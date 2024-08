La gran preocupación de Tiago Nunes por la programación de la UC en el torneo: “Es un momento de estar alerta”

Durante la tarde de este jueves el entrenador de Universidad Católica Tiago Nunes se tomó unos minutos antes de la conferencia de prensa previa al partido contra Everton para manifestar su malestar por una serie de situaciones.

“Pedí hablar para compartir algunas sensaciones. Mi idea no es contestar nada respecto a refuerzos ni de partido, sino de unas situaciones que me parecen preocupantes”, introdujo el DT.

“Yo llegué hace acá hace un poco más de cuatro meses y creo que he sido respetuoso con todas las personas. He intentado ser respetuoso porque es parte de mis valores personales. Después me siento acá como un invitado y contento en este país. He sido recibido muy bien por todos. Me gusta el fútbol chileno, el club y me siento contento de estar acá. Pero al mismo tiempo me preocupan algunas cosas y el camino que pueda tomar el torneo que estamos disputando. El momento actual”, continuó.

“Han sucedido algunas situaciones durante la última semana que me han dejado bastante preocupado. Primero, el ruido que se generó después del partido contra Ñublense. El modo en el que fue tratada esa victoria. La forma como se salió a hablar del criterio adoptado para cobrar un penal a nuestro favor y no cobrar uno a favor de Ñublense. Me parece que yo no había visto un ruido tan grande como fue este penal. Vi gente saliendo con libreta en la mano. Vi a la gente responsable del VAR salir a declarar en forma pública que los árbitros se equivocaron y me gustaría saber si este es u criterio que se adopta siempre”, agregó.

Luego puso su mirada en el videoarbitraje. “Hay situaciones que pasan con el VAR todos los partidos. Discusiones de goles, de penales cobrados o no y no recuerdo que se haya salido hablar de manera contundente sobre esa situación. Después, el segundo punto el tema de haber sido suspendido por un supuesto retraso de nuestro equipo al ingresar del entretiempo. Yo normalmente me porto bien durante los partidos y creo que la forma como fue conducido, me pareció bastante raro en una semana tan importante como en la semana contra Palestino donde jugamos el liderazgo de la competencia. Me pareció bastante una coincidencia ser suspendido de esta forma y ahora incluso he solicitado al club que revise todos los reportes de los árbitros para ver cuántos entrenadores son suspendidos por ese mismo criterio”.

“Y no menos importante, es el tema de que nos programaron partidos en el momento más importante de la competencia entre los días 25, 28 y 31 de agosto. Nos programaron tres partidos con un criterio diferente de otros equipos que están peleando arriba en la tabla. Y hablo de esto, porque antes de que salieran las fechas que fueron determinadas, nuestra directiva solicitó a los responsables que tengan el cuidado para dejar un tiempo hábil de recuperación entre un partido y otro. El día 25 que nos fue programado el partido contra Huachipato es un día domingo y todos sabemos que de local jugamos normalmente un día sábado”, cuestionó.

Sumó que “después todos saben lo difícil que es la logística el próximo partido que es el 28 de agosto contra Cobresal en la altura. Miércoles a la seis de la tarde. Eso nos imposibilita de regresar en vuelo chárter del modo que otros equipos pudieron viajar por la tarde el mismo día. Más allá de esto nos programaron otro partido contra Iquique que juega el día martes, dos días después sin tiempo de recuperación”.

De esta forma cuestionó que “comparando la programación de los rivales que están metidos arriba en la tabla, hay una diferencia de trato, de criterio y hay una falta de respeto para la institución. Hablo por mí. No sé si la directiva va a hablar de esto. Esta es mi posición personal. Me preocupa que nuestro torneo, serio hasta el momento, ordenado, con buenos equipos, sea tratado como sea tratado esta última semana. Me preocupa bastante que el torneo se resuelva fuera de la cancha. No me gustaría hablando de este tema, pero quiero hablar de este tema a nuestros hinchas que sepan que es un momento en el que tenemos que estar alerta. Que no piensen que soy un tipo que llegó acá de paracaídas, que no ha trabajado antes en el fútbol. Sé como funcionan las cosas, el fútbol y acá no podemos tratar este torneo como si fuera de dos equipos”.

“Tenemos que tratar el fútbol como un torneo legítimo, ordenado y que gane el equipo que lo merezca en la cancha y no por detalles que son importantes y que cambia el rumbo de un torneo tan importante como es este. Y esta última semana, la forma como sucedieron las cosas, las coincidencias que sucedieron esta última semana de no tener entrenador cerca de sus jugadores en un partido tan importante que valía el liderazgo del torneo, me preocupó. Y me preocupa el futuro”, remarcó.