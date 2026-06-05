Trump celebra los “avances” para poner fin a la escalada en Líbano tras hablar con Hezbolá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que “se han logrado avances” para poner fin a la escalada de hostilidades en Líbano tras haber hablado con el partido-milicia chií Hezbolá.

Esto un día después que las delegaciones de Líbano e Israel concluyeran otra ronda de conversaciones en Washington, manteniendo el frágil alto al fuego alcanzado a mediados de abril.

El mandatario estadounidense señaló en declaraciones a la prensa que desde Hezbolá “no me rechazaron”, pese a que su secretario general, Naim Qasem, demostró este jueves su oposición a la tregua pactada con Israel, tachándola de “capitulación”.

“Nos llamaron y nos dijeron: ‘¿Qué tal si paramos?’. Y creo que pronto veremos cómo se desarrollan los acontecimientos” , relató Trump desde el Despacho Oval, al tiempo que confirmó que abordó el asunto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Ni el alto al fuego ni las conversaciones entre los dos países han impedido los enfrentamientos y los bombardeos del Ejército israelí contra territorio libanés, donde hoy murieron al menos ocho personas por las ofensivas.

“Sería estupendo que Líbano pudiera tener algo de paz. El Líbano lleva tantos años bajo ataque, siempre como un país desfavorecido, que sería estupendo que esto pudiera terminar” , manifestó al respecto el inquilino de la Casa Blanca.

De la misma forma, el líder republicano reconoció que el conflicto en Líbano está “interrelacionado con Irán”, pese a que este miércoles sostuvo que prefería mantener ambas cuestiones separadas.

“Me gustaría que fuera un asunto aparte. Me gustaría que fuera algo independiente porque siempre lo ha sido”, declaró, intentando desvincular las negociaciones sobre Beirut de las de Teherán.

El magnate también se mostró contradictorio afirmando hoy que “no quiere reunirse con” el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, mientras que ayer reconoció al New York Post que le “gustaría conocerlo”.