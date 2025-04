La tajante consigna de David Pizarro sobre Charles Aránguiz tras el triunfo de la U en la Copa Libertadores

La U dio un golpe en la Copa Libertadores al vencer a Botafogo en el comienzo de la fase de grupos. El elenco estudiantil se impuso por la cuenta mínima ante el monarca actual, con gol de Lucas Di Yorio. “Siempre estuvimos tranquilos. Ganar al vigente campeón es importante, pero siempre con los pies sobre la tierra, que hayamos ganado no quiere decir que hicimos todo bien, debemos corregir lo malo y ratificar lo bueno. Tenemos que seguir creciendo, mantener un equilibrio, debemos pesar en Magallanes, esto ya pasó”, señaló Gustavo Álvarez.

El mundo del fútbol estaba atento a la actuación de los azules. Uno de los que suele seguir a Universidad de Chile es David Pizarro, quien, pese a ser fanático de Santiago Wanderers, terminó su carrera en el cuadro laico y siempre ha mostrado simpatía por el club. Tras el duelo ante los brasileños, elogió a Charles Aránguiz. “Muchos juegan a la pelota, pocos juegan al fútbol como este crack”, escribió el exvolante en su cuenta de Instagram. El mensaje iba acompañado de una fotografía del Príncipe.

(Foto: @davidpizarro_official)

El mediocampista fue uno de los que habló también tras la victoria de la U. “Estoy contento por la oportunidad de jugar la Libertadores con un grande como la U, es una experiencia muy linda y más si comenzamos ganando en casa contra el campeón vigente”, dijo.

“El equipo hizo un desgaste muy grande. La copa te exige estar al límite, estar concentrados al 100 y el equipo hizo un gran partido”, remarcó el formado en Cobreloa.

Por su lado, Marcelo Díaz destacó el rendimiento del equipo. “Los viejitos corrimos muchísimo el primer tiempo y en el segundo, con el ingreso de Nico (Nicolás Guerra) e Israel (Poblete), nos dio un poco más de aire y estábamos más frescos”, señaló.

“Lo ganamos porque lo trabajamos mucho y porque la copa la jugamos con el corazón, y no hay que dar nada por perdido. Tuvimos dos o tres (ocasiones de gol) y las convertimos. Fui feliz cuando entré a la cancha y la gente cantaba tanto que estábamos en la mitad y casi me pongo a llorar de emoción. Han sido muchos años que quise estar, de la última copa con el club, y escuchar a gente emocionada por volver a la copa me llenó de alegría”, complementó el capitán azul.