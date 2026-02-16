SUSCRÍBETE
    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    Millones de personas sufren infecciones urinarias cada año, pero el origen del problema podría estar en un alimento de consumo habitual, según un estudio científico.

    Constanza Llefi
    Las infecciones del tracto urinario son un tipo de afección muy común, que afecta a aproximadamente más de 400 millones de personas cada año, principalmente mujeres. Estas se producen cuando cierta tipo bacteria ingresa a la uretra, luego hacía la vejiga y se multiplica, lo que provoca dolor y malestar al orinar.

    Generalmente, las infecciones urinarias son causadas por la bacteria Escherichia coli (E. coli), sin embargo, un reciente estudio publicado en la Sociedad Americana de la Microbiología y difundido por The Washington Post descubrió que, en algunos casos, las bacterias responsables del contagio, pueden provenir de carne contaminada.

    ¿Cómo podría la carne provocar una infección urinaria?

    Los expertos que realizaron la investigación descubrieron que una de cada cinco infecciones urinarias, en un grupo de pacientes del sur de California, probablemente se debieron a contaminación por E. coli en carnes y aves de corral, incluidos pavo, pollo y cerdo.

    Un estudio anterior, publicado en Science Direct en junio de 2023, estimó que la E. coli transmitida por los alimentos puede ser responsable de hasta 640.000 infecciones urinarias cada año en los Estados Unidos.

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio Foto: Archivo

    Esto se basó en hallazgos de que el 8% de las infecciones extraintestinales por E. coli estaban relacionadas con animales, aunque no todas las infecciones eran infecciones urinarias.

    Una infección extraintestinal es aquella en la que la bacteria no se queda en el intestino, sino que logra desplazarse y causar enfermedad en otras partes del cuerpo, como el tracto urinario, la sangre o los pulmones.

    Todavía no está claro si evitar la carne puede ayudar a prevenir las infecciones urinarias (se están realizando estudios). Sin embargo, los expertos recomiendan limitar la exposición a la bacteria, esto se puede prevenir si se cocina bien la carne y al disminuir el riesgo de contaminación cruzada en alimentos (lavarse bien las manos, no mezclar alimentos crudos, utilizar utensilios de cocina específicos para la carne).

    ¿Cómo prevenir las infecciones urinarias?

    Existen maneras de prevenir las infecciones urinarias, especialmente en personas con infecciones recurrentes. Craig Comiter, profesor de urología , obstetricia y ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, entregó una lista de consejos para The Washington Post para disminuir el riesgo de contagio.

    1. Beber al menos 1,5 litros de agua al día para ayudar a eliminar las bacterias del sistema urinario .
    2. Limpiar siempre de adelante hacia atrás después de ir al baño, para limitar la propagación de bacterias a la uretra.
    3. Probar tabletas de cranberry sin receta. Esta fruta es rica en antioxidantes naturales, que, en algunos pacientes, pueden ayudar a prevenir que las bacterias se adhieran a las paredes de la vejiga.
    4. Para las infecciones urinarias recurrentes en mujeres con menopausia, el experto recomendó considerar el uso de estrógeno vaginal en forma de crema, comprimido o anillo, ya que a medida que las mujeres envejecen y pierden estrógeno, se debilita la uretra y la vejiga.

    También, Ellen Shumaker, directora de extensión de Safe Plates, el programa de seguridad alimentaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, entregó una lista de consejos para evitar la contaminación de alimentos:

    • Lavar las manos con agua y jabón antes de preparar carnes crudas y después de manipularlas para evitar la contaminación cruzada en la cocina.
    • Separar las carnes crudas de los demás alimentos que no se cocinan antes de ser consumidos, como las ensaladas.
    • Utilizar tablas de cortar y utensilios diferentes para la carne y las verduras.
    • Usar un termómetro para carnes y cocinar hasta que alcancen la temperatura interna mínima recomendada. Un bistec, por ejemplo, debe cocinarse hasta alcanzar los 145 grados Fahrenheit, mientras que una pechuga de pollo debe alcanzar los 165 grados.
    • Limpiar y desinfectar el espacio de trabajo. Después de preparar carnes crudas, se debe limpiar la tabla de cortar, los utensilios, las encimeras y el fregadero con agua caliente y jabón.
    Si bien la mayoría de infecciones urinarias no suelen ser peligrosas, hay casos donde las bacterias pueden ascender a los riñones o entrar al torrente sanguíneo y causar una infección renal o una septicemia, lo que puede ser potencialmente mortal, según Comiter.

    Es por eso que el experto recomendó asistir al médico para poder acceder a un tratamiento antibiótico que garantice la eliminación de la infección. En caso de tener una infección urinaria y presentar fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos o dolor de espalda, se debe buscar atención médica de emergencia para evitar complicaciones.

    SaludBienestarEstudioInvestigaciónMedicinaInfección urinariaConsejosDescubrimiento

