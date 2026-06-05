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    Incendio arrasa dos cités en Recoleta y deja 16 familias damnificadas

    Peritos de Bomberos indagan el origen de las llamas, que se propagaron con rapidez debido a la cercanía de los inmuebles y el material ligero presente en el lugar.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Un voraz incendio afectó esta tarde a dos cités emplazados en la intersección de Av. Recoleta con La Unión, en esta comuna de la zona norte de Santiago, afectando a un total de 16 familias.

    Según informó el comandante (s) del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), Sergio Yévenes, “el fuego habría comenzado en una estructura del tipo habitacional subdividida, del tipo cité, afectando a ocho familias, el cual se propagó a una casa colindante, también del tipo cité, afectando a otras ocho familias”.

    “El daño es de un 80% en ambos cités”, agregó la autoridad, quien destacó que una serie de muros de adobe resultaron agrietados producto del siniestro, por lo que el municipio de Recoleta deberá determinar un eventual peligro de derrumbe.

    En la emergencia, que comenzó pasadas las 19 horas, trabajaron voluntarios de 12 compañías del CBS con un total de 18 carros. Pasadas las 21 horas, las autoridades informaron que el fuego se encontraba “contenido y controlado”, por lo que comenzaban a esa hora las labores de ventilación y remoción de escombros.

    De acuerdo con el comandante Yévenes, no se registran civiles ni bomberos lesionados producto de las llamas.

    Peritos de la institución, asimismo, trabajan para investigar el origen de las llamas, que se propagaron con rapidez debido a la cercanía de los inmuebles y el material ligero de construcción que se encontraba en el lugar.

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