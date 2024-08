Tiago Nunes expone la preocupación de la UC por la lesión de Valber Huerta

Este domingo Universidad Católica se enfrenta a Audax Italiano por la vigésima fecha del Torneo Nacional. En la previa de este duelo, el técnico tomó la palabra y aprovechó de referirse al reclamo que realizó la semana pasada y el proceso de recuperación de Valber Huerta, entre otros temas.

Sobre sus palabras en la conferencia anterior indicó que “hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablo de un tema intento ser lo más claro posible y respetuoso. Después la interpretación no me pertenece. La intención positiva fue pensando en el bienestar del club, de los jugadores para que el fútbol en general sea tratado de la forma en que debería ser tratado en cualquier parte del mundo. Estamos todos metidos en la industria que nos cobra un precio bastante caro. Pero dentro de lo que hablé el día en la conferencia, intenté explicar lo que quería. Ya dejé mi posición bastante clara y ahora tengo que enfocarme en la parte deportiva. Valorar el trabajo que estamos haciendo acá”.

Sobre el caso de Valber Huerta, apuntó que “teníamos las expectativas de que jugara desde su llegada. Había jugado minutos con Toluca. Cuando llegó acá sintió el edema óseo, que es un dolor que hace difícil jugar y tratar, por lo que tiene que parar. Eso afecta su estado físico. Hoy no logro tener una fecha para que esté disponible para el plantel”.

También comentó la llegada de Jader Gentil como refuerzo de última hora, que según confesó “me sorprendió incluso a mí, porque como había comentado la idea no era trae a un jugador brasileño. La adaptación en la mitad del torneo podía ser complicada para un jugador que llega desde otra cultura deportiva”.

De todas maneras valoró que “tiene una característica del tema de la adaptación que me generó seguridad. El jugar una temporada completa en el fútbol colombiano con Atlético Nacional”.

“Debutó bastante temprano en Brasil, sumó minutos importantes, jugó la final de la Copa de Brasil con Paranaense. Fue alternando minutos. Salió a préstamo para ganar experiencia”, agregó.

“Estábamos cerca de no traer a nadie, y ojalá que pueda representar el fútbol como brasileño. No sé cuándo fue la última vez que un jugador brasileño jugó en Católica, parece que hace bastante tiempo. Ojalá deje una buena sensación y tengamos las condiciones de ayudarlo en este contexto”, finalizó respecto al jugador.

Ya pensando en el partido contra Audax, expuso que “no tenemos localía y donde nos toque tenemos que intentar ganar el partido. No es local ni para nosotros ni para Audax. Es una cancha neutral y ojalá que nuestra gente pueda estar presente. La segunda parte del torneo es más difícil, porque todos nos estamos jugando la vida. En pelear por el título o no descender. Audax acaba de empatar contra Unión Española, ha perdido con Ñublense de local, pero le ha ganado a la U. Sabemos que será un partido complicado. Tenemos la confianza en que vamos a llegar preparados para competir a un buen nivel”.

Por último, aseguró desconocer ofertas para llevarse a Gonzalo Tapia. “No tengo información de que haya recibido ofertas. Sé que es un jugador que ha tenido buena temporada. Yo me voy a enfocar en el próximo partido y está preparado para el domingo. Deportivamente está disponible”.

Citado al Tribunal por la discusión con Asta-Buruaga

En el último partido contra Everton, Nunes tuvo una discusión con el futbolista de los ruleteros con Tomás Asta-Buruaga donde se increparon mutuamente en el túnel de los vestuarios.

Esta situación quedó registrada por el árbitro José Cabero en el informe arbitral. Allí queda establecido que “una vez terminado el partido y luego de la revisión de imágenes del mismo, se advierte que al terminar el primer tiempo, el DT de U. Católica Sr. Tiago Nunes inicia un diálogo áspero con el jugador de Everton provocando una discusión entre esas dos personas, lo que continuó durante el trayecto desde el campo de juego hacia camarines, donde finalmente se logró controlar gracias a la colaboración de otras personas”.

Agrega también el objetivo del DT cruzado: “Se hace presente, según declaraciones posteriores del propio señor Nunes, que dicha discusión fue provocada por él con el solo propósito de obtener una ventaja deportiva pretendiendo que el jugador de Everton, que ya se encontraba amonestado, recibiera una segunda amonestación”.

Pese a esto, Nunes minimizó el hecho, describiéndolo como un roce “normal” dentro del fútbol. “Respecto de este tema comenté después del partido que me parecía un intercambio de palabras normal. Lo veo así. Hay variables que no controlo. Me enfoco en mi trabajo y hoy estoy más pendiente de lo deportivo”, explicó.