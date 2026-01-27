Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y bajar de peso aprobado por el ISP en Chile. Foto: ARCHIVO.

Un nuevo medicamento para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad comenzará a venderse en Chile. El Instituto de Salud Pública (ISP) acaba de aprobar la distribución de Mounjaro, de la farmacéutica Eli Lilly, cuyo principio activo es la tirzepatida, según comunicó el Laboratorio Adium.

Según la información publicada en 2024 por el ISP, este fármaco inyectable —que se administra de forma semanal— estará disponible en seis concentraciones distintas y se podrá vender bajo receta simple, indicada por un profesional de la salud.

El enfoque principal de este medicamento es tratar la diabetes tipo 2. “Está indicado como complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2” , se lee en el documento de las autoridades sanitarias chilenas.

No obstante, distintos estudios financiados por Eli Lilly muestran que también es efectivo para que pacientes con obesidad y diabetes puedan bajar de peso de forma sustancial.

Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y bajar de peso aprobado por el ISP en Chile

Qué es la tirzepatida, el principio activo de Mounjaro

La tirzepatida es un medicamento inyectable que imita a dos hormonas intestinales naturales de nuestro cuerpo : GIP y GLP-1. De esta manera, permite que el cuerpo produzca más insulina y reduzca la liberación de glucagón, la hormona que eleva el azúcar en la sangre.

Es por esto que es principalmente un medicamento enfocado en el tratamiento de la diabetes tipo 2.

Sin embargo, un ensayo inicial financiado por la farmacéutica Eli Lilly mostró que tras 72 semanas de tratamiento con tirzepatida, la mitad de un grupo de participantes que tenía obesidad y diabetes perdió un 15% de su peso corporal.

Más adelante, otro estudio reveló que quienes tenían sobrepeso u obesidad y ya habían reducido un 5% haciendo dieta y ejercicio lograron perder un 21% adicional de su peso corporal después de 72 semanas de usar el fármaco.

Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y bajar de peso aprobado por el ISP en Chile

Entre sus efectos, la evidencia científica muestra que la tirzepatida regula los niveles de insulina, ralentiza el vaciado gástrico, actúa sobre áreas del cerebro que controlan el hambre y el apetito, un conjunto que provoca la pérdida importante de peso.

Sin embargo, en la página web oficial de Mounjaro, especifican que aunque el fármaco provoca adelgazamiento, “no es un medicamento para perder peso” y que “ayuda a tu cuerpo a regular el azúcar en sangre y a disminuir la cantidad de alimentos que consumes”.

Cuáles son los efectos secundarios de Mounjaro

De acuerdo a los ensayos clínicos disponibles, estos son algunos de los efectos secundarios que puede tener Mounjaro en los pacientes:

Náuseas.

Diarrea.

Estreñimiento.

Acidez estomacal.

Mareos (que podrían estar relacionados a la hipoglucemia o baja de azúcar).

Además, desde la farmacéutica advierten en su página que algunos pacientes pueden tener reacciones graves, como pancreatitis o tumores en la tiroides.

Sobre la inflamación del páncreas, si es que la persona que está haciendo el tratamiento presenta dolor intenso en el abdomen que no desaparece, debe solicitar ayuda médica de inmediato.

Y respecto al cáncer de tiroides, la farmacéutica recomienda prestar atención a posibles síntomas, como bultos o hinchazón en el cuello, ronquera, dificultad para tragar o respirar. En caso de presentarlos, es necesario contactar al médico tratante.