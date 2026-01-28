¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

Para muchos fumadores sociales, un cigarrillo ocasional parece inofensivo . La lógica es simple: en comparación a quienes fuman varias cajetillas al día, da la impresión de que el consumo esporádico podría generar un daño mínimo para la salud.

Pero la evidencia muestra que esto no es así. Según el cardiólogo Michael Blaha, especialista de Johns Hopkins, fumar incluso un solo cigarrillo al día provoca dos tipos de daños: uno inmediato y otro a largo plazo.

“Es sorprendente lo tóxico que puede ser”, aseguró el médico en conversación con el New York Times. Y es que aunque parezca poco, un solo cigarrillo puede afectar de inmediato a los pulmones y al corazón.

Por qué fumar un solo cigarrillo al día causa daños a la salud

A corto plazo —e incluso fumando ocasionalmente, como en eventos sociales—, el cigarrillo puede provocar daño inmediato: irrita los pulmones en el acto, puede provocar dolor de garganta y tos, y también aumentar la susceptibilidad a las infecciones respiratorias , explicó el Dr. Anil Vachani, neumólogo de NYU Langone Health.

Además, según el Dr. Blaha, es probable que el fumador ocasional también tenga la presión arterial elevada, los vasos sanguíneos contraídos y una sobrecarga en el corazón. Esto los hace susceptibles a desarrollar enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. También a que se vuelvan adictos a la nicotina.

Y es que el humo del tabaco contiene más de 7.000 compuestos químicos, muchos de ellos relacionados con el cáncer y el aumento del riesgo de padecer distintas afecciones y enfermedades.

A largo plazo, el cigarrillo ocasional también eleva el riesgo de cáncer, en especial el de pulmón, cabeza y cuello.

¿Qué tan malo es solo un cigarrillo al día?

Dicho lo anterior, el Dr. Blaha y su equipo quisieron comprobar si es que en la práctica, funciona la lógica de que fumar menos cigarrillos puede reducir la probabilidad de desarrollar estas enfermedades y afecciones.

Sin embargo, en su estudio publicado en Plos Medicine se demostró que reducir el consumo de cigarrillos no reduce ni cancela las consecuencias negativas de fumar.

Después de analizar datos de 22 estudios en los que participaron 323.826 adultos, encontraron que incluso fumar de forma ocasional o en baja intensidad aumenta significativamente los riesgos cardiovasculares y de mortalidad.

Es decir, quienes fuman de vez en cuando, en encuentros sociales como fiestas, no están protegidos de los daños de los cigarrillos. “El principal mensaje de salud pública es la importancia de dejar de fumar por completo a edades más tempranas ”, escribieron en la investigación.

Lo único que disminuye el riesgo de forma inmediata es dejar de fumar por completo. Desde ahí, para volver al estado de un no fumador, pueden pasar años y hasta décadas.