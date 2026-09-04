Kast aborda con Milei importancia de modificar decreto sobre soberanía del estrecho de Magallanes y Argentina reconoce tratado vigente

Sin declaración conjunta y solamente con un abrazo. A eso de las 12:20 en las afueras del Palacio de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast selló la reunión bilateral con su par de Argentina, Javier Milei.

La cita -la tercera oficial que han sostenido en el último año- fue más breve de lo esperado. Aunque inicialmente estaba considerado que se extendiera hasta cerca de las 13 horas -incluso la idea era hacerle un recorrido por la casa de gobierno al ser su primera visita-, lo cierto es que el encuentro duró solamente cerca de 35 minutos.

Esto -afirman fuentes de gobierno- por motivos de agenda de Milei, quien tenía programado partir esta misma tarde a su país para preparar la cadena nacional que entregó esta noche respecto a la situación de las Islas Malvinas.

El mandatario argentino llegó a Palacio a las 11:30 en punto, acompañado por su canciller, Pablo Quirno, y su hermana Karina, y fue recibido con honores por Kast; la primera dama, María Pía Adriasola; el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte.

Milei, como es habitual, se mostró efusivo y no dudó en romper el protocolo y parar a sacarse una foto con la guardia de Palacio.

De la cita también participaron los cancilleres de ambos países.

La expectación por el nuevo encuentro entre ambas autoridades era alta, pues se da en medio de la polémica por el decreto presidencial argentino N° 457, dictado en 2021 durante gobierno de Alberto Fernández y que asegura que el estrecho de Magallanes -perteneciente al territorio chileno- es un “espacio compartido”.

La controversia empezó la semana pasada después de que un alto mando de la Fuerza Aérea trasandina cuestionara la soberanía nacional sobre ese territorio y planteara que Argentina tiene el control sobre la zona. Lo anterior obligó a que Cancillería enviara una nota de protesta y al gobierno argentino a pronunciarse.

El tema ha seguido escalando. Y es que si bien Milei al llegar a la Casa Rosada señaló que ese decreto era un error y que lo pretendía corregir, hasta la fecha ello no ha ocurrido, lo que ha incrementado la presión de parlamentarios e incluso el mismo Ejecutivo.

Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Esta semana, de hecho, el ministro de Defensa, Fernado Barros, aseguró que desde marzo que ya hay un documento preparado para que Milei firme la derogación del decreto. Lo que fue ratificado por Pérez Mackenna.

Al ingresar a La Moneda, Milei fue abordado por el tema, sin embargo, no respondió sobre si concretaría la firma del nuevo documento.

En ese contexto, pese a que este miércoles Kast afirmó que no le exigiría a su par argentino que firme el nuevo decreto, unas horas antes Pérez Mackenna había subido el tono. “Tienen que cumplir con lo que nos prometieron, que es, básicamente, modificar esto y firmar el decreto nuevo”, insistió.

El Mandatario, en tanto, recalcó que más allá del decreto, “Argentina no tiene, ni tendrá jamás soberanía sobre el estrecho de Magallanes”.

En este contexto, algunos parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo habían solicitado que Kast le pidiera expresamente a Milei firmar el nuevo decreto.

Según fuentes de Cancillería, esa posibilidad sí fue abordada en la cita. En concreto, tal como han hecho autoridades del gabinete públicamente, Kast le reiteró a Milei que avanzar en el nuevo decreto era importante para el país. El líder trasandino, en tanto, explicó que concretarlo era un proceso lento, ya que tienen que elaborar un nuevo decreto y no solo aborda la soberanía en el estrecho, sino que otro tipo de políticas en materia de defensa de la nación trasandina .

Tras la cita, ambos países emitieron un comunicado en el que ratificaron la soberanía chilena sobre el territorio del extremo sur.

“Ambos presidentes coincidieron en que el régimen jurídico del estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados, y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho”, se lee en la declaración publicada por los dos gobiernos.

El canciller, en tanto, reiteró esa postura. “Ambos presidentes coincidieron en que el régimen jurídico del estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y de 1984″, recalcó Pérez Mackenna.

El decreto, en todo caso, no fue el único tema que se abordó en la bilateral, sino que también se avanzaron en materias de coordinación en seguridad, minería, energía, cooperación Antártica y la extradición de Galvarino Apablaza, acusado por ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán y hoy prófugo por el caso. Esta última materia había sido solicitada por la UDI en una reunión con el canciller durante la mañana.

Antes de la bilateral, a las 10.10 horas de este mañana, Milei subió entre aplausos al escenario del centro de eventos San Carlos de Apoquindo para entregar el discurso de apertura de la quinta edición del Foro Madrid, una de las principales cumbres de líderes internacionales de ultraderecha, que, en esta oportunidad, se celebra en Santiago este 3 y 4 de septiembre.

El mandatario trasandino inició su discurso, que leyó de principio a fin, con un saludo al Presidente Kast, a quien definió como un “amigo”. Junto con eso, destacó que Chile es un ejemplo de la importancia de la batalla cultural.