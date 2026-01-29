SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    La presión arterial alta suele avanzar en silencio, pero sus consecuencias pueden ser devastadoras. Frente a este escenario, la ciencia vuelve a poner el foco en un hábito cotidiano que muchos abandonan con los años.

    Por 
    Constanza Llefi
    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Los investigadores analizaron cómo la cantidad de ejercicio realizada desde la juventud influye en el riesgo de desarrollar hipertensión en la adultez. Se reveló una relación directa entre constancia, etapa de la vida y salud cardiovascular a largo plazo.

    La hipertensión es una de las patologías más comunes, que afecta a aproximadamente 1.400 millones de adultos a lo largo de todo el mundo. Es una enfermedad silenciosa, que en muchas ocasiones puede no manifestar síntomas en la persona que la padece, sin embargo, puede provocar infartos, accidentes cerebrovasculares y demencia.

    Si bien la presión arterial alta está relacionada con factores genéticos, también está estrechamente vinculada con hábitos diarios como la dieta y la actividad física. Una de las maneras más efectivas para protegerse, según investigaciones científicas, es haciendo ejercicio.

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    En esta línea, un estudio publicado recientemente en el Diario Americano de la Medicina Preventiva, difundido por Science Alert y realizado por el doctor Jason Nagata, entregó la respuesta exacta de cuánta actividad física se debe realizar para evitar esta enfermedad en la vejez.

    Ejercicio, edad y riesgo de hipertensión: cómo influye la actividad física

    La investigación se llevó a cabo con la participación de más de 5.000 personas, que vivían en cuatro ciudades distintas de Estados Unidos. Esto permitió tomar en cuenta factores sociales. Esto, con el objetivo de que los resultados fueran lo más representativos posibles.

    Los investigadores realizaron un seguimiento a lo largo de tres décadas. Se realizaron evaluaciones físicas y cuestionarios sobre los hábitos de ejercicio, consumo de tabaco y de alcohol en cada una de las personas reclutadas.

    En general, tanto entre hombres como mujeres, los niveles de actividad física disminuyeron entre los 18 y los 40 años de edad. Las tasas de hipertensión aumentaron y la actividad física disminuyó durante las décadas siguientes.

    Por el contrario, cuando analizaron a las personas que habían realizado 5 horas semanales de ejercicio moderado (el doble de la cantidad mínima recomendada actualmente para los adultos), descubrieron que este nivel de actividad reducía considerablemente el riesgo de la enfermedad, especialmente si las personas mantenían sus hábitos de ejercicio hasta los 60 años.

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Este estudio, además de demostrar que la edad adulta joven es una ventana crucial para intervenir en la prevención de enfermedades cardiovasculares, explica las posibles causas de por qué el nivel de actividad realizado por una persona disminuye al alcanzar la etapa de la adultez.

    La adultez y sus barreras para mantenerse activo

    “Los adolescentes y aquellos que rondan los 20 años pueden ser físicamente activos, pero estos patrones cambian con la edad”, explicó en Science Alert la epidemióloga Kirsten Bibbins-Domingo, de la Universidad de California en San Francisco.

    Según los expertos, esto se debe a que después de completar la educación secundaria, las oportunidades de actividad física disminuyen considerablemente, sobre todo si se toma en cuenta la transición a la vida universitaria, posteriormente el horario laboral y, en algunos casos, la paternidad.

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    El estudio sostiene que no es fácil incrementar la actividad física al doble del recomendado debido a las responsabilidades crecientes de la vida, sin embargo, motiva a ponerlo en práctica debido a los beneficios que tiene sobre la salud a futuro.

    Lee también:

    Más sobre:SaludEjercicioCienciaActividad físicaInvestigaciónBienestarHipertensiónEnfermedadEstilo de vida

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Parque Arauco mejora sus ganancias al cierre del 2025 impulsado por nuevos activos y alta ocupación

    Minsal confirma presencia de mosquito que transmite dengue y fiebre amarilla en la RM, pero descarta casos de infección

    Ministerio de las Culturas anuncia proyecto curatorial y dirección ejecutiva que representará a Chile en Frankfurt 2027

    Mercado de extintores: Sernac advierte brechas de certificación y opacidad en servicio técnico

    Brasil acoge solicitud de extradición de Martín de los Santos y se espera que llegue a Chile “en un tiempo cercano”

    Ganancias de Red Megacentro crecen en 2025

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    Servicios

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    Este es el lineup de artistas confirmados al Festival REC 2026

    Este es el lineup de artistas confirmados al Festival REC 2026

    Minsal confirma presencia de mosquito que transmite dengue y fiebre amarilla en la RM, pero descarta casos de infección
    Chile

    Minsal confirma presencia de mosquito que transmite dengue y fiebre amarilla en la RM, pero descarta casos de infección

    Brasil acoge solicitud de extradición de Martín de los Santos y se espera que llegue a Chile “en un tiempo cercano”

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    Parque Arauco mejora sus ganancias al cierre del 2025 impulsado por nuevos activos y alta ocupación
    Negocios

    Parque Arauco mejora sus ganancias al cierre del 2025 impulsado por nuevos activos y alta ocupación

    Mercado de extintores: Sernac advierte brechas de certificación y opacidad en servicio técnico

    Ganancias de Red Megacentro crecen en 2025

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Cristián Zavala se transforma en un lío para Colo Colo: Coquimbo Unido pone condiciones para su retorno
    El Deportivo

    Cristián Zavala se transforma en un lío para Colo Colo: Coquimbo Unido pone condiciones para su retorno

    Paqui Meneghini golpea la mesa: deja fuera de la citación a Marcelo Díaz para el debut de la U ante Audax Italiano

    Limache, en pie de guerra: recibirá a Colo Colo solo con abonados locales en Valparaíso

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Ministerio de las Culturas anuncia proyecto curatorial y dirección ejecutiva que representará a Chile en Frankfurt 2027
    Cultura y entretención

    Ministerio de las Culturas anuncia proyecto curatorial y dirección ejecutiva que representará a Chile en Frankfurt 2027

    Baby Bandito y La Misteriosa Mirada del Flamenco lideran la presencia de Chile en los Premios Platino 2026

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

    Irán: Desapariciones forzadas, otra de las temibles armas de la República Islámica
    Mundo

    Irán: Desapariciones forzadas, otra de las temibles armas de la República Islámica

    Marie Mateo, abogada: “Hoy la migración se ha convertido en un instrumento de confrontación política e identitaria en España”

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?
    Paula

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan