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    Harald Beyer: “Esta guerrilla que se produce a través de las acusaciones constitucionales le hace mucho daño a la política”

    En el programa de streaming de La Tercera, el exministro de Educación aseguró que el libelo en contra de Nicolás Grau "no tiene ningún sentido" y defendió al exsecretario de Estado asegurando que no merece "ese tratamiento". En materia educacional, valoró que Escuelas Protegida entregue "herramientas", pero tomó distancia de la pérdida de la gratuidad.

     
    19/08/2024 HARALD BEYER, EX MINISTRO DE EDUCACION MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Con atención ha seguido el exministro de Educación y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Harald Beyer, la tramitación de proyectos de ley que atañen al sistema educativo.

    A 13 años de que el Senado lo destituyera tras ser acusado constitucionalmente, el exsecretario de Estado de Sebastián Piñera ha mirado también de cerca el libelo del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario en contra del exministro de Gabriel Boric, Nicolás Grau; acción que rechazó en entrevista con Rodrigo Álvarez y Roberto Gálvez en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción.

    El Congreso despachó a ley Escuelas Protegidas. ¿Le parece una buena medida?

    Creo que este tipo de medidas son parte de la caja de herramientas que existen en distintos sistemas educacionales. No es la más importante, pero es valioso que exista, porque son mecanismos que ayudan a ir resolviendo aquellas situaciones más complejas y más extremas que se producen en los distintos establecimientos escolares. Por supuesto, mucho más importante es asegurar todas aquellas actividades preventivas, trabajar por crear un buen clima escolar, pero sin estas herramientas es muy difícil avanzar en esa dirección (...). Tengo más bien dudas respecto de una de las dimensiones, que es la eventual pérdida de beneficio social, en particular de la gratuidad, con este tipo de iniciativas. Si bien hay una vía de salida en la propia ley, si es que se promulga, me parece un poco complejo.

    ¿Por qué?

    Porque hay un conjunto de sanciones que se pueden aplicar, en algunos casos sencillamente son más que sanciones, son delitos y por lo tanto tienen penas afectivas, eventualmente, y sobre eso construir un efecto que es duradero, no poder acceder a gratuidad, creo que contribuye poco a la reinserción que uno esperaría que los sistemas tuviesen (...).

    El gobierno también ingresó el proyecto de Convivencia Escolar. ¿Cree que conversan entre sí y que pueden comenzar a solucionar el problema de violencia en el ámbito escolar?

    Uno querría que conversen. Ahí la guía del Ministerio de Educación me parece fundamental para traer experiencias. Muchos países han pasado antes por este tipo de problemas y lo han abordado de forma, en muchos casos, bastante exitosa. Países como Suecia, Francia, Australia, Estados Unidos. Esa experiencia debería aprovecharse y ayudar a los colegios para que puedan implementar apropiadamente estos dos cuerpos legales, otros que se han dictado antes y otros que probablemente se van a seguir dictando, para que el ecosistema que se instale en los distintos planteles escolares cumpla con lo que todos queremos, que haya más seguridad.

    ¿Cómo ve el debate respecto a que el ministerio pueda mantener la tuición sobre establecimientos educacionales municipales?

    Yo participé en el debate de la nueva educación pública, fui invitado al Congreso y defendí en ese momento un modelo mixto. Me parecía que era razonable que existiese algo parecido a los SLEP en casos donde los municipios mostraran reiteradamente falta de capacidades para producir una educación de calidad (...) y se pudiesen mantener aquellos establecimientos en manos de los municipios siempre que se organizaran de forma tal de cumplir con ciertos estándares razonables que permitiese que hubiese un foco en producir una educación de calidad. Sigo pensando que esa es la forma correcta de abordar este problema.

    Se ha instalado la idea de que municipios que aún no han hecho traspaso pudieran mantenerla, pero los que están en régimen no tendrían esa opción. ¿Qué riesgos ve?

    Plantee en un seminario hace algunas semanas que si se abre esta situación, se puede abrir transitoriamente la posibilidad de que se plebiscite en algunas comunas retornar al modelo municipal. Que decidan las comunidades cuál es el modelo que más les satisface. Creo que estamos en una etapa en que se puede, de alguna forma avanzar, en esa dirección, tomando los resguardos (...). Hay buenas razones para repensar un poquito el modelo de organización de los SLEP.

    ¿Qué le parece, porque usted lo vivió, la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau (por el manejo de las finanzas públicas)?

    Creo que se está abusando de la acusación constitucional, que las disposiciones que existen en nuestra Carta Magna son muy precisas respecto de aquello que genera una acusación constitucional. En este caso estamos discutiendo y todavía no tenemos claro realmente las diferencias, todavía no tenemos claro realmente las proyecciones de deuda, por qué las proyecciones de ingresos fiscales fallaron. Son situaciones que se deben discutir y analizar técnicamente, pero no me parece que ninguno de estos dos elementos den espacio para una acusación constitucional. Esta guerrilla política que se produce a través de las acusaciones constitucionales creo que le hace mucho daño a la política. La política tiene que tener, por supuesto, disputas, pero también cooperación, y creo que estas acusaciones constitucionales son mal instrumento para ir generando, por así decirlo, los espacios de confrontación y de acuerdo que son propios de la política, pero que obedecen a discrepancias, a ideas, a otros factores y no a esta guerrilla que no tiene ningún sentido. (...) Creo que es una mala idea esta acusación constitucional, por supuesto creo que la que me hicieron a mí también fue una mala idea, pero en esta en particular creo que no tiene ningún sentido y no creo que merezca el exministro Grau este tratamiento.

    Más sobre:Desde la RedacciónHarald BeyerAcusación ConstitucionalACNicolás GrauEscuelas ProtegidasSLEPGratuidadEducación

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