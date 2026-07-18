SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Jorge Alessandri: “Siempre hay que buscar acuerdos, pero la democracia nunca te pide unanimidad”

    El presidente de la Cámara espera evitar la comisión mixta en la tramitación de la megarreforma, pero si ello ocurre está dispuesto a conversar con todos los sectores políticos pese a que no ve voluntad de diálogo en el PC y el FA. Sobre el requerimiento de la oposición ante el TC, asegura que perdió fuerza tras los ajustes que se hicieron a petición del PPD.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Paula Catena

    El diputado UDI y presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, está satisfecho en cómo salió la megarreforma económica del Senado, por lo mismo, quiere evitar que se dilate la discusión y que la iniciativa pase a comisión mixta. El parlamentario espera que el oficialismo esté alineado en la votación y que el PDG y libertarios se cuadren con el proyecto.

    Sobre nuevos acuerdos con la izquierda, asegura que está disponible, pero defiende que la reforma salga con los votos justos del Congreso.

    La megarreforma pasará a tercer trámite. ¿Cuál es su expectativa?

    Fue una gran noticia lo que pasó en el Senado. Varias cosas importantes se aprobaron. Con el impuesto corporativo nos pone un poco más en el promedio de la OCDE para salir a competir. Estoy esperanzado de darle el campanazo final en el Congreso. Falta el Tribunal Constitucional (TC), esperamos que sea lo más rápido posible.

    La incidencia de los diputados en el primer trámite no fue mucha, los cambios se hicieron en el Senado. ¿Cómo ve eso?

    Hay dos cámaras en Chile: de origen y revisora. Sus nombres son muy decidores. Fue muy potente lo que pasó en la Cámara, porque se fue al Senado con una holgura de 12 votos, con apoyo del PDG y algunos diputados independientes. Cuando un proyecto llega así de fuerte, el Senado tiene menos espacio para meterle mano. La muestra de eso es que se aprobó el corazón del proyecto. Si el proyecto llegaba al Senado aprobado por un votito, te aseguro que lo habrían cambiado mucho más.

    El proyecto, al parecer, pasará a mixta. Significa dilatar más la discusión. ¿Es algo que busca evitar?

    Tengo toda la esperanza de que no sea así. Si mantenemos la votación del primer trámite, y la petición a nuestros diputados es aprobar todas las enmiendas del Senado, vamos a pasar sin ese trámite.

    ¿Y cómo ve que la oposición vaya al TC por el proyecto?

    El proyecto tiene normas de quórum de ley orgánica constitucional. Por lo tanto, igual pasaba por el TC. Yo le restaría dramatismo a eso. La oposición iba a ir principalmente al TC por el tema de la invariabilidad. Los cambios que sufrió en el Senado hacen más difícil ese argumento, porque ahora tiene un peaje: si quieres ese beneficio, tienes que pagar. Al ponerle un precio a ese premio, se cae ese argumento en el TC.

    ¿Aunque la invariabilidad se haya aprobado sin el respaldo de la oposición?

    Aunque haya pasado sin votos, los cambios que le hicieron son argumentos que se revisaron con abogados constitucionales y que debilitan mucho la posición de la oposición ante el TC.

    La presidenta del Senado, Paulina Núñez, apostó por alcanzar acuerdos con parte de la oposición. Particularmente con el PPD. ¿Empujará lo mismo?

    Por supuesto que sí. Yo lo empujé en el primer trámite, en reuniones con libertarios, con el PDG. Ahora, en el tercer trámite es muy poco lo que uno puede hacer, porque es sin indicaciones, no pasa por comisiones. Se vota directamente al final de la sesión de sala.

    ¿Y si se llegase a ir a mixta?

    Se abren otros tiempos. Espero que no ocurra, porque es lento. Pero, si llegamos a mixta, evidentemente que vamos a estar siempre abiertos para hacer de puente y buscar acuerdos.

    ¿Acuerdos con quiénes?

    Con todo lo que sea necesario para mejorar el proyecto, para mantener a los libertarios y al PDG. Yo espero que lo apoyen en el tercer trámite y también en la mixta, si es que hubiera. Y algunos nuevos: algún DC, algún independiente que se quiera sumar.

    ¿Eso incluye al FA y al PC?

    Mi puerta va a estar siempre abierta, el teléfono también. Lo que pasa es que si uno lee las opiniones que han tenido ellos del proyecto, son totalmente negativas, que esto es catastrófico para la economía, que es un perdonazo a un sector. No veo atisbos de que esa opinión tan visceralmente negativa cambie.

    Cuando el gobierno intentó dialogar con el FA y el PC, desde su partido pidieron no perder tiempo en eso…

    El ministro de Hacienda, y los ministros en general, tienen que escucharlos a todos. Me encantaría ver un cambio de posición del PC o del FA en alguna parte del proyecto. Hasta ahora, no la he visto.

    En adelante, ¿cómo debería negociar el gobierno y el oficialismo los acuerdos? ¿Acuerdos parciales como planteó Alvarado o apostar por cosas más globales?

    En un Parlamento fragmentado, siempre hay que buscar acuerdos, pero la democracia nunca te pide unanimidad, la democracia te pide escuchar a los que piensan distinto, sacar buenas ideas y aprobar los proyectos por la mayoría que exige la Constitución. Entiendo lo que dice Alvarado por la realidad que vivimos hoy. Si lo logramos con un voto, con tres, se verá en cada discusión. Cada día en el Parlamento es un día de disposición distinta.

    ¿Eso no les quita legitimidad a las iniciativas y las pone en riesgo en un futuro gobierno de otro color político?

    No, para nada. La democracia es así. Te juegas cada cuatro años la posibilidad de que te cambien todas las leyes que se hicieron antes. Para pavimentar de verdad un camino, sería bueno tener un gobierno que siga ideológicamente a este, al menos en un periodo o en dos.

    ¿Al ministro Quiroz lo ve como un facilitador de los acuerdos o como alguien que los dificulta?

    Un tremendo facilitador, muy preparado, dispuesto a escuchar.

    No es lo que se vio con Quiroz, con lo que pasó con el PPD. Esa indicación de última hora terminó por dinamitar el acuerdo.

    La retiró antes de 24 horas.

    A petición de Alvarado…

    Al final, se hizo una buena negociación.

    En esta etapa que viene, ¿cree que el ministro Quiroz se debe replegar y que salgan nuevos ministros a la cancha que tengan más visibilidad?

    Yo veo a Rau y a Arrau con mucha visibilidad en esta segunda etapa. Y Quiroz estará más dedicado quizás a otros proyectos más pequeños, pero sin tanta visibilidad mediática, pero no por eso menos importantes.

    ¿Pero sería bueno que se repliegue?

    Eso no lo decide uno, no lo decide el ministro. Ahora el foco va a estar en empleo y seguridad, y me parece bien que sea así.

    Más sobre:PolíticaLT SábadoMegarreformaPlan de Reconstrucción NacionalUDIJorge AlessandriJosé Antonio KastCongreso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: sigue las lluvias, alertas de Senapred y cortes de luz este sábado

    Rosalía trae Lux a Chile: cómo es el show más impactante y ambicioso de su carrera

    Sistema frontal que azota al país es el más intenso de los últimos 30 años

    Martínez vs. Yeomans: los contrastes entre las mujeres que compiten por liderar la nueva fase del FA

    María Teresa Ruiz, la astrónoma que perdió casi toda la vista, pero sigue enseñando a mirar el universo

    Crítica de discos y singles: la segunda vez de Hesse Kassel, los caminos de Inti-Illimani y el sol de Tame Impala

    Lo más leído

    1.
    Los cuatro rayones que le propinó la oposición al megaproyecto y que obligan al gobierno a extender tramitación

    Los cuatro rayones que le propinó la oposición al megaproyecto y que obligan al gobierno a extender tramitación

    2.
    Parisi y el PDG vuelven a inquietar al oficialismo: derecha se divide sobre si privilegiar acuerdos con ese partido

    Parisi y el PDG vuelven a inquietar al oficialismo: derecha se divide sobre si privilegiar acuerdos con ese partido

    3.
    PS cuestiona rumbo de política exterior de Kast y lo acusa de emprender “un camino de sumisión al gobierno de Trump”

    PS cuestiona rumbo de política exterior de Kast y lo acusa de emprender “un camino de sumisión al gobierno de Trump”

    4.
    Ojos de la llave: la selección futbolera que reúne al FA y al P. Republicano y el reservado reencuentro del piñerismo

    Ojos de la llave: la selección futbolera que reúne al FA y al P. Republicano y el reservado reencuentro del piñerismo

    5.
    Vocero de la emergencia: el planificado despliegue de Kast por el temporal

    Vocero de la emergencia: el planificado despliegue de Kast por el temporal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Inglaterra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Inglaterra en TV y streaming

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: sigue las lluvias, alertas de Senapred y cortes de luz este sábado
    Chile

    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: sigue las lluvias, alertas de Senapred y cortes de luz este sábado

    Sistema frontal que azota al país es el más intenso de los últimos 30 años

    Martínez vs. Yeomans: los contrastes entre las mujeres que compiten por liderar la nueva fase del FA

    Gremio de la agricultura descarta hasta el momento riesgos para el abastecimiento de alimentos producto de las lluvias
    Negocios

    Gremio de la agricultura descarta hasta el momento riesgos para el abastecimiento de alimentos producto de las lluvias

    Hasta 120.000 pymes registran algún grado de afectación por el sistema frontal, según Multigremial

    Toesca amplía estrategia agrícola y compra predio de 800 hectáreas para proyecto de avellano europeo

    ¿El terremoto de 7.4 en México podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos
    Tendencias

    ¿El terremoto de 7.4 en México podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Crisis en el tenis chileno: IND denuncia a Milovan Kegevic ante la Fiscalía por presunta falsificación de documentos
    El Deportivo

    Crisis en el tenis chileno: IND denuncia a Milovan Kegevic ante la Fiscalía por presunta falsificación de documentos

    Francia e Inglaterra van por el tercer lugar del Mundial: Mbappé busca el premio de consuelo en la despedida de Deschamps

    España vs. Argentina: radiografía a la final que paralizará el planeta

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)
    Tecnología

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Rosalía trae Lux a Chile: cómo es el show más impactante y ambicioso de su carrera
    Cultura y entretención

    Rosalía trae Lux a Chile: cómo es el show más impactante y ambicioso de su carrera

    Pablo Toro, autor chileno: “Me interesó explorar la continuidad histórica de las zonas grises del relato nacional”

    Crítica de discos y singles: la segunda vez de Hesse Kassel, los caminos de Inti-Illimani y el sol de Tame Impala

    La historia de la espía del KGB que trabajó como niñera en Uruguay
    Mundo

    La historia de la espía del KGB que trabajó como niñera en Uruguay

    Ludovic Slimak, paleoantropólogo francés: “El problema fundamental para los jóvenes es el colapso de su sistema de valores”

    Qué hay detrás del discurso de Trump en que acusó a China de “interferir” en las elecciones de 2020

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino
    Paula

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?