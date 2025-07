El televangelista Jimmy Swaggart, cuyo ministerio fue derribado por escándalos de prostitución, muere a los 90 años

Jimmy Swaggart, uno de los telepredicadores más influyentes de Estados Unidos en la década de 1980, antes de que una aventura con una prostituta arruinara su carrera, falleció a los 90 años.

El Ministerio Jimmy Swaggart confirmó su fallecimiento en Facebook y su familia agradeció al personal médico del Centro Médico General de Baton Rouge en Louisiana. No se dieron a conocer los detalles de la causa de la muerte.

“Hoy, con gran pesar, compartimos que el hermano Swaggart ha terminado su vida terrenal y ha entrado en la presencia de su Salvador, Jesucristo”, según un comunicado publicado en su página de Facebook. “Conoció a su amado Salvador y entró en la gloria. Al mismo tiempo, nos regocijamos sabiendo que lo volveremos a ver algún día”.

Swaggart fue trasladado al hospital el 15 de junio tras sufrir un paro cardíaco, según informó su familia.

El nativo de Louisiana era conocido por ser un cautivador predicador pentecostal con una gran cantidad de seguidores antes de ser grabado con una prostituta en Nueva Orleans en 1988, uno de una serie de exitosos predicadores televisivos que se vieron hundidos en los años 80 y 90 por escándalos sexuales. Continuó predicando durante décadas, pero con una audiencia reducida, recuerda CNN. En su apogeo como predicador pentecostal fundamentalista, Swaggart tenía una audiencia global estimada de 200 millones, señaló Reuters.

Swaggart resumió su caída en un emotivo sermón de 1988, en el que lloró y se disculpó, pero sin mencionar su conexión con una prostituta. “He pecado contra ustedes”, dijo Swaggart a los feligreses de todo el país. “Les ruego que me perdonen”.

Anunció su renuncia a las Asambleas de Dios más tarde ese mismo año, poco después de que la iglesia anunciara su destitución por rechazar el castigo que había ordenado por “falta de moral”. La iglesia quería que se sometiera a un programa de rehabilitación de dos años, que incluía un año completo sin predicar.

Primo de Jerry Lee Lewis

Swaggart creció en la pobreza, hijo de un predicador, en una familia con una rica tradición musical. Destacó en el piano y la música gospel, tocando y cantando con primos talentosos que siguieron caminos diferentes: el rockero Jerry Lee Lewis y el cantante de country Mickey Gilley.

La familia quedó destrozada cuando el hermano menor de Jimmy Lee murió de neumonía, y los padres discutían a menudo, destacó The New York Times. Swaggart recordó la influencia que había tenido en él su abuela, quien, según él, estudiaba la Biblia incesantemente, y cuánto le encantaba ir a la iglesia porque sus padres no se peleaban allí.

En su ciudad natal de Ferriday, Louisiana, Swaggart dijo que escuchó por primera vez el llamado de Dios a los 8 años. La voz le puso la piel de gallina y le provocó un hormigueo en el cabello, comentó.

“Todo parecía diferente después de aquel día frente al Teatro Arcade”, dijo en una entrevista de 1985 con el Jacksonville Journal-Courier de Illinois. “Me sentí mejor por dentro. Casi como si me hubiera dado un baño”.

Predicó y trabajó a tiempo parcial en campos petrolíferos hasta los 23 años. Luego se dedicó por completo a su ministerio: predicaba, tocaba el piano y cantaba canciones gospel con el fervor de su primo Lewis en los campamentos de las Asambleas de Dios.

Swaggart inició un programa de radio, una revista y luego incursionó en la televisión, con opiniones abiertas. Llamó al catolicismo romano “una religión falsa. No es el camino cristiano” y afirmó que los judíos sufrieron durante miles de años “debido a su rechazo a Cristo”.

Los mensajes de Swaggart conmovieron a miles de feligreses y millones de televidentes, convirtiéndolo en un nombre muy conocido a finales de la década de 1980. En 1983, ya había más de 250 estaciones de televisión que transmitían su programa. Sus colaboradores convirtieron el Ministerio Jimmy Swaggart en un negocio que generó unas ganancias estimadas en 142 millones de dólares en 1986.

La caída de Swaggart se produjo a finales de la década de 1980, cuando otros predicadores prominentes se enfrentaron a escándalos similares. Swaggart declaró públicamente que sus ingresos se vieron afectados en 1987 por el escándalo sexual que rodeó a su rival, el televangelista Jim Bakker, y a una exsecretaria de la iglesia en la organización ministerial PTL de Bakker.

Al año siguiente, Swaggart fue fotografiado en un hotel con Debra Murphree, una prostituta confesa que declaró a la prensa que no habían tenido relaciones sexuales, pero que el predicador le había pagado para posar desnuda.

Posteriormente, ella repitió la afirmación -y posó desnuda- para la revista Penthouse.

Las fotos de vigilancia que perjudicaron la carrera de Swaggart aparentemente surgieron de su rivalidad con el predicador Marvin Gorman, a quien Swaggart había acusado de delitos sexuales. Gorman contrató al fotógrafo que filmó a Swaggart y Murphree. Posteriormente, Swaggart le pagó a Gorman 1,8 millones de dólares para resolver una demanda por las acusaciones sexuales en su contra, recuerda The Associated Press.

En 1991 surgieron más problemas, cuando la policía de California detuvo a Swaggart con otra prostituta. El evangelista fue acusado de conducir en sentido contrario y de conducir un Jaguar sin inscripción. Su compañera, Rosemary García, dijo que Swaggart se puso nervioso al ver la patrulla y se tambaleó al intentar meter revistas pornográficas debajo del asiento del auto.

El evangelista se mantuvo alejado de las noticias durante sus últimos años, pero permaneció en el púlpito del Ministerio Jimmy Swaggart, acompañado a menudo por su hijo, Donnie. Su estación de radio transmitía servicios religiosos y música gospel a 21 estados, y el ministerio de Swaggart contaba con una audiencia mundial en internet.

La esposa de Swaggart contribuía a la gestión diaria del ministerio familiar, donde Donnie Swaggart ha seguido los pasos de su padre como predicador. A Swaggart también le sobreviven varios nietos y bisnietos.

Décadas después de los escándalos, con el cabello ralo y canoso, Swaggart seguía predicando sobre la bondad de Dios, las artimañas de Satanás y la fragilidad del hombre. “Dios es paciente con nosotros”, dijo en un servicio televisado en el Centro de Adoración Familiar en 2014. “Gracias a Dios por eso”.