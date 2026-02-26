SUSCRÍBETE
    El cambio en la dieta que disminuye hasta 300 calorías sin sacrificar las porciones, según un estudio

    Un nuevo análisis sugiere que la calidad de los alimentos, más que la cantidad, podría jugar un rol clave en la ingesta diaria de calorías.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    El cambio en la dieta que disminuye hasta 300 calorías sin sacrificar las porciones, según un estudio

    Cuando se piensa en perder peso, lo habitual es imaginar platos más chicos, contar calorías o pasar hambre.

    Sin embargo, un nuevo análisis sugiere que el foco podría no estar en la cantidad de comida, sino en su calidad.

    Cambiar los alimentos ultraprocesados por alimentos integrales sin procesar permitiría reducir de forma significativa la ingesta calórica diaria, incluso comiendo más.

    La investigación, publicada en el American Journal of Clinical Nutrition y difundida por ScienceAlert, fue liderada por un equipo de la Universidad de Bristol, en el Reino Unido.

    El cambio en la dieta que disminuye hasta 300 calorías sin sacrificar las porciones, según un estudio

    ¿Qué dice el estudio?

    El estudio retoma datos de un ensayo clínico realizado en 2019, en el que 20 participantes siguieron durante un mes dos tipos de dieta: una basada en alimentos ultraprocesados (UPF por sus siglas en inglés) y otra compuesta por alimentos sin procesar

    En ambos casos los participantes pudieron comer libremente y, a la mitad del experimento, las dietas se intercambiaron.

    Los resultados fueron llamativos: cuando los participantes consumieron alimentos integrales sin procesar, comieron más de un 50% en volumen que con la dieta ultraprocesada, pero aun así ingirieron en promedio 330 calorías menos por día.

    ¿Por qué se dio esto?

    Según los investigadores, una posible explicación es lo que describen como una “inteligencia nutricional” innata.

    Es decir, cuando los alimentos se presentan en su estado natural, las personas tienden intuitivamente a elegir combinaciones que equilibran disfrute, saciedad y nutrición.

    “Cuando a las personas se les ofrecen opciones sin procesar, intuitivamente seleccionan alimentos que equilibran el disfrute, la nutrición y la sensación de saciedad, al mismo tiempo que reducen la ingesta general de energía”, señaló el psicólogo Jeff Brunstrom, de la Universidad de Bristol.

    El cambio en la dieta que disminuye hasta 300 calorías sin sacrificar las porciones, según un estudio Tendencias / La Tercera

    La hipótesis plantea que el cuerpo no solo responde a las calorías, sino también a los micronutrientes.

    Al consumir frutas, verduras y otros alimentos integrales, priorizamos opciones ricas en vitaminas y minerales.

    Algunas investigaciones sugieren que existe un impulso biológico por equilibrar la energía obtenida de grasas y carbohidratos con la cantidad de micronutrientes necesarios.

    ¿Qué pasa con los ultraprocesados?

    En cambio, los ultraprocesados suelen concentrar alta densidad energética y, aunque pueden estar fortificados con vitaminas y minerales, alteran ese equilibrio natural.

    “Esto plantea la alarmante posibilidad de que los UPF aporten alta energía y micronutrientes de una sola vez, lo que podría resultar en una sobrecarga calórica, porque eliminan efectivamente el equilibrio beneficioso entre calorías y micronutrientes”, advirtió la psicóloga Annika Flynn, también de la Universidad de Bristol.

    El cambio en la dieta que disminuye hasta 300 calorías sin sacrificar las porciones, según un estudio Getty Images/iStockphoto

    El estudio sugiere que el problema del aumento de peso no radica exclusivamente en el tamaño de las porciones ni en la falta de fuerza de voluntad, sino en el tipo de alimentos que predominan en la dieta.

    Si los participantes hubieran comido únicamente alimentos ricos en calorías, habrían desarrollado deficiencias de vitaminas y minerales, explicó el autor Mark Schatzker, escritor gastronómico residente en la Universidad McGill.

    “Esas deficiencias de micronutrientes se compensaron con frutas y verduras con menos calorías”, agregó.

    Los investigadores subrayan que se necesitan más estudios para confirmar hasta qué punto esta “inteligencia nutricional” es innata o está influida por factores sociales.

    DietaCaloríasUltraprocesadosAlimentosComidaNutriciónSaludBienestarEstilo de vidaTendenciasCienciaLa Tercera

