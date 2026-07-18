Jorge Alessandri: “Siempre hay que buscar acuerdos, pero la democracia nunca te pide unanimidad”

El diputado UDI y presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, está satisfecho en cómo salió la megarreforma económica del Senado, por lo mismo, quiere evitar que se dilate la discusión y que la iniciativa pase a comisión mixta. El parlamentario espera que el oficialismo esté alineado en la votación y que el PDG y libertarios se cuadren con el proyecto.

Sobre nuevos acuerdos con la izquierda, asegura que está disponible, pero defiende que la reforma salga con los votos justos del Congreso.

La megarreforma pasará a tercer trámite. ¿Cuál es su expectativa?

Fue una gran noticia lo que pasó en el Senado. Varias cosas importantes se aprobaron. Con el impuesto corporativo nos pone un poco más en el promedio de la OCDE para salir a competir. Estoy esperanzado de darle el campanazo final en el Congreso. Falta el Tribunal Constitucional (TC), esperamos que sea lo más rápido posible.

La incidencia de los diputados en el primer trámite no fue mucha, los cambios se hicieron en el Senado. ¿Cómo ve eso?

Hay dos cámaras en Chile: de origen y revisora. Sus nombres son muy decidores. Fue muy potente lo que pasó en la Cámara, porque se fue al Senado con una holgura de 12 votos, con apoyo del PDG y algunos diputados independientes. Cuando un proyecto llega así de fuerte, el Senado tiene menos espacio para meterle mano. La muestra de eso es que se aprobó el corazón del proyecto. Si el proyecto llegaba al Senado aprobado por un votito, te aseguro que lo habrían cambiado mucho más.

El proyecto, al parecer, pasará a mixta. Significa dilatar más la discusión. ¿Es algo que busca evitar?

Tengo toda la esperanza de que no sea así. Si mantenemos la votación del primer trámite, y la petición a nuestros diputados es aprobar todas las enmiendas del Senado, vamos a pasar sin ese trámite.

¿Y cómo ve que la oposición vaya al TC por el proyecto?

El proyecto tiene normas de quórum de ley orgánica constitucional. Por lo tanto, igual pasaba por el TC. Yo le restaría dramatismo a eso. La oposición iba a ir principalmente al TC por el tema de la invariabilidad. Los cambios que sufrió en el Senado hacen más difícil ese argumento, porque ahora tiene un peaje: si quieres ese beneficio, tienes que pagar. Al ponerle un precio a ese premio, se cae ese argumento en el TC.

¿Aunque la invariabilidad se haya aprobado sin el respaldo de la oposición?

Aunque haya pasado sin votos, los cambios que le hicieron son argumentos que se revisaron con abogados constitucionales y que debilitan mucho la posición de la oposición ante el TC.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, apostó por alcanzar acuerdos con parte de la oposición. Particularmente con el PPD. ¿Empujará lo mismo?

Por supuesto que sí. Yo lo empujé en el primer trámite, en reuniones con libertarios, con el PDG. Ahora, en el tercer trámite es muy poco lo que uno puede hacer, porque es sin indicaciones, no pasa por comisiones. Se vota directamente al final de la sesión de sala.

¿Y si se llegase a ir a mixta?

Se abren otros tiempos. Espero que no ocurra, porque es lento. Pero, si llegamos a mixta, evidentemente que vamos a estar siempre abiertos para hacer de puente y buscar acuerdos.

¿Acuerdos con quiénes?

Con todo lo que sea necesario para mejorar el proyecto, para mantener a los libertarios y al PDG. Yo espero que lo apoyen en el tercer trámite y también en la mixta, si es que hubiera. Y algunos nuevos: algún DC, algún independiente que se quiera sumar.

¿Eso incluye al FA y al PC?

Mi puerta va a estar siempre abierta, el teléfono también. Lo que pasa es que si uno lee las opiniones que han tenido ellos del proyecto, son totalmente negativas, que esto es catastrófico para la economía, que es un perdonazo a un sector. No veo atisbos de que esa opinión tan visceralmente negativa cambie.

Cuando el gobierno intentó dialogar con el FA y el PC, desde su partido pidieron no perder tiempo en eso…

El ministro de Hacienda, y los ministros en general, tienen que escucharlos a todos. Me encantaría ver un cambio de posición del PC o del FA en alguna parte del proyecto. Hasta ahora, no la he visto.

En adelante, ¿cómo debería negociar el gobierno y el oficialismo los acuerdos? ¿Acuerdos parciales como planteó Alvarado o apostar por cosas más globales?

En un Parlamento fragmentado, siempre hay que buscar acuerdos, pero la democracia nunca te pide unanimidad, la democracia te pide escuchar a los que piensan distinto, sacar buenas ideas y aprobar los proyectos por la mayoría que exige la Constitución. Entiendo lo que dice Alvarado por la realidad que vivimos hoy. Si lo logramos con un voto, con tres, se verá en cada discusión. Cada día en el Parlamento es un día de disposición distinta.

¿Eso no les quita legitimidad a las iniciativas y las pone en riesgo en un futuro gobierno de otro color político?

No, para nada. La democracia es así. Te juegas cada cuatro años la posibilidad de que te cambien todas las leyes que se hicieron antes. Para pavimentar de verdad un camino, sería bueno tener un gobierno que siga ideológicamente a este, al menos en un periodo o en dos.

¿Al ministro Quiroz lo ve como un facilitador de los acuerdos o como alguien que los dificulta?

Un tremendo facilitador, muy preparado, dispuesto a escuchar.

No es lo que se vio con Quiroz, con lo que pasó con el PPD. Esa indicación de última hora terminó por dinamitar el acuerdo.

La retiró antes de 24 horas.

A petición de Alvarado…

Al final, se hizo una buena negociación.

En esta etapa que viene, ¿cree que el ministro Quiroz se debe replegar y que salgan nuevos ministros a la cancha que tengan más visibilidad?

Yo veo a Rau y a Arrau con mucha visibilidad en esta segunda etapa. Y Quiroz estará más dedicado quizás a otros proyectos más pequeños, pero sin tanta visibilidad mediática, pero no por eso menos importantes.

¿Pero sería bueno que se repliegue?

Eso no lo decide uno, no lo decide el ministro. Ahora el foco va a estar en empleo y seguridad, y me parece bien que sea así.