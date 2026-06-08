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    Por qué comer menos no necesariamente ayuda a bajar de peso (y cómo hacerlo de manera saludable)

    La nutricionista de Clínica Dávila Vespucio, Paulina Mella, explica por qué no solo se debe considerar la cantidad de calorías y comparte recomendaciones generales para controlar el peso, de manera saludable y sostenible en el tiempo.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Por qué comer menos no necesariamente ayuda a bajar de peso (y cómo hacerlo de manera saludable). Foto: referencial.

    Durante décadas, ha persistido la idea de que ingerir una menor cantidad de calorías a lo largo del día puede ayudar a bajar de peso. Sin embargo, un creciente número de investigaciones ha concluido que la clave no es solo la cantidad de calorías que se ingiere, sino que también cómo se presentan estas calorías en la alimentación.

    Un estudio publicado en 2017, el cual se encuentra disponible en el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, sostiene que reducir la ingesta calórica podría no ayudar a perder peso. Al menos, no si se considera únicamente este factor de manera aislada.

    “Dado que la amplia disponibilidad de alimentos altamente calóricos ha dado lugar a una elevada incidencia de obesidad, los intentos por reducir el peso corporal se han centrado en disminuir la ingesta energética. Se sugiere que este no es el mejor enfoque”, se lee en el documento.

    “Si bien consumir más calorías de las que se gastan forma parte del problema inicial, no se deduce que reducir la ingesta, a menos que se cuenten las calorías de forma consciente, sea la mejor solución”.

    De acuerdo a los investigadores, “cualquier estrategia eficaz para controlar el peso requiere un enfoque más amplio y a largo plazo que el simple estudio de la ingesta calórica”.

    “En lugar de simplemente reducir las calorías, comprender la influencia de los alimentos consumidos en la saciedad y la compensación energética puede resultar ventajoso”.

    Por qué comer menos no necesariamente ayuda a bajar de peso (y cómo hacerlo de manera saludable). Foto: referencial.

    Por qué comer menos no necesariamente ayuda a bajar de peso

    Parte de la conversación sobre por qué comer menos no necesariamente ayuda a bajar de peso se debe a que, únicamente con esa afirmación, no se consideran elementos como la calidad de los alimentos, su aporte nutricional, su volumen y la frecuencia de consumo durante la jornada, entre otros factores de relevancia, según especialistas.

    Por ejemplo, un alimento ultraprocesado de tamaño reducido —por ejemplo, un pastel envasado de producción industrial— podría tener la misma cantidad de calorías que un plato entero de pollo, verduras y carbohidratos. No obstante, su valor nutricional será distinto.

    La nutricionista de Clínica Dávila Vespucio, Paulina Mella, dice a La Tercera que las calorías son solo una parte de los alimentos. Sin embargo, también hay otras aristas importantes, como la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas, entre otras.

    “El número de calorías no nos dice la calidad del alimento. Por eso últimamente no se están usando como principal marco de referencia. Por ejemplo, un helado bañado en chocolate podría tener las calorías que una persona necesita en un día completo”, ejemplifica.

    Siempre hay que tener en cuenta la calidad nutricional y la rutina que se tiene en cuanto a la alimentación, porque son muchos nutrientes los que necesitamos en el día. No son solo las calorías, sino que también distintas vitaminas y minerales. Y se necesita una rutina para poder cumplir con todos esos nutrientes, porque sino, nos quedamos ‘al debe’ todos los días”.

    Mella afirma que reducir la cantidad de calorías diarias podría derivar en una pérdida de peso. Sin embargo, esto, de manera aislada, no necesariamente se traduce en que la rutina de alimentación sea saludable.

    En ese caso hipotético, aunque se pueda registrar una disminución del peso, no se evalúan factores como la pérdida de músculo y la pérdida de grasa.

    En una situación de esas características, el organismo podría no recibir la cantidad de nutrientes que necesita para tener un funcionamiento óptimo.

    “Entonces empiezan a ocurrir muchos procesos internos que hacen que la tasa de metabolismo se ponga lenta y que el cuerpo nos empiece a exigir ciertos alimentos”, dice la nutricionista.

    Y agrega: “Al principio, se puede perder peso comiendo poco, pero es insostenible. Aproximadamente un mes después, el organismo ya estará haciendo algún tipo de reserva o exigencia de alimentos para seguir funcionando. Sería muy a corto plazo”.

    Por qué comer menos no necesariamente ayuda a bajar de peso (y cómo hacerlo de manera saludable). Foto: referencial.

    Cuáles son los pilares fundamentales para controlar el peso de manera saludable

    La situación de cada persona puede variar en relación a factores como su edad, género, peso actual, objetivos y necesidades, entre otros. No obstante, a nivel general, hay cuatro pilares fundamentales que se deben considerar para controlar el peso de manera saludable, dice Mella.

    Estos son: mantener una rutina estable de alimentación, medir las porciones, incluir variedad de alimentos e incorporar alimentos con alto aporte nutricional.

    “Un nutricionista tiene que hacer un cálculo de cómo distribuir tu día en cuanto a alimentación. Es importante conocer las cantidades de alimentos que tienes que comer a lo largo de la jornada. Generalmente no es poco, es harto. Por lo menos tienes que tener cuatro comidas al día, o colaciones si pasan muchas horas entre una comida y otra”.

    “La variedad también es esencial. A modo de ejemplo, alguien podría decir: ‘Para bajar de peso, voy a desayunar leche con avena todos los días’. Pero si no variamos, aquello nos puede aburrir y después vamos a terminar sacando tanto la avena como la leche y reduciremos la variedad de alimentos”.

    Mella enfatiza que considerar la rutina, las porciones, la variedad y la calidad “es lo que nos mantiene con un peso que se sienta cómodo y que además sea estable con el tiempo”.

    “Conocer estos cuatro puntos, y aplicarlos según tu realidad, puede ayudar a controlar el peso de manera saludable y sostenida. No se trata de ‘comer poco’, sino que de aplicar estos pilares fundamentales”.

    Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable consultar con especialistas para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.

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