos instalarse en la segunda posición de la tabla con 36 puntos, a uno de Universidad de Chile, que juega este sábado ante O’Higgins (y teniendo pendiente el duelo ante Huachipato). Mientras que los coquimbanos caen a la cuarta colocación, detrás de la UC por diferencia de gol.

Ficha del partido

Colo Colo: F. De Paul; O. Opazo, R. González, E. Amor (65′, M. Falcón), D. Gutiérrez; G. Castellani (72′, L. Soto), L. Gil; C. Palacios (65′, E. Pavez); C. Zavala, J. Correa (65′, G. Paiva) y M. Bolados (64′, L. Cepeda). DT: J. Almirón.

Coquimbo Unido: D. Sánchez; D. Escobar, B. Cabrera, S. Sánchez, S. Cabrera; S. Galani (86′, A. Camargo), D. Glaby; B. Chandía (62′, J. Cornejo), J. M. Vázquez (62′, J. Henríquez), M. Mundaca (46′, A. Azócar); y J. Bauman (62′, A. Chávez). DT: F. Díaz.

Goles: 1-0, 47′, González, cabezazo tras córner de Gil; 2-0, 55′, Zavala, define solo frente a Sánchez.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Amor, Gutiérrez (CC); Chávez, Azócar (COQ).

Estadio Monumental. Asistieron 27.934 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.