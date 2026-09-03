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    Esta es la dieta que hace perder peso sin comer menos, según un reciente estudio

    Un nuevo estudio plantea una estrategia para bajar de peso que permitiría reducir la ingesta de calorías sin tener que disminuir necesariamente la cantidad de comida consumida.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Esta es la dieta que hace perder peso sin comer menos, según un reciente estudio

    Cuando una persona quiere bajar de peso, suele pensar que debe reducir las porciones de comida o incluso contar las calorías para alcanzar su meta. Y es que esta suele ser la manera más eficaz para lograrlo. No obstante, un nuevo estudio plantea un enfoque diferente.

    Se trata de una investigación, publicada en JAMA Network Open, que encontró que una dieta vegana baja en grasas puede disminuir aproximadamente un 30% de la densidad energética de la alimentación.

    Esto quiere decir que las personas podían consumir una cantidad similar de comida en términos de peso, pero al mismo tiempo ingerir menos calorías.

    Esta es la dieta que hace perder peso sin comer menos, según un reciente estudio

    El mismo peso de comida, pero menos calorías

    La investigación analizó los resultados de un ensayo clínico aleatorio de 16 semanas realizado en adultos con sobrepeso.

    Los participantes fueron divididos en dos grupos. Uno tuvo que seguir una alimentación vegana baja en grasas, basada en frutas, verduras, cereales y legumbres. Podían comer libremente. El segundo grupo continuó con su alimentación habitual, sin realizar cambios.

    Ninguno recibió una meta diaria de calorías.

    Entonces, los investigadores se dieron cuenta de que los participantes que siguieron la dieta vegana no tuvieron que comer menos cantidad de comida. De hecho, el peso total de los alimentos que consumían se mantuvo prácticamente igual. La diferencia estuvo en que los alimentos de la dieta aportaban menos calorías.

    En concreto, quienes siguieron la dieta vegana redujeron su consumo en unas 357 calorías al día, mientras que la densidad energética de su alimentación —es decir, la cantidad de calorías que aporta cada gramo de comida— disminuyó cerca de 30%.

    Por qué la dieta vegana no los hizo subir de peso

    La explicación de los investigadores está en la composición de la dieta.

    Al seguir una alimentación vegana baja en grasas, los participantes dejaron de consumir alimentos de origen animal como carne, lácteos y huevos, y aumentaron aquellos que aportan mayor volumen con relativamente pocas calorías, especialmente verduras y legumbres.

    Esto permitió que la cantidad de comida siguiera siendo similar, pero que cada gramo aportara menos energía.

    Esta es la dieta que hace perder peso sin comer menos, según un reciente estudio

    La densidad energética mide cuántas calorías contiene un determinado peso de alimento. Así, un alimento con menor densidad energética puede aportar una mayor cantidad física de comida por una cantidad determinada de calorías.

    “No se trata de fuerza de voluntad ni de porciones más pequeñas”, señaló la Dra. Hana Kahleova, autora principal del estudio. “Se trata de elegir alimentos que aporten naturalmente menos calorías por bocado”.

    Según la especialista, reducir en 30% la densidad energética representa un cambio considerable y que sería difícil de conseguir y mantener únicamente mediante el control de las porciones.

    ¿Por qué podría favorecer la pérdida de peso?

    La densidad energética ha sido estudiada por su posible relación tanto con la cantidad de alimentos que se consume como con la sensación de saciedad.

    Los resultados de estudios de alimentación controlada mencionados por los investigadores indican que disminuir la densidad energética de las comidas puede permitir que una persona se sienta satisfecha mientras consume menos energía.

    En este caso, el planteamiento es que los alimentos de origen vegetal utilizados en la dieta estudiada, particularmente aquellos ricos en agua y fibra, permiten mantener un volumen importante de comida sin que eso implique la misma cantidad de calorías.

    “Cuando los alimentos que consumes tienen una menor densidad energética, las señales naturales de apetito de tu cuerpo funcionan a tu favor”, explicó Kahleova. “Comes hasta sentirte satisfecho y, simplemente, consumes menos calorías”.

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos Tendencias / La Tercera

    Los investigadores plantean que estos resultados podrían cambiar la manera de abordar algunas estrategias para el control del peso.

    En lugar de centrarse exclusivamente en reducir la cantidad de comida, la alternativa sería modificar la composición del plato: incorporar alimentos vegetales ricos en agua y fibra y reducir aquellos con una mayor densidad energética.

    La investigación también sugiere que esta estrategia podría permitir disminuir la ingesta calórica sin generar necesariamente la misma sensación de privación asociada a dietas basadas en porciones más pequeñas.

    Desde el punto de vista de Kahleova, ese sería el mayor beneficio: “No necesariamente comer menos, sino comer de otra manera. En lugar de decirles a las personas que coman menos, podemos ayudarlas a comer de manera diferente”.

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