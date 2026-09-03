Ya no queda nada para el comienzo de la primavera en Chile. Pronto, los árboles volverán a llenarse de hojas y flores, las temperaturas empezarán a subir y los días se sentirán más largos con el horario de verano. Pero, ¿qué pasará con el tiempo durante los próximos tres meses?

Estos meses venideros —septiembre, octubre y noviembre— podrían ser muy distintos a los de otros años. Y es que actualmente nos acompaña el fenómeno El Niño que, según la NOAA, continúa desarrollándose hacia un evento intenso y extremo .

Esto impactaría directamente en la atmósfera y, por tanto, en el clima en Chile hasta al menos fin del 2026 y comienzos del 2027.

En esta línea, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) recientemente publicó su pronóstico estacional para este trimestre y reveló qué podemos esperar del tiempo hasta el comienzo del verano . Esto fue lo que dijeron.

Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

El pronóstico de lluvia en septiembre, octubre y noviembre en Chile

Según la publicación de Meteochile, los próximos meses en el país estarán marcados por “contrastes” muy marcados.

Partiendo por las precipitaciones, el pronóstico muestra que desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Atacama, se presentará una condición seca. No así en la Región de Coquimbo, donde todavía se espera lluvia sobre lo normal.

Esta misma condición tendrá toda la zona central y parte de la zona sur: la Región Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía registrarían precipitaciones sobre lo normal , siguiendo la tónica del invierno y propiciado, en parte, por el fenómeno El Niño.

Pero la situación cambia más hacia el sur. Entre las Regiones de Aysén y Magallanes, las precipitaciones tendrían condiciones bajo lo normal para los próximos tres meses.

La proyección de temperaturas para la primavera chilena

A medida que nos acercamos al verano, las temperaturas comenzarán a subir en todo el país. Sin embargo, el escenario podría ser distinto para todos los sectores de Chile, anticipa la proyección de la DMC.

Entre las regiones de Arica hasta Coquimbo, se espera calor, con temperaturas máximas y mínimas sobre lo normal.

En cambio, desde Valparaíso, pasando por Santiago, hasta Biobío, las máximas podrían estar bajo lo normal . Solo las mínimas podrían marcar más alto de lo usual.

Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

Eso sí, en Maule y Ñuble, se generaría una “condición mixta”: el sector precordillerano y cordillerano tendría mínimas normal o bajo lo normal, mientras que la costa y valles registraría temperaturas normal o sobre lo normal.

Pasando hacia el sur, entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos, además de partes de las regiones de Aysén y Magallanes, las temperaturas mínimas y máximas serán más gélidas y se posicionarían en condiciones normales o al menos bajo lo normal.