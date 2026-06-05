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    Política

    Gobierno se abre a legislar cambio al secreto bancario vía judicial tras reñida votación en el Senado y golpe al Tren de Aragua

    La norma que habilita a la Unidad de Análisis Financiero de Hacienda para requerir información a los bancos, con el fin de detectar financiamiento delictual, quedó a un voto de ser aprobada. Anticipándose a un nuevo choque, el ministro Jorge Quiroz adelantó que está evaluando una nueva propuesta legal manteniendo el principio de que la potestad última es del Poder Judicial.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    El ministro Quiroz y el subsecretario Rodríguez. Dedvi Missene

    Después de la pugna estratégica entre gobierno y oposición por la megarreforma económica del Presidente José Antonio Kast, el debate en torno al levantamiento del secreto bancario para enfrentar bandas de crimen organizado se transformó en la segunda gran pelea de esta semana en el Senado.

    Esta medida, incluida en la reforma que crea un subsistema de inteligencia financiera, precisamente para detectar lavados de activos y otras acciones de financiamiento delictual, fue sometida a votación este miércoles en la sesión de sala de la Cámara Alta, con sus últimos ajustes.

    Sin embargo, tuvo un resultado sorpresivo. Un doble empate a 23 votos -en dos votaciones seguidas- debido a que los senadores independientes Matías Walker y Karim Bianchi votaron a favor del mecanismo, junto al resto de la oposición. Con ello -de acuerdo al reglamento-, el desempate de este choque quedó pospuesto para el próximo martes.

    Tras ese episodio, en la tarde del jueves hubo otro movimiento sorpresivo. Al finalizar su participación en la sesión de la Comisión de Hacienda, donde se está discutiendo la megarreforma, el ministro Jorge Quiroz se abrió a impulsar una corrección legal al modelo de secreto bancario que hoy existe, tema que hoy está, además, en cuestionamiento debido al caso del ejecutivo del Banco Santander que presuntamente ayuda a lavar activos de la organización criminal del Tren de Aragua.

    Si bien el Ejecutivo, hasta hoy, no comparte el mecanismo que aprobó la Cámara y que quedó en empate en el Senado -que habilita a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda para requerir, por una vía administrativa, información a los bancos-, Quiroz admitió que le estaba dando “una vuelta”.

    El jefe económico reiteró que el gobierno defiende el “principio fundamental” de que en esta materia el alzamiento del secreto bancario debe ser siempre “con una orden judicial”, modelo que hoy opera a solicitud de las fiscalías. “Ahora bien, respecto de la persecución de las ilicitudes, de las actividades ilegales y del rol que puede hacer cualquier supervisión de la banca, el Ministerio de Hacienda toma este tema muy en serio, le hemos dado vuelta, y pensamos que hay formas inteligentes de, a lo mejor, mejorar nuestra legislación y colaborar más en ello”.

    Dijo que su cartera ya está realizando acciones para perseguir al comercio ilegal y el transporte ilegal.

    No obstante, añadió, “pensamos que podemos contribuir a esa discusión”, pero siempre manteniendo el principio de que la potestad última es del Poder Judicial.

    Consultado si aprovechará la discusión en el Senado con la creación del subsistema de inteligencia económica, respondió que “estamos viendo si puede ser un proyecto aparte, algo que partamos, o si podemos, tal vez, proponer algo en la coyuntura que estamos”. “Estamos viéndolo”, recalcó.

    Infartante definición

    En el caso del proyecto que está en el Senado, luego de un primer empate a 23 votos, por reglamento de la corporación correspondía proceder a una segunda votación para dirimir. Pero como el empate se mantuvo 23-23, tras una reclamación de la senadora Yasna Provoste (DC), la mesa de la Cámara Alta que preside Paulina Núñez (RN), accedió a dejar pendiente el tema.

    Sin embargo, la misma normativa interna añade que si un proyecto no tiene urgencia, una igualdad “quedará para ser definida en el tiempo de votaciones de primera hora de la sesión ordinaria siguiente”. “Si en esta vuelve a producirse (el empate), se dará la proposición por desechada”, dice el artículo 182 del Reglamento del Senado.

    Provoste -haciendo gala de su conocimiento reglamentario, que incluso le valió elogios y bromas del mismo oficialismo- alegó que esta reforma no tenía urgencia. Por ello, con el doble empate, la medida no se podía dar por desechada en esa jornada.

    Este doble empate, sin embargo, tiene más elementos de suspenso, pues cuatro senadores no votaron por distintas razones. Si ellos llegasen a participar de la próxima votación, podrían ser decisivos en este desempate.

    Loreto Carvajal (PPD) y Rojo Edwards (independiente asociado a la bancada de RN) estaban pareados (compensar ausencias) y no votaron por estar fuera del país en un viaje oficial.

    Alfonso de Urresti (PS), en tanto, tuvo que retirarse antes y pareó con Sergio Gaona (UDI). Sin embargo, como se trataba de una norma de quórum, el legislador gremialista quedó liberado para participar y votó en contra.

    La ausencia de Miguel Ángel Calisto (independiente asociado a Evópoli) fue la más sorpresiva de todas. Ese día se encontraba en el Senado y participó en todas las otras votaciones, en las que en la mayoría votó alineado con la derecha. No obstante, en esta norma no marcó su preferencia.

    El suspenso se podría agravar la próxima semana si se suman más viajes de senadores al exterior, pero hasta el momento no había ninguna salida confirmada.

    Dado el escenario, desde ayer comenzó una fuerte presión de la oposición para arrinconar al oficialismo y el gobierno, que no solo tiene reparos con el levantamiento del secreto bancario, sino también con otros aspectos de la reforma.

    Anoche, las senadoras Beatriz Sánchez (Frente Amplio), Claudia Pascual (PC), Yasna Provoste (DC) y Alejandra Sepúlveda (independiente FREVS), emplazaron a sus pares de derecha a que reconsideren su rechazo.

    “Necesitamos que tú hables con tus senadores y senadoras, de manera que la próxima semana apoyen el levantamiento del secreto bancario”, dijo Provoste.

    En todo caso, independiente de cómo se dirima esta discusión, la reforma de inteligencia económica igualmente será derivada a una comisión mixta de senadores y diputados para resolver los nudos. Por lo tanto, aunque se apruebe el alza del secreto bancario, no será ley mientras haya instancias o herramientas legislativas pendientes. De hecho, el Presidente de la República puede recurrir en última instancia a un veto.

    Más sobre:PolíticaSecreto BancarioTren de AraguaJorge QuirozYasna Provoste

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