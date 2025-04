La grave denuncia contra Marcelo Bielsa en Uruguay: “Destrato, estrés innecesario, abuso verbal y psicológico”

Marcelo Bielsa no ha tenido un período tranquilo en Uruguay. Más alá de los resultados, desde su arribo a Montevideo, el método el Loco ha sido apuntado por lo diferente que es al de su antecesor, Óscar Tabárez. Además, lo acusan de malos tratos. Algo que ahora denuncia Carlos Nicola, quien se desempeñaba como preparador de arqueros en la Celeste y fue despedido por el rosarino. “No fueron meses de una convivencia sana, de algo a lo cual estábamos acostumbrados en el complejo después de 15 años de trabajar con Tabárez”, lanzó el exmiembro del cuerpo técnico, en entrevista con Infobae.

“El último año me parece que no ha sido bueno, en cuánto a los resultados y a su juego. En los últimos 11 partidos en cancha, Uruguay ganó uno sólo, a Colombia, y con muy pocos goles de diferencia. Si bien la clasificación al mundial no peligra, no es una situación cómoda como hace un año y medio antes”, añadió.

Marcelo Bielsa nuevamente es apuntado en Uruguay.

En esa línea, hace una valoración negativa del trabajo del Loco. “Yo no sé si es el indicado o no, es el que está hoy. Habrá que esperar a que termine el proceso para ver cuál es la evaluación final. Hoy, me parece que la evaluación no es buena, desde ningún punto de vista”, disparó.

Los malos tratos

Claro que el foco de sus palabras está puesto en los hechos que denuncia sobre la actitud de Bielsa. “Fue una gran desilusión por todas las connotaciones que tiene como entrenador, con todo lo que arrastraba y con toda esa imagen que tenía construida. Fue una desilusión el día a día una vez que uno lo conoce. Darse cuenta de que es una gran contradicción todo lo que uno ve hacia afuera y cómo se maneja con la gente hacia adentro”, relató.

El expreparador de arqueros enfatiza en que los malos tratos no fueron hacia él, sino que con otros funcionarios. “Lo que tengo que decir es que conmigo nunca tuvo una falta de respeto y el trato siempre fue cordial. Siempre me hizo sentir diferente al resto, pero no fueron meses de una convivencia sana, de algo a lo cual estábamos acostumbrados. Entonces, terminó encadenándose mi salida de la selección, después de tanto tiempo por cuestiones que no tienen nada que ver con lo profesional, con lo deportivo, con lo humano, con el compromiso, sino por temas que ni siquiera son míos, por problemas que tiene Bielsa con él mismo, que espera que la gente se vaya acomodando a su forma de ser”, dijo.

“Yo no digo que un entrenador tenga que ser democrático, porque un entrenador debe tomar decisiones, cada uno tiene su estilo. Hay algunos que son más cercanos, otros más lejanos. También existen lo que son más participativos con los jugadores, cada entrenador tiene su impronta y tiene su estilo”, añadió.

Luego dio a conocer lo más grave del proceso. “Lo que no me parece bien es el abuso y el destrato de la gente, el de naturalizar ese tipo de situaciones que son las que a mí me parece que no están bien. Son cosas que se vivían a diario en el complejo y se terminan naturalizando situaciones que para mí no son correctas. Todo lo que tiene que ver con el destrato de la gente, el generar estrés innecesario, el abuso verbal, psicológico, desde mi punto de vista esas cosas no corresponden y con Bielsa eso pasaba siempre”, puntualizó.

Finalmente, visualiza una participación negativa de Uruguay en el próximo Mundial. “Clasificará, sobre todo con este formato de Eliminatorias en las que clasifican seis directo y uno va al repechaje. No puedo adivinar el futuro, pero sí, si nos basamos en lo que pasó en el corto plazo, en lo que tiene que ver con convivencias largas en estas dinámicas de trabajo y como se encuentra en la tabla de posiciones. Es distinto el ambiente de hoy al que viví en la selección cuando yo salí, pero no soy optimista en cuanto a lo que pueda hacer Uruguay en la Copa del Mundo 2026. No por la calidad que tienen los jugadores, sino por el entorno y el contexto en el cual participan”, dijo.