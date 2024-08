Gonzalo Tapia decide no renovar y pone contra las cuerdas a la UC: o lo venden ahora o se va libre en diciembre

El futuro de Gonzalo Tapia tiene en aprietos a Universidad Católica. El delantero termina contrato en diciembre y ya le avisó al club que no renovará. Un gran problema para los cruzados, ya que se trata de una de sus principales figuras. Tapia tuvo un renacer de la mano de Tiago Nunes, luego de un opaco 2023. La llegada del técnico brasileño, que lo cambió de posición, elevó su rendimiento de forma explosiva. Así, los cruzados dejaron las dudas del proceso de Nicolás Núñez y se fueron metiendo paulatinamente en la pelea por el torneo, sobre todo, tras vencer a la U en el Clásico Universitario. Y aunque han desperdiciado dos opciones de llegar a la cima, dependen de sí mismos para alcanzar el título, algo que era impensado tras las primeras fechas.

En ese contexto es que destaca el atacante de 22 años, que ha sido el gran ganador con la presencia del exestratega de Athletico Paranaense. Ya acumula ocho goles (seis en liga y dos en Copa Chile) y tres asistencias, consolidándose como el segundo máximo anotador de la UC, después de Fernando Zampedri. Sin embargo, su futuro tiene contra las cuerdas al equipo de la franja.

Rendimiento explosivo

Una de las explicaciones de su alza es porque con Nunes se siente importante. Fue un golpe anímico para él. La otra viene netamente desde lo futbolístico. Estaba acostumbrado a actuar pegado a la banda, principalmente como extremo derecho, buscando el desborde y la línea de fondo. Ahora, su posición es otra. El cambio de sistema lo favoreció. Y si bien la táctica ha variado, los dos puntas son inamovibles para el brasileño.

Dejó la orilla y ahora juega por el centro, aunque aparece por todo el frente de ataque. Acompaña en ofensiva a Fernando Zampedri, que es el referente de área. El joven atacante es una segunda punta, con más libertad, que busca aprovechar los espacios que genera el 9, quien también aprovecha su presencia. Han conformado una gran sociedad. De hecho, las tres asistencias del nacional han sido para el argentino, que se instaló como el máximo goleador del certamen, con 12 dianas.

Sus actuaciones se tradujeron en una serie de ofertas que han llegado a San Carlos de Apoquindo y que buscan hacerse con los servicios del delantero. Sin embargo, lejos de ser un atractivo, solo generan interrogantes en la tienda cruzada.

Gonzalo Tapia ha formado una importante dupla junto a Fernando Zampedri.

La salida de una de las figuras

La situación de Gonzalo Tapia es bastante compleja, pues termina su contrato a fin de año. Es decir, si es que no firma una extensión en su vínculo contractual, abandonará el cuadro cruzado sin dejar dinero en las arcas del club. En ese sentido, según información recabada por El Deportivo, el atacante no tiene estudiado renovar. Es más, derechamente, tiene decidido que no lo hará.

Entendiendo su contexto también se comprenden las complicaciones que hay dentro de la UC. Los intereses de otras escuadras por hacerse con sus servicios generan una gran disyuntiva: ¿Desprenderse de él ahora, en plena pelea por el torneo, o dejarlo partir libre a fin de año?

“Yo no tengo ninguna información de que Gonzalo haya recibido alguna oferta. A mí no ha llegado nada. Sé que por la temporada que ha hecho, es natural que sea pretendido por alguien. Es una pregunta que debe ser dirigida a la dirigencia, para que ellos te puedan contestar con más información”, aseguró Nunes, este miércoles, en conferencia de prensa.

Su salida, lógicamente, no es bien vista. Más aún cuando el libro de pases ya está cerrado y al ya haber sufrido la pérdida de Alexander Aravena, que partió a Gremio. Se encuentran peleando el torneo y ante cualquier venta, no podrán apostar por un reemplazo. En detalle, faltan once jornadas para cerrar el certamen nacional y marchan segundos, a solo dos unidades de la U.

La explicación de la interrogante

En Católica están atentos a todos los posibles escenarios. El delantero ya recibió tres ofertas diferentes, pero no quieren despotenciar la escuadra, pese a que una provenía de Brasil y otra de Países Bajos. Una de ellas, incluso, alcanzaba el millón de dólares por el 70 por ciento del pase.

Hace un tiempo, la realidad hubiese sido otra. Nicolás Núñez no lo tenía considerado y hace seis meses existió la posibilidad de mandarlo a préstamo a Ñublense. Hoy, es un fijo en la escuadra, es uno de los puntales del equipo. Su venta solo podría concretarse en caso de que la operación sea irrechazable.

Tanto así, que la UC evalúa la opción de quedarse “sin nada”. La opción de irse libre es lo que comprenden como lo más adecuado. De hecho, consideran que hacer un negocio con Tapia, a pocos meses de su salida, podría resultar en un gran desacierto. Claro, a menos que sea una operación de gran magnitud.

En el conjunto cruzado piensan que la salida del delantero los despotenciará a tal punto, que podrían ver perjudicada su opción de clasificar directo a la fase grupal de la Copa Libertadores. Ingresar a dicha fase del certamen continental entrega un piso mínimo de US$ 3 millones (un millón por cada partido de local). Si se le suman recaudaciones y bonos extra por méritos deportivos, podrían ser 2 millones más (330 mil por cada triunfo).

Básicamente, la cifra mínima supera las ofertas que han recibido por Tapia, ni hablar por la máxima posible. Por ende, en Católica prefieren ser cautelosos y esperar. No arriesgar por una venta rápida y sí apostar por un premio más lejano, pero superior.