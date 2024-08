Títulos mundiales, castigos y polémicas: la carrera de extremos de María José Mailliard que la tienen brillando en París 2024

En los últimos días de París 2024 Chile se ilusiona con una tercera medalla olímpica. La carta para aquello es clara: María José Mailliard. La canoísta nacional ya está en semifinales del C1 200 metros y del C2 500 metros (en esta categoría junto a Paula Gómez) tras dos jornadas de grandes actuaciones y en donde dejó claro su estatus de referente planetaria en el piragüismo. A lo largo de su carrera ha conquistado récords planetarios, nueve medallas en Campeonatos Mundiales y cuatro platas a nivel Panamericano, las últimas dos en Santiago 2023.

Pero no todo ha sido sonrisas para Mailliard, quien en los últimos años también ha tenido que convivir con enfrentamientos frente a su federación, sanciones por amenazas y acusaciones de su excompañera Karen Roco, quien antes de los Juegos Panamericanos expuso su molestia por el actuar de la chilena en un clasificatorio para Santiago 2023.

Esa situación escaló al punto de que Mailliard recibió amenazas de muerte y que la Federación Chilena de Canotaje le solicitó dar disculpas públicas a Roco por sus declaraciones, quien este sábado correrá en el mismo heat de las semifinales del C1 que la nueve veces medallista mundial.

Un camino de extremos, hitos y escándalos, que ahora puede cerrar el ciclo olímpico con una medalla para Chile, la tercera de París 2024 y la 16° de la historia entre todos los Juegos Olímpicos en que ha habido participación nacional.

Una canoísta histórica

El apellido Mailliard ya está inmerso entre los mejores atletas chilenos del siglo XXI. Del canotaje ya tiene el número uno asegurado sin siquiera llegar al debate. Nueve medallas en Campeonatos Mundiales (incluido oros en Copenhague 2021 y Duisburgo 2023), un récord mundial en el C1 1000 metros, cuatro platas en Juegos Panamericanos y dos presencias en Juegos Olímpicos son los principales testimonios de una carrera bañada en éxitos deportivos.

“Llevo varios años siendo finalista en todas las distancias del canotaje y en las distancias olímpicas. En los 200 metros he quedado muchas veces en el cuarto o quinto lugar, en una Copa del Mundo quede tercera. Un 200 es una prueba en que todo se define por milésimas, entonces mi mentalidad es estar en las medallas”, confesaba en una entrevista con Radio BíoBío antes de viajar a Francia. Una declaración que se ha visto reflejada en sus primeros dos días de competencias.

El 7 de agosto clasificó junto a Paula Gómez (con quien conquistó la plata en Santiago 2023) a las semifinales del C2 tras una jornada doble, donde en un comienzo finalizaron terceras en su heat y después en cuartos de final lograron avanzar como segundas de su serie gracias a una gran arremetida en los últimos metros de recorrido.

Hoy en cambio, brilló en el C1 donde finalizó como la segunda de su heat (en donde estaba la campeona mundial) y aseguró de manera directa su paso a las semifinales de París 2024. Ahora está entre las 16 mejores del mundo y solo necesita estar entre las cuatro mejores de su serie de ocho para avanzar a la final. Aquello de paso le aseguraría mejor su registro de Tokio 2020 donde terminó décima y disputando la Final B. Entre todos los heat, fue el cuarto mejor tiempo con 46.50 segundos.

Foto: Sebastián Miranda/COCH.

El distanciamiento con Roco

En Tokio 2020 María José Mailliard compartió canoa con Karen Roco, quien venía siendo su dupla en los últimos años. Juntas, posicionaron a Chile en el plano internacional, pero todo terminó con una serie de graves acusaciones.

El último episodio del binomio se dio en los meses previos a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Ahí Roco explotó contra su compañera. “Estaba clasificada y tuve una pelea con María José en el Mundial y así como tuvimos problemas, tampoco clasificamos en el doble porque no quiso remar. Ella ya tenía asegurada su clasificación en el singles y ahora mismo me pasó. Antes me dijo ‘ya sabes lo que te va a pasar; no voy a remar’”, mencionó la atleta a El Deportivo hace unos meses, acusándola por supuestamente no haber dado el máximo en la prueba al ya tener su cupo asegurado.

La declaración remeció el canotaje chileno y dividió a la dupla. Mailliard por su parte tuvo que vivir un periodo extremadamente complejo, donde llegó a recibir una amenaza de muerte y en donde incluso el diputado Jorge Guzmán solicitó la expulsión de la deportista de Santiago 2023.

Mailliard encontró apoyo en la Federación Chilena de Canotaje, quien le exigió a Roco disculpas públicas por sus polémicas declaraciones. “Yo sé que ella (Karen) debe sentir mucha frustración, mucho dolor, lo entiendo como deportista. Todas queríamos participar por Chile en nuestra casa, pero tenemos que saber perder y ganar. Ella tiene que asumir que perdió. Que la Paula estaba mejor que ella preparada. Yo no tengo la facultad de dejar a alguien fuera. Hay un equipo técnico detrás de esto que fiscaliza que todo sea transparente”, confesó la campeona mundial en una entrevista exclusiva con La Tercera.

Sancionada seis meses

En los últimos meses de 2022 María José Mailliard vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera. El Comité Nacional de Arbitraje Deportivo la suspendió por seis meses de cualquier actividad deportiva por acusaciones de maltrato.

Los hechos se remontaban a 2017, cuando una exponente del kayak denunció a Mailliard y a su entonces compañera Karen Roco por maltratos. A esa acusación se sumó Evidio González, head coach del canotaje, mientras que Goviana Reyes, otra de las afectadas acusó maltratos físicos y psicológicos de parte de la porteña en las instalaciones del Centro Olímpico de Curauma.

La deportista en cambio siempre denunció hostigamiento de parte de la Federación de Canotaje y apuntó a su timonel, con quien tuvo un vínculo sentimental y quien la denunció por maltrato, abuso y discriminación. “No quiero pensar que esta sea la razón, pero el presidente actual de la Federación (Álvaro Torres) es mi expareja y nosotros terminamos en súper malos términos. No entiendo las cosas que me están pasando. Está a la vista de la gente. Hoy soy una de las mejores deportistas de Chile, con proyección a medalla en los próximos Juegos Olímpicos, y la mejor de la historia de mi país. Estoy pasando por una situación que no debería estar pasando, debería tener todo el apoyo de mi Federación”, señaló en su momento a Emol.

En esa misma oportunidad, también relató los presuntos abusos físicos que sufrió de parte de su técnico. “Yo denuncié una agresión física de parte de mi entrenador. Él me pegó y la Federación hizo vista gorda. No tuve ninguna respuesta de eso. Como deportista me sentía súper desamparada y sin respaldo de nadie. Denuncié y la Federación nunca me respondió los correos. Con copia al presidente del Comité Olímpico, con copia a la ministra Cecilia Pérez, con copia al IND. No hicieron nada”, expresó.

La polémica por el Premio Nacional del Deporte

En 2020 María José Mailliard aparecía como la gran favorita para llevarse el Premio Nacional del Deporte por sus actuaciones un año atrás. Dentro de sus logros aparecían las dos medallas de plata en los Panamericanos de Lima, otra del mismo metal en el Mundial de Hungría y haber clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio.

El premio eso sí terminó en las manos de Francisca Crovetto y la canoísta lanzó graves acusaciones por el sistema que tenía el Comité Olímpico de elegir a los ganadores. “Yo no tengo ningún problema con la Pancha, me cae súper bien, el tema es bajo qué parámetros se vota. Creo que existen otros, incluyéndome, que nos considerábamos favoritos para ganar la elección. Entiendo que a ella se lo entregaron por su trayectoria, pero este es un premio anual”, expresó en una entrevista con As.

“En Chile pesan mucho más las relaciones interpersonales que los méritos deportivos. Creo que el año 2019 fue mi mejor temporada, tuve un montón de resultados buenos y, de verdad, una de mis metas era obtener el Premio Nacional del Deporte. Y me da tristeza, porque el deporte no es caridad, sino que se trata de lucha y de éxitos. Si lo hubiese ganado Macarena Pérez o Joaquín Niemann, me hubiese quedado callada, porque creo que lo merecían tanto como yo. De todas formas, ya no me interesa que me nombren en nada, porque me quedó claro que, al parecer, no cumplo con el perfil que se necesita”, fue otra de sus declaraciones en esa oportunidad.

La nominación de aquel año causó una serie de desencuentros entre la autoridad federada y el gobierno por la forma en que se escogía el Premio Nacional. De hecho, el COCh en aquella oportunidad pidió que se reformulara la metodología, ya que solo un pequeño grupo de federaciones está habilitada para hacerlo.