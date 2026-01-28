SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Fumar solo un cigarrillo al día no es inofensivo. Estudios advierten daños inmediatos al corazón y pulmones, mayor riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional? Tendencias / La Tercera

    Para muchos fumadores sociales, un cigarrillo ocasional parece inofensivo. La lógica es simple: en comparación a quienes fuman varias cajetillas al día, da la impresión de que el consumo esporádico podría generar un daño mínimo para la salud.

    Pero la evidencia muestra que esto no es así. Según el cardiólogo Michael Blaha, especialista de Johns Hopkins, fumar incluso un solo cigarrillo al día provoca dos tipos de daños: uno inmediato y otro a largo plazo.

    “Es sorprendente lo tóxico que puede ser”, aseguró el médico en conversación con el New York Times. Y es que aunque parezca poco, un solo cigarrillo puede afectar de inmediato a los pulmones y al corazón.

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional? Tendencias / La Tercera

    Por qué fumar un solo cigarrillo al día causa daños a la salud

    A corto plazo —e incluso fumando ocasionalmente, como en eventos sociales—, el cigarrillo puede provocar daño inmediato: irrita los pulmones en el acto, puede provocar dolor de garganta y tos, y también aumentar la susceptibilidad a las infecciones respiratorias, explicó el Dr. Anil Vachani, neumólogo de NYU Langone Health.

    Además, según el Dr. Blaha, es probable que el fumador ocasional también tenga la presión arterial elevada, los vasos sanguíneos contraídos y una sobrecarga en el corazón. Esto los hace susceptibles a desarrollar enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. También a que se vuelvan adictos a la nicotina.

    Y es que el humo del tabaco contiene más de 7.000 compuestos químicos, muchos de ellos relacionados con el cáncer y el aumento del riesgo de padecer distintas afecciones y enfermedades.

    A largo plazo, el cigarrillo ocasional también eleva el riesgo de cáncer, en especial el de pulmón, cabeza y cuello.

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional? Tendencias / La Tercera

    ¿Qué tan malo es solo un cigarrillo al día?

    Dicho lo anterior, el Dr. Blaha y su equipo quisieron comprobar si es que en la práctica, funciona la lógica de que fumar menos cigarrillos puede reducir la probabilidad de desarrollar estas enfermedades y afecciones.

    Sin embargo, en su estudio publicado en Plos Medicine se demostró que reducir el consumo de cigarrillos no reduce ni cancela las consecuencias negativas de fumar.

    Después de analizar datos de 22 estudios en los que participaron 323.826 adultos, encontraron que incluso fumar de forma ocasional o en baja intensidad aumenta significativamente los riesgos cardiovasculares y de mortalidad.

    Es decir, quienes fuman de vez en cuando, en encuentros sociales como fiestas, no están protegidos de los daños de los cigarrillos. “El principal mensaje de salud pública es la importancia de dejar de fumar por completo a edades más tempranas”, escribieron en la investigación.

    Lo único que disminuye el riesgo de forma inmediata es dejar de fumar por completo. Desde ahí, para volver al estado de un no fumador, pueden pasar años y hasta décadas.

    Lee también:

    Más sobre:SaludFumarFumar cigarrilloFumador socialFumador ocasionalDaños tabacoDaños del tabacoConsecuencias de fumarTabacoNicotinaCáncerNoticias de hoyDejar de fumarNo fumarDejar de fumar cigarrilloCigarrillosCigarrilloLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Balacera en Santiago deja un fallecido y tres lesionados

    “El cerebro de nuestros niños no están a la venta”: Francia se suma a la prohibición de redes sociales para menores

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    Lo más leído

    1.
    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    2.
    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    3.
    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    4.
    ¿Te enojas más cuando tienes hambre? Esta es la explicación científica

    ¿Te enojas más cuando tienes hambre? Esta es la explicación científica

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Balacera en Santiago deja un fallecido y tres lesionados
    Chile

    Balacera en Santiago deja un fallecido y tres lesionados

    Ataque armado con 17 disparos deja tres heridos en pasarela que cruza de Puente Alto a La Pintana

    Hallan a tercer desaparecido tras hundimiento de embarcación salmonera en Estuario de Reloncaví

    Las operaciones bursátiles de Cristián Araya que llevaron a la CMF a prohibir ese tipo de “transacciones ficticias”
    Negocios

    Las operaciones bursátiles de Cristián Araya que llevaron a la CMF a prohibir ese tipo de “transacciones ficticias”

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y anticipa menos inflación en el corto plazo

    Mercado da visto bueno a reestructuración anunciada por BCI

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur
    Tendencias

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    “El cerebro de nuestros niños no están a la venta”: Francia se suma a la prohibición de redes sociales para menores

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Con capacidad para 101 mil personas: River Plate anuncia una nueva ampliación del Monumental
    El Deportivo

    Con capacidad para 101 mil personas: River Plate anuncia una nueva ampliación del Monumental

    La drástica decisión de Colo Colo sobre la situación de Cristián Zavala

    Se alistan para recibir a Barcelona: zoom al juego de Elche, el nuevo equipo de Lucas Cepeda

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío
    Cultura y entretención

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    A las puertas de la edición 2026 de Ch.ACO: inauguran nuevo ciclo con OnlyJoke

    “Conoce muy bien el destino de Maduro”: EE.UU. amenaza con “usar la fuerza” si Delcy Rodríguez no cumple con sus demandas
    Mundo

    “Conoce muy bien el destino de Maduro”: EE.UU. amenaza con “usar la fuerza” si Delcy Rodríguez no cumple con sus demandas

    Efecto Groenlandia: Cómo se prepara la OTAN para una eventual guerra por el Ártico

    “La madre de todos los acuerdos comerciales”: La UE e India cierran histórico pacto para hacerles frente a EE.UU. y China

    Cuando los hombres cuidan
    Paula

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura