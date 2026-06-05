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    Elecciones en Perú: Sánchez convoca a una alianza “para recuperar la democracia” y Keiko pone duda reconocimiento de resultados

    El candidato de Juntos por el Perú hizo un llamado a “recuperar la democracia” y revertir la situación de inestabilidad en el país. Mientras que la candidata fujimorista, al ser consultada sobre si respetaría los resultados en caso de resultar derrotada, respondió escuetamente: "Bueno, vamos a ver”.

    Por 
    Cristina Cifuentes, enviada especial a Lima
    El candidato presidencial Roberto Sánchez durante una conferencia de prensa este jueves. Foto: La Tercera

    Pese a que en las calles de Lima no se vive un clima electoral, no hay carteles de los candidatos ni nada que indique que se llevará a cabo la segunda vuelta el domingo, la polarización e incertidumbre se encuentran en todas partes.

    Se trata de unos comicios muy polarizados que recuerdan a lo vivido en 2021 cuando también se presentó Keiko Fujimori contra un candidato de izquierda, que entonces era Pedro Castillo. Ahora, el panorama no es muy diferente, el contrincante de la lideresa de Fuerza Popular viene del partido Juntos por el Perú, que tiene la misma tendencia política que el exmandatario.

    En medio de este contexto, el aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, realizó una conferencia de prensa con distintos líderes políticos “por la gobernabilidad y para recuperar la democracia”, mientras que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sembró la duda sobre el reconocimiento de los resultados electorales.

    El candidato Roberto Sánchez llega a la conferencia de prensa. Foto: La Tercera

    En la conferencia realizada en el hotel Bolívar en la Plaza San Martín, Sánchez estuvo acompañado por los excandidatos presidenciales George Forsyth de Somos Perú, Ricardo Belmont de Obras, y Alfonso López Chau de Ahora Nación. Además de los presentes, Sánchez mencionó a los exabanderados Yonhy Lescano y Mesías Guevara, quienes también afirmaron que respaldarán su candidatura. Y mencionó a los partidos Primero La Gente y Venceremos, los cuales han llamado a su apoyo.

    En el encuentro hizo referencia a la inestabilidad política que vive el país en los últimos 10 años, que lo ha hecho tener ocho presidentes en este período. Este sería el motivo para lanzar su alianza.

    “Que provengamos de diferentes organizaciones políticas con diferentes énfasis doctrinales y de ideario político no nos pone una dificultad, sino que nos pone el desafío de poner delante la recuperación de la democracia en el Perú. Partimos del diagnóstico de que este desorden y este caos con causa se han originado en los últimos 10 años. Esta inestabilidad, este desgobierno, no solamente ha puesto en estado crítico la democracia, sino que ha cambiado el sentido genuino de la justicia. Y hoy, sin estándares de democracia, sin autonomía de los poderes, sin separación de los poderes, sSe ha cambiado de facto el régimen político”, dijo Sánchez en su conferencia, a la que llegó portando el tradicional sombrero campesino.

    “Hoy se gobierna desde el Parlamento. El gobierno parlamentario que ha copado el sistema de justicia es lo más crítico que le puede pasar a un ciudadano, a un pueblo originario, a un centro poblado, a un empresario honesto, a un emprendedor, a un agricultor, a un pequeño emprendedor en cualquier actividad económica”, añadió.

    No busca “guerra con Chile”

    Al ser consultado, por los dichos del líder etnocacerista Antauro Humala de recuperar Arica y Tarapacá, el candidato señaló que ellos no buscan “guerra con Chile, ni con Brasil ni con ningún otro país”.

    “Las declaraciones que puedan hacer algunas personas no tienen nada que ver ni con el ideario, ni el programa, ni nuestra mirada de relaciones internacionales, cuando sobre todo queremos fomentar el comercio transfronterizo con nuestro país hermano del sur, potenciar el hermanamiento de nuestros pueblos. Así que, por lo tanto, descartamos nosotros cualquier mirada bélica que no sea luchar contra la corrupción, contra el pacto criminal que hoy gobierna en nuestro Perú”, indicó.

    Foto: La Tercera

    “No quiero que en mi país el poder tenga todo el poder. Si gana la señora Keiko controlará todo y no habrá división de poderes. Para mí, la división de poderes es el centro de toda Constitución y de todo país. Donde no hay división de poderes en la sociedad, esa es una sociedad muerta o destinada a morir”, dijo López Chau.

    Ricardo Belmont, quien estuvo un tiempo alejado de las cámaras tras concluir su postulación presidencial, también reafirmó su respaldo: “Nos hemos unido para acabar con la corrupción que aqueja al país. Necesitamos recuperar la autoestima y creer que, a partir de hoy, entramos en una nueva etapa”.

    Por último, George Forsyth, quien indicó que no votaría por Fujimori, aprovechó la oportunidad para pedir a Sánchez que gobierne sin decepcionar a quienes depositen su confianza en él. “Yo les dije en el debate que esperaba que votaran por mí, pero que, si no lo hacían, esperaba que no votaran por el pacto mafioso. Por eso estoy aquí. No quiero ver más cooptamientos de las instituciones por parte del fujimorismo. Muchos dicen que esto empezó en 2021, pero el propio Julio Velarde (presidente del Banco Central de Reserva del Perú) señaló que comenzó en 2016, con PPK y Keiko (Fujimori). Estoy aquí porque quiero un país democrático”, señaló.

    Reconocimiento de las elecciones

    Por su parte, Keiko Fujimori dejó abierta la posibilidad de cuestionar los resultados de la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio. Durante una visita a Chiclayo, fue consultada por la prensa sobre si respetaría los resultados en caso de resultar derrotada. Ante la pregunta, respondió escuetamente: “Bueno, vamos a ver”.

    Foto: La Tercera

    “Hay prensa que ha preguntado a la señora Keiko Fujimori si va a aceptar estos resultados electorales y no ha querido pronunciarse porque sigue insistiendo en que en el año 2021 también hubo fraude”, dijo Sánchez en su conferencia.

    “Nosotros lo que decimos es lo siguiente: llamamos a la fuerza organizada de nuestros militantes, nuestros 90.000 personeros a la fecha, para que la vigilia conste en el acta del trabajo fiscalizador. Para garantizar elecciones transparentes, convocamos al sistema electoral, a la comunidad internacional, a los observadores de la OEA, a los observadores de la Unión Europea para que acompañen y este proceso sea un proceso transparente y fiscalizado, un proceso que reafirme y reconozca la voluntad del pueblo. Nosotros estamos en condiciones, y lo decimos, de aceptar los resultados electorales. Estamos en condiciones y lo reafirmamos”, aseguró.

    Por otro lado, la candidata fujimorista recibió el apoyo del líder de Renovación Popular y contenedor en la primera vuelta, Rafael López Aliaga, quien señaló que Keiko representa la “única opción democrática” para esta segunda vuelta. En ese sentido, invocó a sus seguidores a sumarse como personeros de Fuerza Popular.

    “No somos indiferentes, vemos el problema, vemos que está muy empatada esta segunda vuelta y entonces no podemos dejar el país al garete. Responsablemente pedimos el voto por la única opción democrática, que en estos momentos se llama Keiko Fujimori”, indicó.

    “Invoco a los militantes y seguidores simpatizantes de Renovación Popular en todo el Perú a acudir como personeros de Fuerza Popular, para hacer una fuerza y llegar a esos 100 000 personeros, que se necesitan sobre todo para que no le roben el voto al pueblo más humilde en la serie 900 K”, sostuvo, en alusión a las áreas rurales o de menores recursos, asociadas a las mesas de sufragio de la serie 900.000 (900 K) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (conocida por sus siglas ONPE), las cuales consideraba vulnerables y objeto de denuncias de presunto fraude electoral.

    “Esa serie tiene un millón y medio de votos que la ONPE maneja a su mejor saber y entender, en esas mesas les pido estar presentes, sumarse y llegar a 100.000 o más personeros porque la trafa (engaño) viene ahí”, añadió.

    Además, Álvaro Vargas Llosa, presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, pidió el voto por Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones de 2026 en Perú y afirmó que lo hacía también en nombre de su familia inmediata, con la convicción de que ese respaldo habría sido compartido por su padre, Mario Vargas Llosa.

    “Expreso mi profundo respeto por el derecho de cada uno de los votantes a elegir a la candidata o el candidato de su preferencia y mi respeto sagrado a la voluntad popular”, señaló al inicio. Sobre esa base, sostuvo que la libertad de elegir es compatible con intervenir en el debate público para “ofrecer a otros compatriotas elementos de juicio” cuando se considera que hay amenazas para la democracia y la economía.

    Ambos candidatos iban a realizar este jueves sus cierres de campaña en Lima. El mitin de Keiko Fujimori estaba programado para realizarse en el Estadio Monumental en el distrito de Ate, a una hora y media del centro de Lima, y proyectaba convertirse en uno de los actos políticos más concurridos de la actual contienda electoral.

    Roberto Sánchez, por su parte, cerraba su campaña en Lima, en la plaza Campo de Marte, a 20 minutos del centro. El candidato realizaría ahí su último mitin luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima le negara el uso del Centro Histórico por su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

    Sánchez llega a este cierre tras un recorrido contrarreloj por el sur andino: Arequipa el 1 de junio, Cusco el 2 y Puno el 3.

    Más sobre:PerúeleccionesRoberto SánchezKeiko FujimoriLimaComiciosbalotajeFuerza PopularJuntos por el PerúMundo

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