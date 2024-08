“Vamos a viajar en el mismo avión y en el mismo bus”: Fernando Díaz aborda supuesto quiebre con el plantel de Coquimbo

Fernando Díaz se pone un poco serio cuando El Deportivo le consulta respecto de eventuales problemas con sus jugadores. Establece, inicialmente, que no responderá a las versiones que hablan de su distancia con el plantel de Coquimbo Unido. Quedan pocas horas para el encuentro frente a Colo Colo, en el Monumental, clave para las aspiraciones de ambos equipos de disputarle la punta del torneo a Universidad de Chile. Dice que prefiere enfocarse en ese objetivo.

El Nano se va relajando de poco. Plantea, por ejemplo, que no le resulta extraño que el comentario haya surgido justo antes del partido con los albos. Finalmente, termina ocupando el sarcasmo para enfrentar el comentario y hasta ensayando alguna broma al respecto. Lo que tiene claro es que no permitirá que las versiones distraigan su atención respecto del choque que se disputará en Macul.

En el mismo avión

Díaz asegura que llegará a Santiago en el mismo avión que sus jugadores. A esa situación le atribuye un valor significativo. Será el primer desplazamiento aéreo que realizará después de que la enfermedad pulmonar que sufrió hace un par de meses le impedía subirse a una aeronave, por prescripción médica. “Iré con el doctor al lado. Ya me he tomado como tres Armonyl”, bromea, respecto de un eventual nerviosismo. En abril, fue hospitalizado.

Después, más en serio, explica por qué no ha viajado con sus jugadores, una situación que llama la atención y que derivó en los comentarios que relacionaron esa práctica con potenciales diferencias. “Después de la neumonía, me prohibieron viajar en avión y estar en la altura. También viajar en bus, para evitar contagios. Cuando viajaba, lo hacía en mi auto. Hubo partidos a los que no pude ir, como ante Cobresal, en El Salvador, por ejemplo”, detalla.

Fernando Díaz, en un partido de Coquimbo Unido (Foto: Photosport)

La lista es más larga e incluye otros contratiempos. “En el partido con Ñublense me estuve congestionando y me taparon antibióticos”, explica, respecto de un cuadro médico que le obliga a mantenerse en constante alerta, un estado que también alcanza al cuerpo técnico del club. Díaz dice que le llaman la atención los comentarios, porque se trata de una situación que es ampliamente conocida en el club. “Viajo con el presidente de la Comisión de Fútbol, Claudio Contador. Todo esto está en conocimiento de las autoridades de la institución”, enfatiza.

Un grupo conocido

El estratega repara en un detalle que considera clave para desechar la posibilidad de divisiones con sus jugadores. “Este es un grupo que, en líneas generales, dirijo hace años. No hay opción de que estemos divididos o de que no nos hablemos. Por eso digo que no me voy a hacer cargo de ese tipo de informaciones”, sostiene.

Finalmente, a modo de conclusión, da una garantía de unidad. “Vamos a viajar en el mismo avión y a llegar al Monumental en el mismo bus”, enfatiza, respecto de un arribo conjunto a Macul con el que pretende desterrar cualquier atisbo de duda respecto de su relación con los futbolistas coquimbanos.