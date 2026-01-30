SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Encontraron a un mosquito Aedes aegypti en el aeropuerto de Santiago. Las autoridades activaron una vigilancia sanitaria y explicaron los riesgos, síntomas del dengue y cómo prevenir los contagios.

    Nicole Iporre 
    Nicole Iporre
    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    En una bodega del Aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago, se encontró un mosquito Aedes aegypti, un ejemplar conocido por transmitir enfermedades como el dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla.

    El hallazgo encendió las alarmas del Instituto de Salud Pública (ISP): confirmaron la detección del insecto y comenzaron a tomar medidas de vigilancia ante cualquier caso o problema de salud. Aunque, a la fecha, no se ha registrado ninguno.

    Según relató el seremi subrogante de la Región Metropolitana, Roberto Acosta, el mosquito medía 3 milímetros y fue hallado en un recinto de más de 1.000 hectáreas, lo que “demuestra la alta sensibilidad de nuestro sistema de vigilancia”.

    “También refuerza nuestra convicción de que el trabajo permanente en terreno es vital para mantener nuestras fronteras sanitarias”.

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Además, la doctora Esther Aylwin, jefa de la Unidad de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud hizo un llamado a la tranquilidad: “La presencia del mosquito no asegura la presencia de la enfermedad. Las arbovirosis no se contagian de persona a persona, requieren del vector para su transmisión”.

    Esto quiere decir que pese a que un mosquito portador de enfermedades haya podido llegar a Santiago, solo puede infectar a las personas a través de una picadura. En caso de que haya picado a alguien, esa persona no será contagiosa (no se transmite de persona a persona).

    Esto es todo lo que se sabe sobre el mosquito, el dengue y cómo prevenir la enfermedad

    Qué es el dengue, que se contagia por un mosquito

    Según un comunicado del ISP, el mosquito Aedes aegypti está presente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso y, ahora, por primera vez en la Región Metropolitana.

    Este espécimen suele ser transmisor de enfermedades como el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.

    Tras la noticia del hallazgo del mosquito, la preocupación de muchos chilenos aumentó en especial por el dengue. Y es que, en general, las personas que presentan esta enfermedad suelen tratarse de casos exportados.

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    El dengue es una enfermedad viral que no se transmite de persona a persona. El contagio es exclusivamente a través de la picadura de un mosquito Aedes aegypti infectado.

    Los síntomas suelen aparecer entre 4 y 10 días después de la picadura. Ante cualquier señal, es necesario avisar a las autoridades sanitarias. Entre los más frecuentes están:

    • Fiebre alta.
    • Dolor de cabeza intenso.
    • Molestias detrás de los ojos.
    • Dolores musculares y articulares.
    • Cansancio extremo.
    • Erupciones en la piel (solo en algunos casos).

    Aunque en general los pacientes infectados suelen llevar la enfermedad con síntomas leves, pueden haber casos de gravedad. Las señales de alerta de que el dengue es preocupante y requiere atención médica de urgencia son:

    • Hemorragias.
    • Dolor abdominal intenso.
    • Dificultad para respirar.

    Actualmente, no existe cura para el dengue. El tratamiento consiste en aliviar los síntomas hasta que la enfermedad pase.

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo prevenir el dengue

    Según el académico y especialista en comunicación de riesgos en salud, Rodrigo Durán Guzmán, la detección temprana del mosquito, como lo que pasó en el aeropuerto de Santiago, “permite activar respuestas rápidas y coordinadas”.

    “El riesgo se reduce significativamente cuando la ciudadanía entiende cómo se transmite el dengue y qué acciones concretas ayudan a prevenirlo”.

    Para evitar el contagio de dengue, el especialista y el Minsal recomiendan las siguientes medidas:

    • Eliminar aguas detenidas que puedan transformarse en criaderos.
    • Vaciar recipientes con agua acumulada (maceteros, floreros, bebederos).
    • Mantener tapados los depósitos de agua.
    • Eliminar objetos en desuso que acumulen agua (neumáticos).
    • Revisar canaletas y rejillas.
    • Instalar mosquiteros en puertas y ventanas.

    Además, tras el hallazgo, el ISP también reforzó el protocolo de vigilancia: comenzó una inspección en un radio de 100 a 500 metros del lugar en que se encontró el mosquito, además de una búsqueda y eliminación de criaderos potenciales y reales.

    También se está aplicando un control químico en zonas abiertas y cerradas, y empezó un seguimiento de sintomatología al personal del aeropuerto que podría haber sido contagiado.

    Si tienes consultas sobre este u otros problemas de salud, puedes llamar a Salud Responde 600 360 7777 (disponible 24/7).

    Lee también:

    SaludDengueMosquitoAedes aegyptiAeropuerto Arturo Merino BenitezSantiagoDengue SantiagoDengue ChileChileSantiago de ChileRegión MetropolitanaQué es el dengueSíntomas del dengueZikaChikungunyaFiebre AmarillaAlerta sanitariaISP

