María José Mailliard rompe el silencio: “Karen Roco tiene que asumir que perdió; la Federación ya le solicitó dar disculpas públicas”

De momento, el Team Chile solo tiene cuatro personas clasificadas a los Juegos Olímpicos de París 2024. Todas son mujeres y María José Mailliard es una de ellas. La canoísta logró el cupo a la cita de los anillos en el Mundial de Duisburgo disputado este año, donde además ganó el oro en la prueba del C1 1000 metros y llegó a nueve medallas en eventos planetarios. Pero ni siquiera ese hito deportivo, sin precedentes para Chile, ha logrado mantenerla 100% enfocada durante estas semanas.

Las acusaciones de su compañera Karen Roco, quien apunta que la campeona mundial cometió una actitud antideportiva en un selectivo para Santiago 2023, le han traído serios problemas, tanto económicos como en su preparación para los Juegos Panamericanos. “No tenía ganas de hablar porque estoy con un desafío muy importante a pocas semanas, pero esto se salió totalmente de las manos. No estoy teniendo tranquilidad, he recibido amenazas de muerte” confiesa a El Deportivo, medio al que le decide contar su versión.

Conversación que se da justo cuando el Comité Nacional de Arbitraje solicitó iniciar una investigación en torno a este caso. Para Mailliard esto es una gran noticia, ya que espera que el proceso de con la verdad. Pide que la respuesta llegue pronto, porque necesita poder cerrar el episodio y enfocarse en la competencia que aterriza en Santiago en menos de 10 días.

¿Han sido semanas muy complejas tras la grave acusación en su contra?

Yo me caracterizo por ser una persona súper fuerte mentalmente. Las cosas que las personas digan de mí en teoría no me afectan, porque sé perfectamente quién soy. Pero cuando el tema ya traspasa todos los límites y me empieza a afectar económicamente, con mis patrocinadores, empieza a afectar mi salud mental. El solo hecho de hacer esta entrevista me desenfoca, pero tengo que salir a dar mi versión para estar tranquila.

Ha recibido amenazas de muerte...

Fue una que recibí por Instagram, pero he tenido muchos mensajes faltándome el respeto, tratándome mal. Pero de muerte fue una. Obviamente es algo heavy, porque somos deportistas y el deporte no debería verse mezclado con este tipo de actitudes. Uno dice deporte y se imagina solo cosas positivas, entonces esta situación ha llegado demasiado lejos. Creo que Karen tiene que hacerse cargo.

¿Entonces está tranquila con la investigación que inició el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo?

Sí, la investigación es de suma importancia para mi tranquilidad, para mi imagen. Yo soy la más interesada en que todo esto se haga y se esclarezca. Estoy dispuesta a cooperar en todo lo que se me solicite. Yo he actuado de manera transparente, he sido muy profesional, como lo he demostrado en toda mi carrera profesional. También hay que tener claro que esta investigación no es en mi contra, es por los dichos de Karen.

Todo explota con el selectivo, donde Roco dice estar clasificada...

Voy a partir con lo principal, Karen no estaba clasificada a Santiago 2023. Yo era la única clasificada por haber ganado en singles en las Copas del Mundo. Eso se había acordado porque yo entrenaba en España, porque gané en singles y porque soy la única zurda. Yo le gané a Karen tres veces en la Copa del Mundo, entonces me gané el cupo a competir en el simple en el Mundial y en los Juegos Panamericanos. El cupo del bote doble se consiguió en Canadá el año pasado, yo no estaba en ese bote. Estaba Paula (Gómez) y Karen, por lo que las dos estaban en igualdades de condiciones para ir a los Juegos Panamericanos. Por eso se hizo el control, porque en los Juegos Panamericanos solo hay dos cupos y yo tenía uno por estar clasificada en el singles, entonces se buscaba ver quién hacía la embarcación conmigo. Se tenía que hacer sí o sí porque nadie puede pasar por encima de una deportista que está preclasificada, que en este caso eran las dos.

¿Qué pasó para que Karen Roco haya dicho que usted no quiso remar?

Yo no tengo una afinidad especial con ninguna. Yo solo quería competir con la mejor deportista en los Juegos Panamericanos y en esa competencia se demostró que el bote con Paula andaba mejor. Es super importante aclarar que los botes equipos se clasifican en pruebas colectivas, no individuales, porque hay muchos factores que influyen: el peso corporal, el acople, la convivencia. Te doy un ejemplo, en España entreno con los campeones Mundiales de C2 y uno de ellos es el mejor de España en individual, pero el otro es el sexto. Eso pasa porque allá prueban todas las combinaciones posibles. Aquí se buscó hacer exactamente lo mismo. Yo sé que ella (Karen) debe sentir mucha frustración, mucho dolor, lo entiendo como deportista. Todas queríamos participar por Chile en nuestra casa, pero tenemos que saber perder y ganar. Ella tiene que asumir que perdió. Que la Paula estaba mejor que ella preparada. Yo no tengo la facultad de dejar a alguien fuera. Hay un equipo técnico detrás de esto que fiscaliza que todo sea transparente.

Mailliard en el Mundial de Canotaje. (David Inderlied/dpa via AP)

Justo ella habla de la prueba de lactato...

Ustedes pueden comunicarse con el doctor, la prueba se hizo 20 minutos después de competir, entonces con ese tiempo de recuperación ya no sirve la prueba. Yo históricamente soy una deportista, que por haber sido nadadora muchos años, tengo el privilegio de una muy buena respiración, entonces a los seis minutos ya era capaz de tener un lactato mínimo. Imagínate con 20.

¿La Federación se le ha acercado durante estas semanas?

Tuvimos una reunión, donde también estaba Karen y se le solicitó hacer disculpas públicas por haber faltado a la verdad y por todas las cosas que dijo en la prensa. La Federación también tiene que decir más en profundidad todo este tema porque yo no tengo el poder, ni la potestad de elegir quién va y quién no va. Yo solamente estaba ahí, remando de acuerdo con la convocatoria que se me hizo, de forma transparente y dando mi 100%. Están los jueces, los doctores, gente de la Federación, había mucha gente presente en el selectivo.

¿Karen Roco se disculpó?

Por lo que entendí en la reunión ella había mandado unas disculpas escritas a la Federación, pero ahí mismo le dijeron que esas no eran disculpas públicas. Que tenía que dirigirse a los mismos medios en donde hizo sus descargos, decir que faltó a la verdad y pedir disculpas a las personas que dañó.

¿Eran amigas o siempre fue una relación deportiva?

Yo nunca he sido amiga de ella, siempre la relación ha sido profesional. Obviamente con el tema de ahora es imposible no sentir tristeza por su actuar. Yo me enteré por la prensa de esta situación. Yo con ella no tengo ningún problema personal, hemos compartido varias veces arriba del barco, hemos hecho lo que hemos podido en cada situación. Ahora espero poder hacer un mejor papel con Paula, porque con Karen era imposible conseguir una medalla en los Juegos Panamericanos. En el Mundial recién pasado quedamos cuartas, sin la participación de México y Brasil. Quedamos atrás de Canadá, de Cuba, también nos ganó Colombia, que históricamente siempre ha perdido con México y Brasil. La realidad es que con Karen hoy seríamos sextas.

Es una de las cuatro clasificadas a París 2024, ¿ha recibido apoyo por parte del Team Chile o del Comité Olímpico?

No se han acercado a hablar conmigo. Nadie del Team Chile ni del Comité Olímpico, pero muchos deportistas me han dado su apoyo, porque en realidad los resultados hablan por si solos. Yo no salí hablando en la prensa, porque vine acá a entrenar y a competir. De hecho, hablo ahora solo porque ya me está afectando en lo económico y en lo mental. Ni siquiera tengo tranquilidad de ir a la laguna pensando que un sicario me va a ir a disparar o lo que sea.

Mailliard en los Juegos Olímpicos de Tokio.

¿Cómo hace para llevar ese desgaste mental?

Estoy con dos psicólogos, estoy con meditación. He hecho varias cosas para llevar esto lo más lejos posible y poder concentrarme, pero obviamente en algún porcentaje me afecta. Espero que todo se esclarezca lo antes posible para yo poder tener la tranquilidad y estar entrenando y compitiendo, que a esto vine. Yo vine a entrenar y a competir, no vine a nada más. Entonces, de verdad, espero que me dejen prepararme tranquila ahora y para los Juegos Olímpicos, porque soy una deportista con opciones de medalla en París.

¿Ha encontrado apoyo de la gente?

Son muchas más las personas que me han apoyado, que la gente que me critica, al final ellos son solamente gente de su entorno. Estos días he sentido el apoyo de mis compañeros muy fuerte y eso es lo que más me importa al final, he logrado darme cuenta de que las personas que realmente entienden de esto la tienen clara. He sentido mucho apoyo; la gente me ha felicitado por los resultados del último tiempo, recordemos que gané el Mundial. Eso me tranquiliza un poco.

También la situación fue discutida en la Comisión de Deportes... Ahí el diputado Jorge Guzmán fue muy duro con usted...

Creo que fue muy inconsecuente el diputado al decir que quería una investigación, cuando él ya me estaba juzgando y ya estaba solicitando abiertamente en prensa la expulsión de mi persona de los Juegos Panamericanos. Para mí es una persona totalmente irresponsable en el cargo que tiene y por eso envié una carta a la Comisión de Ética para ver si existe alguna sanción que se le pueda dar, porque fue bastante irresponsable en sus palabras. Nunca me llamó para conocer mi versión de los hechos. Espero que ellos actúen de manera correcta, viendo el daño que este tipo causó en mi carrera deportiva y en mi imagen, y claro, también en los apoyos económicos, saliendo en prensa diciendo algo que no es real, que no es verdad, y sin haber hecho una investigación previa. Por otra parte, me gustaría darle las gracias al diputado Cristóbal Martínez, quien en la misma Comisión de Deportes me pidió disculpas públicas. También me gustaría decirle a la prensa que es importante que cuando pasen este tipo de cosas, investiguen antes de hacer cualquier tipo de publicación, porque pueden hacer mucho daño. Sobre todo, con cosas que no son reales, que son dichos de una persona.