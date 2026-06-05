Al menos ocho muertos y 15 heridos por ataques de Israel contra Líbano un día después de las negociaciones

Vista de la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, asediada por ataques de Israel. Foto: Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press / Conta.

Al menos ocho personas murieron y otras 15 resultaron heridas a causa de los ataques de Israel contra distintas localidades en el sur y el este de Líbano, a pesar de la tregua alcanzada a mediados de abril y pactada nuevamente ayer tras una ronda de negociaciones entre delegaciones de los dos países esta semana en Washington.

El Ministerio de Salud libanés confirmó este jueves que cinco de las víctimas fallecieron tras un bombardeo perpetrado por Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra la ciudad de Sahmar, en el valle de la Becá, que dejó además un herido.

Las ofensivas del Ejército israelí contra el sur libanés provocaron además tres muertos y siete lesionados, entre ellos tres menores, en el distrito de Tiro, de acuerdo a un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA.

El Ministerio confirmó además que un ataque de las tropas israelíes efectuado durante la madrugada en Arab al Yal, en el distrito de Sidón, dejado siete personas heridas, incluidos dos niños.

Este mismo jueves, la cartera elevó a 3.526 los muertos, incluidos 129 profesionales de la salud, y 10.733 los heridos por los ataques de Israel contra Líbano desde el pasado 2 de marzo, día en que las FDI y el partido-milicia chií Hezbolá retomaron sus enfrentamientos.