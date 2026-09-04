Menor de 12 años y hombre de 50 resultan heridos tras balacera entre presuntas bandas rivales en Lo Espejo

Dos transeúntes resultaron heridos a bala esta tarde, entre ellos un niño de 12 años, tras una balacera entre desconocidos registrada en plena vía pública de la comuna de Lo Espejo.

Todo se registró en la intersección de Av. Américo Vespucio con Pedro Lira, donde, por razones que se investigan, se inició un tiroteo entre presunta bandas rivales.

Ahí, un menor que había salido de su casa a realizar compras, fue alcanzado por un proyectil en una de sus piernas. Similar suerte corrió un hombre de 50 años, quien también recibió un tiro en una de sus extremidades inferiores cuando descendía de un bus de la locomoción colectiva.

Al respecto, el teniente Brandon Viñuela, de la Prefectura Occidente de Carabineros, indicó que “esto ocurrió mientras ellos transitaban en la vía pública, y por antecedentes preliminares, sería un intercambio de disparos entre bandas rivales”.

El menor fue trasladado al Hospital Exequiel Fernández, mientras que el hombre fue derivado al Hospital Barros Luco. Según se informó, ambos se encuentran estables y fuera de riesgo vital.

En el lugar trabajó personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, para derivar luego todos los antecedentes al Ministerio Público.