La dura autocrítica de Marcelo Bielsa tras empate de Uruguay: “En esta doble fecha, no me salió como yo esperaba”

Puede parecer una cosecha paupérrima. Uruguay sumó solo un punto de seis en la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, pero enfrentó dos rivales complicados: derrota ante Argentina en Montevideo y empate con Bolivia en la altura. En ese escenario, el técnico de la Celeste Marcelo Bielsa se sinceró frente a los medios.

“Si me este equipo me está identificado o no, es el equipo que yo dirijo, tengo jugadores muy buenos, no buenos, muy buenos… no es necesario que yo lo confirme, mire donde juega el 70 u 80 por ciento del equipo y verá que es cierto. Dispuse de todos los jugadores al principio del ciclo, después de Copa América tuvimos algunas ausencias, ahora no”, afirmó el rosarino.

En la misma línea, también realizó una fuerte autocrítica: “de igual manera, si el equipo me representa, no solo es si juega bien, si no logra jugar en proporción a las cualidades que tiene. Cuando un DT tiene jugadores como los de Uruguay, para que no sea demagogia, y no lo trasunta en grandes acciones en proporción al potencial y domina momentos más extensos de los partidos, entonces me representa. Yo soy el responsable de lo que el equipo no consigue”.

A pesar de sus buenas sensaciones, el argentino no pudo esconder la supremacía de los altiplánicos, al margen de los problemas que tuvo su equipo en su visita.

“El rival fue más que nosotros, creó más situaciones del gol. No voy a elogiar al rival porque pareciera un recurso para darle otra dimensión a nuestra actuación. no estoy diciendo que empatamos contra un rival bueno, sino que creó más ocasiones de gol. Si hubiéramos podido finalizar jugadas hubiéramos sido mejores. En el primer tiempo lo podíamos ganar, después el partido se desequilibró, aunque sentí en el final que lo podíamos ganar. No se puede hablar de posible triunfo pensando nada más en los goles que podíamos haber convertido, eso estuvo alterado por los muchos goles que ellos erraron”, dijo el Loco.

Mea culpa

Tras conseguir solo un punto que, de todas maneras, deja a la Celeste más cerca de la clasificación, el entrenador advirtió que las cosas no se dieron como el DT las había planeado.

“Yo siempre imaginaba poner a los habituales contra Argentina y a los que están por detrás contra Bolivia. Pensé que de los que jugaron contra Argentina iniciaran cinco y terminaran otros cinco, de las alternativas inmediatas que comenzaran cinco y terminaran cinco. Como verá, en esta doble fecha eliminatoria no me salió como yo esperaba”, aclaró Bielsa.

Pese a ello, advirtió que “Uruguay debería estar más cerca de los que debería costarles menos clasificar. A todos les cuesta en estas Eliminatorias, tiene una sucesión de resultados positivos, analizar una competencia tan compleja como esta solo con las estadísticas a veces lleva a engaño”.

Incluso, el DT analizó que “no estoy de acuerdo que todo haya sido tan malo contra Argentina, en el primer tiempo hubo momentos de valor, lo mismo con Colombia y Ecuador. Hoy, los único que conseguimos es que el segundo fuera mejor que el primer tiempo. Creamos peligro, pero fueron acciones que ameritaban terminar con remates peligrosos, pero solo fuero pases dentro del área o cosas así”.

Además, Bielsa realizó un sincero balance de cómo se ha comportado su escuadra en la competición: “el primer segmento de la Eliminatorias fue mejor, el segundo no está siendo igual, pero hay evaluaciones y evaluaciones. No es sencillo, Ecuador tiene una realidad deportiva, ni hablar de Argentina y Colombia, Brasil sale de su bache… acá es muy difícil ganar, lo último que quiero es dar explicaciones o excusas, tengo a mi disposición una buena estructura, un grupo de jugadores y logística. Todo eso también ameritaba una realidad mejor de la que tenemos”.

Sobre el rival, aseguró que “Bolivia, voy a decir algo que me prometí no decir, es un equipo que tiene predominio de jugadores zurdos, jóvenes, creativos y una idea para jugar al fútbol que sinceramente merece ser reconocida. Lo de Bolivia se valora si no sale entre los tres últimos, pero tiene recambio de jugadores jóvenes que ganan en personalidad, lo que se le da como una gran ventaja, que claro que lo es. No es determinante para su valor en la altura, esa es mi fantasía, porque tiene muchas cosas que invitan al optimismo. Lo dije después de jugar con ellos, si hubiera sido antes se hubiera mostrado como para ablandarlos. En la parte física, nosotros dependemos más de los metros recorridos y la intensidad. Bolivia defendían y atacaban con muchos, nosotros teníamos que defender con mucho”.